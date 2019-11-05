 Жеваго переховується в одній із країн Європи, - Труба

Як передає Цензор.НЕТ, про це Українським Новинам повідомив директор ДБР Роман Труба.

"В одній із європейських країн", - сказав він, відповідаючи на запитання, де зараз перебуває Жеваго.

Труба не зміг уточнити, чи подало ДБР запит в Інтерпол про оголошення його в міжнародний розшук.

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