EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  3017  55
Все про:Жеваго (17) Труба (161)

 Жеваго переховується в одній із країн Європи, - Труба

Колишній депутат Верховної Ради Костянтин Жеваго, якому НАБУ повідомило про підозру в декларуванні недостовірної інформації на понад 19 млн гривень, переховується в одній із країн Європи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Українським Новинам повідомив директор ДБР Роман Труба.

"В одній із європейських країн", - сказав він, відповідаючи на запитання, де зараз перебуває Жеваго.

Труба не зміг уточнити, чи подало ДБР запит в Інтерпол про оголошення його в міжнародний розшук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Екснардепа, мільярдера Жеваго оголошено в розшук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157959
 
 
 Топ коментарі
 
17:19
В центре Киева прорвало трубу

Прорвало, так прорвало. А выхлоп 0. За полгода труба с рюкзаковым с княжичей орудие преступления не смогли найти, которым 5-летнего Кирилла Тлявова убили. Вот зачем "новые лица" в команде зе.
 показати весь коментар
 
Т.е. слуги кагбэ подтверждают, что переписка аутентична?Жеваго скрывается в одной из стран Европы, - Труба - Цензор.НЕТ 1618
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
17:19
В центре Киева прорвало трубу

Прорвало, так прорвало. А выхлоп 0. За полгода труба с рюкзаковым с княжичей орудие преступления не смогли найти, которым 5-летнего Кирилла Тлявова убили. Вот зачем "новые лица" в команде зе.
 показати весь коментар
 
 
Випередили. Теж хотів згуморити про сьогоднішній прорив Труби
 показати весь коментар
 
 
А чего это Бенина зеленка
- наехала на Юлькин кошелек?

 показати весь коментар
 
 
Вірю Труба зараз в кожній темі затичка.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Богдан тоже.Скривається від Вови і роботи.Зубики лікує.
"Итак, Богдан 31 октября, в четверг - рабочего дня, прибыл в город Гардоне-Ривьера, который находится в регионе Ломбардия на озере Гарда.

Выбрала пара для отдыха 5-звездочный отель Grand Hotel Fasano на побережье озера. Стоимость номера от 20 000 до 40 000 гривень за три ночи, в зависимости от условий проживания. Уверен, что Богдан и его спутница выбрали не эконом вариант.

Кроме того, что НАПК обязано проанализировать траты чиновника на предмет соответствия его доходам, а мониторинг расходов предусмотрен в законе о предотвращении коррупции, который снова начал действовать, на такой пафосный отдых своего подчиненного должен отреагировать и Зеленский, который пришел к власти на пролетарских лозунгах и с помощью жесточайшей критики в адрес обеспеченного, ранее успешного бизнесмена Петра Порошенко."https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1217261951798824&set=a.113584298833267&type=3&theater
 показати весь коментар
 
 
Починай ловити. Якщо не зловиш, то тебе будуть жеваго.
 показати весь коментар
 
 
Все на улицах знают, кто заказал Гандзюк, но Зеленский почему-то их не садит. Как Пашинского. Почему?
 показати весь коментар
 
 
Я балдею от фраз "скрывается в одной из стран Европы" Секрет полишенеля. Наверное мало, кто не знает, что у этого типа "хатынка" в Цюрихе
 показати весь коментар
 
 
Як небагато вам потрібно для балдєжу.
 показати весь коментар
 
 
Я звал тебя в собеседники? Не припоминаю....
 показати весь коментар
 
А твоі зеботи теж мене не запрошують. Тому після того, як вони від мене підуть чекай аналогічних дій.
 показати весь коментар
 
 
Мрій проце, але правила інші. Напише подібне своім зебілам.
 показати весь коментар
 
 
Поясниш подібний метод своім зебілам?
 показати весь коментар
 
 
Докажи конкретно, что я зебил. Не сможешь - на хрен
 показати весь коментар
 
Ти весь час підтримуєш це лайно. Тому цього достатньо тобі.
 показати весь коментар
 
 
Я имею свое собственное мнение, достаточное, чтобы никого не поддерживать. А что мне достаточно я буду также определять лично
 показати весь коментар
 
Я имею свою ЛИЧНУЮ точку зрения и никого не поддерживаю в принципе. Я даже иногда и тебе лайки ставлю Жеваго переховується в одній із країн Європи, - Труба - Цензор.НЕТ 8066
 показати весь коментар
 
Али, зебилов уже не критиковать, а жалеть надо... -- а, кроме нас некому...*)
 показати весь коментар
 
 
Це правда, бо скоро іх будуть психіатри лікувати. Але я звертаюся до залишків іх мозку. Бувають випадкі самолікування зебілохворих.
 показати весь коментар
 
Таксист із Івана Кудрі такого не розуміє.
 показати весь коментар
 
 
хы! -- садюсь в такси в Нью Йорке, в Порту! -- водила не знает, шо такое в Бруклине Брайтон бич! ... ...дал ему сотку, шо б разобрался и довёз... ...он по смартфону рулил -- жёлтое такси!!!
Зарядил в конце ещё 7 доллярив за посадку... -- Киевскому Таксисту! -- отсосал молча.
Жизнь, такая штука, брат...*)
 показати весь коментар
 
 
Усі таксисти різні, але я лише про того, хто не хоче клеіти Зе на вітрове скло.
 показати весь коментар
 
 
Я лише про таксиста-зебіла, який не клеіть Зе на вітрове скло.
 показати весь коментар
 
 
Ладно этот скрывается, но есть же те хто пока не скрываются - порошенка, например.
Шо нельзя этим гадом заняться, пока тот чёрт скрывается?
И ещё.
Раз этот чёрт скрывается, то почему пока он скрывается не арестовать его активы в Украине? Он тут же перестанет скрываться или расстанется со своим украинским майном. Государству везде профит будет.
 показати весь коментар
 
Тіко шось ніхто не втікує. Тіко навпаки, всяка недобита мразота все повертається та повертається. Підеш на концерт Повалій?
 показати весь коментар
 
 
Бе ме мычало столько дармоедов все борются с коррупцией но у них все оседает в карманах а государству фигу отсюда блеянеье
 показати весь коментар
 
Корчинский агитирует Марусю Зверобой за Зеленского, потому что он уже хороший.

https://youtube.com/watch?v=zuExn0wGAzk
 показати весь коментар
 
Т.е. слуги кагбэ подтверждают, что переписка аутентична?
 показати весь коментар
 
 
А откуда он это знает? ему что, Живаго открытки с гномиками на фоне достопримечательностей присылает?
 показати весь коментар
 
а он и не скрывается особо. все знают, что он в Швейцарии
 показати весь коментар
 
Где кричи что EC не выдает? Ах, ну да, на боярина кричать не велено.
 показати весь коментар
 
А що мішало його за 100++ днів президенства клоуна Зе затримати? Нова влада обрала тактику- нехай втікають, так як ми не зможемо доказати їхню вину...
 показати весь коментар
 
"Дехто ховається в одній із країн одного континента" - хтось
 показати весь коментар
 
 
"Жеваго ховається на території нашої планети" (с) курінний отаман Очевиденко
 показати весь коментар
 
 
Жеваго едниственный из украинских миллиардеров, который пытался пойти относительно цивилизованным путем и сделать белой огромную горнодобывающую компанию. Он первый разместил на IPO акции своей компаниии, первый пытался сделать бизнес публичным. Но "совесть эпох"и Труба следует заветам президента Украины Коломойского который не любит Жеваго, а вернее похоже полюбил его активы.
 показати весь коментар
 
 
То есть, укрываться в EC от украинского правосудия это нормально? ))
 показати весь коментар
 
 
Труба вЖеваго переховується в одній із країн Європи, - Труба - Цензор.НЕТ 4105же просто із штанів вистрибує, так хоче вислужитися перед Портновим.
 показати весь коментар
 
 
значит, нужно подавать документы в Интерпол и требовать экстрадиции Жеваго переховується в одній із країн Європи, - Труба - Цензор.НЕТ 7785
 показати весь коментар
 
Труба, а Беня в Украине и нигде не прячется..., или ссыкотно..!?
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору