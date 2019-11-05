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 Політика України, Економіка
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Все про:держбюджет (244) заробітна плата (580) Міносвіти (521) вчитель (118)

 Бюджет-2020 передбачає зростання зарплат вчителів на 9%, учителі зі стажем до 10 років отримають разову доплату 21 тис. грн

Зарплати всіх освітян у новому році мають зрости на 9%, а молоді вчителі зі стажем до 10 років, наприкінці року отримають виплату у розмірі 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 1 січня 2020 року – майже 21 тис. грн.

Про це йшлося на презентації Урядом доопрацьованого Державного бюджету-2020, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Загалом передбачається, що таку додаткову виплату отримають 73,9 тис. освітян.

"Дуже важливо підтримати молодого вчителя. У нас є проблема, коли в школу часто не хочуть йти працювати молоді люди. Це означає, що в школах зараз залишається все більше старших людей, які скоро мають вийти на пенсію, і з часом у нас виникне проблема, що навчати банально немає кому. Тому ми як держава зараз звертаємо увагу на становище саме молодих учителів. У них зараз умови оплати праці гірші – менші надбавки, але з іншого боку ми хочемо показати молоді, що бути вчителем – це престижно", – відзначив Прем‘єр-міністр Олексій Гончарук.

Читайте також: Підвищення зарплат вчителям буде, але не таке, як хотілося б, - Гончарук. ВIДЕО

Сьогодні молодий вчитель у середньому отримує майже на 3 тис. гривень на місяць менше за досвідчених педагогів. Так, молодий вчитель сьогодні заробляє приблизно 5 тис. 410 грн на місяць, а досвідчений вчитель зі стажем 30 років – 8 тис. 182 грн.

Міністр освіти і науки України Ганна Новосад відзначила, що цього року також в освітній субвенції вперше враховано актуальний, а не минулорічний контингент дітей.

"Що це означає дуже простими словами. Ми платили заробітну плату за кількістю дітей, яка значно менша від реалістичної. А насправді це означає, що ми просто не доплачували останні 4 роки заробітну плату вчителям. Ми нарешті цю проблему виправляємо і додаємо 2,2 млрд грн для того, щоб враховувати ту кількість учнів, яка є реалістичною. На сьогодні це дозволить усім регіонам повну надбавку за престижність, а не гратися надбавками, як це люблять робити на місцях", – підкреслила  Новосад.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157958
 
 
 Топ коментарі
 
Бюджет-2020 предусматривает рост зарплат учителей на 9%, учителя со стажем до 10 лет получат разовую доплату 21 тыс. грн - Цензор.НЕТ 6571что именно допустили,бот?в условиях войны экономический рост допустили?ну ничего вот с 20го как "рванем",что следующему "пороху" ни один десяток лет разгребать...но вам-то на руку,да,лишнехромосомный гость? Бюджет-2020 предусматривает рост зарплат учителей на 9%, учителя со стажем до 10 лет получат разовую доплату 21 тыс. грн - Цензор.НЕТ 6571
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 20 ч.20 часов назад



По-моему, найвеличнiшого лiдера сучасностi и популярного на Западе политика настолько, что Порошенко и не снилось, МВФ публично ПОСЛАЛ НАХ@Й.
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косточку бросят, прямо как собакам!.)
знает Шмаркля, по чем кило гречки - старая гвардия!... ой, типа новые рыла! Бюджет-2020 передбачає зростання зарплат вчителів на 9%, учителі зі стажем до 10 років отримають разову доплату 21 тис. грн - Цензор.НЕТ 7093
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"Должни вирасті" - це лише прогноз. От Грося казав - "виростуть". І росли. А у цих риторикамутна, як і всі вони. Самі обіцянки, та й ті не конкретні.
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а потом они посчитали и оказалось что снова ошиблись с нулями.. Бюджет-2020 передбачає зростання зарплат вчителів на 9%, учителі зі стажем до 10 років отримають разову доплату 21 тис. грн - Цензор.НЕТ 8918 разовая доплата составит 21 гривну))
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5 400 + 1900 = 7300 грязными,шоб ты так жил ,не плохо
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А чего же великие экономисты за 5 лет такое допустили))))
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Бюджет-2020 предусматривает рост зарплат учителей на 9%, учителя со стажем до 10 лет получат разовую доплату 21 тыс. грн - Цензор.НЕТ 6571что именно допустили,бот?в условиях войны экономический рост допустили?ну ничего вот с 20го как "рванем",что следующему "пороху" ни один десяток лет разгребать...но вам-то на руку,да,лишнехромосомный гость? Бюджет-2020 предусматривает рост зарплат учителей на 9%, учителя со стажем до 10 лет получат разовую доплату 21 тыс. грн - Цензор.НЕТ 6571
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То есть з/п 5400 грязными это харашо и экономический рост, а 5400+1900 это плохо и довели страну, попробуй в вашей порохоботской логике разобраться теперь Бюджет-2020 передбачає зростання зарплат вчителів на 9%, учителі зі стажем до 10 років отримають разову доплату 21 тис. грн - Цензор.НЕТ 5684
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Бюджет-2020 передбачає зростання зарплат вчителів на 9%, учителі зі стажем до 10 років отримають разову доплату 21 тис. грн - Цензор.НЕТ 5677ааааа,ох уж эта лишняя хромосома!9% от 5400 в мире мокшан 1900? Бюджет-2020 передбачає зростання зарплат вчителів на 9%, учителі зі стажем до 10 років отримають разову доплату 21 тис. грн - Цензор.НЕТ 5677не пиши больше мне,бот,ты реально тупой
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После обвала экономики в три раза? Не неси чушь и не позорься со своим диабетным алкашом.
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кацап, тебя даже зебилы запинают.. Не Порох обвалил экономику, а твой фуйло...
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Бюджет-2020 передбачає зростання зарплат вчителів на 9%, учителі зі стажем до 10 років отримають разову доплату 21 тис. грн - Цензор.НЕТ 7263здесь зебилов нет,чукча!это им будешь втюхивать про обвал экономики,которой не было!вас там совсем не обучают? Бюджет-2020 передбачає зростання зарплат вчителів на 9%, учителі зі стажем до 10 років отримають разову доплату 21 тис. грн - Цензор.НЕТ 7263
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А как будто при его любимом Пете учителя жили лучше, и про такие доплаты молодежи что-то не слыхать было.
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Весь Киев заклеен объявами 6-9 000 грн, для провинции это сейчас хорошие деньги, плюс многие учителя имеют левые заработки
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и что у всех из провинции есть лишняя жилплощадь в Киеве?!
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Да. Молодцы, сосут концы! А остальные бюджетники - медсёстры, врачи и тп - они НЕ ЛЮДИ???
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Медсестры, врачи ... Да на них как раз большой спрос в Польше и других странах Европы, а вот учителя там нахер нужны, так что наше государство обязано об них заботиться...
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Пля звіздуни . Бюджет-2020 предусматривает рост зарплат учителей на 9%, учителя со стажем до 10 лет получат разовую доплату 21 тыс. грн - Цензор.НЕТ 4791 ..На вісім штук гривасов це потрібно півтори -дві (2 ) ставки ...Подивіться тарифну сітку !
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А молодий отримує згідно тарифної сітки ...мінімалку ! Там просто накрутки +_-.зошити класне керівництво .
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у нас вилкул перед выборами по тысяче грн. раздает!а здесь перед дефолтом? Бюджет-2020 предусматривает рост зарплат учителей на 9%, учителя со стажем до 10 лет получат разовую доплату 21 тыс. грн - Цензор.НЕТ 4715
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 20 ч.20 часов назад



По-моему, найвеличнiшого лiдера ********** и популярного на Западе политика настолько, что Порошенко и не снилось, МВФ публично ПОСЛАЛ НАХ@Й.
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але ж... Зеля ж обіцяв...
чотири тищі баксів...
кінець епохи бідності...
зрадонька...

Бюджет-2020 предусматривает рост зарплат учителей на 9%, учителя со стажем до 10 лет получат разовую доплату 21 тыс. грн - Цензор.НЕТ 7540
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Сегодня в Мариуполе, после откровений Милованова, что мы самый высокооплачиваемый город в Украине(17.144 гривны средняя з/плата) сайт 0629 организовал опрос, на улицах. Понятно, что такую з/плату- никто не видел.
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Там такие зарплаты только у металлургов, у остальных вдвое меньше.
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Да-да. У металлургов. Я в курсе. Опять же- в среднем, по Метинвесту. У замдиректора- 1,5 миллиона, например...
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Ага!!!
Значить молодим педагогам доплатять, а старічйо і так буде, бо де воно дінеться із школи, коней на переправі не міняють!!!
А взагалі то, зелебенські знають, яку катавасію вони вкинуть в педколективи доплачуючи одним і ігноруючи других!!!???
Ні хріна вони не знають, бо вони квартальні неуки!
Іде зрівнялівка....
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А це дійсно. Там, де старі волочуть молоді хер забили. Ох і срачі тепер будуть. Ну не можна ж так! Фактично, вийде зрівнялівка, а це скандали, міжсобойчики. Повний дурдом з тими зебілами.
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«Це вже буде не питання єдиної тарифної сітки. Ми пропонуємо нову систему. З січня 2020 року викладачі отримають підвищення зарплат від 20 до 70%. Особливий акцент - на підтримці молодих вчителів, - сказав Володимир Гройсман. - Це буде справедливо і достойно».
Глава Уряду повідомив, що молодий вчитель, який сьогодні отримує з усіма надбавками близько 5,4 тис. грн на місяць, буде отримувати понад 7,643 грн - зростання на 41,3%. Досвідчений вчитель отримуватиме з січня 2020 року 10,5 тис. грн і більше.
Для вихователів дитячих садків зросте не тільки зарплата, а й тривалість відпустки - з січня 2020 року до 56 календарних днів." - Это обещал Гройсман в июле Бюджет-2020 предусматривает рост зарплат учителей на 9%, учителя со стажем до 10 лет получат разовую доплату 21 тыс. грн - Цензор.НЕТ 5177
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А он, кстати??? Помню, что Порошенко он сдал лихо! Я аж не поверил, поначалу, подумал- хитрость какая-то, бо так не бывает! Оказалось- бывет. Так где он, не в курсе?
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))) Он мне не отчитывался о своих планах и местах времяпрепровождения ))) Бюджет-2020 предусматривает рост зарплат учителей на 9%, учителя со стажем до 10 лет получат разовую доплату 21 тыс. грн - Цензор.НЕТ 6018
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Жаль! Давно он не появлялся, я аж заскучал, о тысячах км новых автодорог...
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але ж зростання на 41.3 відсотка! Тобто щось рахували, рахували чи на калькуляторі, чи в екселі, чи чорт-зна де ще....
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Так где он, не в курсе?

Отдыхает от трудов праведных...
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Обещать не значит женится! а во вторых мы еще не знаем какой будет инфляция во время и после выплат учителям, да и честно говоря я в эти сказки не верю! Я ВООБЩЕ ЗЕ КОМАНДЕ УЖЕ НЕ ВЕРЮ! СТОКО ВРАНЬЯ ЗА ПОЛГОДА ЭТО НАДО УМЕТЬ!!
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Норм. Це 4000$(база) * 0.09 = 360$ + 4000$ = 4360$ всього.
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Нормальна мотивуюча виплата молодим педагогам.... Звичайно 9 процентів це дуже мало, але без сильної економіки не буде високих заробітних плат. Звичайно гривня трохи зміцнилась та вже навряд чи впаде.... А сценарій сильної економіки дуже простий:
1) Закінчення війни та реінтеграція донбасу в Україну.
2) Великі підприємства відновлюють роботу за гроші іноземних інвесторів
3) Податки платять, потік грошей заспокоює кредиторів, Україна входить до А-категорій за кредитними зобовязаннями.
4) ???
5) Профіт!

Це дозволить підвищити ріст ВВП та переіндексувати прожитковий мінімум, збільшивши його у два рази, та одночасно відвязати його від всіх інших виплат, крім групи соц. ризиків (пенсіонери. інваліди та ін.) А далі підвищення зп держ. сектору, починаючи з вчителів. Звичайно ніяких 4000 баксів, але молодий вчитель повинен отримувати мінімум 15 тис гривень, більш досвічений 20, доцент 25, професор - більше 30 тис. гривень. Науковці зі званням повинні отримувати 30-50 тис. гривень. Це моя думка.
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Слухай, закінчував би ти гриби жерти і ще й в таких кількостях. Галюніки ж вже в тебе - реінтеграція роздовбаного в хлам донбасу і відразу ріст економіки. То в тебе вже серйозно, блін...
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1 Кто будет платить донбассу на востановление не раскажешь умный ты наш?!
2 Кому нахер нужны твои велики пиприемства?!! а инвесторов ты увидишь токо у себя в заднице!! нашел дураков!!
3 Налоги у нас не платят олигархи и следовательно никто не будет платить!!
ТЫ СКАЗОЧНИК АЛЯ ГОНЧАРУК!
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Закінчення війни - дядя, ты дурак ? Войну может закончить только путлер, вернув Донбасс и Крым. Украина может закончить войну, только подарив территории и простив мордору 13 тысяч трупов и огромное количество искалеченных тел и судеб украинцев. Какой вариант выбрал зеленый клоун, мы все знаем. Но выбирающий между войной и позором второе, получает и войну и позор.
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Зелебобики как всегда продают зеленое дерьмо под видом конфетки. Сначала ужесточают требования к категориям, согласно которым платят зарплаты учителям, делая физически нереальным получение более высокой категории, выдавливают из школы половину учителей, а за счет освободившихся средств бросают оставшимся подачки. Любое повышение зарплат бюджетников в Украине всегда сопровождается повышением уровня инфляции в течение нескольких месяцев.
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Файна новина! А з медиками будуть боротися, під НР закриття всіх ФП та ФАП, в червні обіцяють розібратися з АЗПСМ.
Слава ЗЕ!
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Додали кілька копійок на проїзд.
Отак...популізм закінчився на виборах, прийшов час нести відповідальність за свій вибір.
Дурні як завжди платять гаманцем.
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когда кому-то рядом плохо
то все кричат врача врача
но не кричит никто учитель
когда поблизости зебил
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