 Жеваго переховується в одній із країн Європи, - Труба

Як передає Цензор.НЕТ, про це Українським Новинам повідомив директор ДБР Роман Труба.
"В одній із європейських країн", - сказав він, відповідаючи на запитання, де зараз перебуває Жеваго.
Труба не зміг уточнити, чи подало ДБР запит в Інтерпол про оголошення його в міжнародний розшук.
В центре Киева прорвало трубу
Прорвало, так прорвало. А выхлоп 0. За полгода труба с рюкзаковым с княжичей орудие преступления не смогли найти, которым 5-летнего Кирилла Тлявова убили. Вот зачем "новые лица" в команде зе.
- наехала на Юлькин кошелек?
"Итак, Богдан 31 октября, в четверг - рабочего дня, прибыл в город Гардоне-Ривьера, который находится в регионе Ломбардия на озере Гарда.
Выбрала пара для отдыха 5-звездочный отель Grand Hotel Fasano на побережье озера. Стоимость номера от 20 000 до 40 000 гривень за три ночи, в зависимости от условий проживания. Уверен, что Богдан и его спутница выбрали не эконом вариант.
Кроме того, что НАПК обязано проанализировать траты чиновника на предмет соответствия его доходам, а мониторинг расходов предусмотрен в законе о предотвращении коррупции, который снова начал действовать, на такой пафосный отдых своего подчиненного должен отреагировать и Зеленский, который пришел к власти на пролетарских лозунгах и с помощью жесточайшей критики в адрес обеспеченного, ранее успешного бизнесмена Петра Порошенко."https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1217261951798824&set=a.113584298833267&type=3&theater
Зарядил в конце ещё 7 доллярив за посадку... -- Киевскому Таксисту! -- отсосал молча.
Жизнь, такая штука, брат...*)
Шо нельзя этим гадом заняться, пока тот чёрт скрывается?
И ещё.
Раз этот чёрт скрывается, то почему пока он скрывается не арестовать его активы в Украине? Он тут же перестанет скрываться или расстанется со своим украинским майном. Государству везде профит будет.
https://youtube.com/watch?v=zuExn0wGAzk