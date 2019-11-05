 Бюджет-2020 передбачає зростання зарплат вчителів на 9%, учителі зі стажем до 10 років отримають разову доплату 21 тис. грн

Про це йшлося на презентації Урядом доопрацьованого Державного бюджету-2020, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Загалом передбачається, що таку додаткову виплату отримають 73,9 тис. освітян.
"Дуже важливо підтримати молодого вчителя. У нас є проблема, коли в школу часто не хочуть йти працювати молоді люди. Це означає, що в школах зараз залишається все більше старших людей, які скоро мають вийти на пенсію, і з часом у нас виникне проблема, що навчати банально немає кому. Тому ми як держава зараз звертаємо увагу на становище саме молодих учителів. У них зараз умови оплати праці гірші – менші надбавки, але з іншого боку ми хочемо показати молоді, що бути вчителем – це престижно", – відзначив Прем‘єр-міністр Олексій Гончарук.
Сьогодні молодий вчитель у середньому отримує майже на 3 тис. гривень на місяць менше за досвідчених педагогів. Так, молодий вчитель сьогодні заробляє приблизно 5 тис. 410 грн на місяць, а досвідчений вчитель зі стажем 30 років – 8 тис. 182 грн.
Міністр освіти і науки України Ганна Новосад відзначила, що цього року також в освітній субвенції вперше враховано актуальний, а не минулорічний контингент дітей.
"Що це означає дуже простими словами. Ми платили заробітну плату за кількістю дітей, яка значно менша від реалістичної. А насправді це означає, що ми просто не доплачували останні 4 роки заробітну плату вчителям. Ми нарешті цю проблему виправляємо і додаємо 2,2 млрд грн для того, щоб враховувати ту кількість учнів, яка є реалістичною. На сьогодні це дозволить усім регіонам повну надбавку за престижність, а не гратися надбавками, як це люблять робити на місцях", – підкреслила Новосад.
знает Шмаркля, по чем кило гречки - старая гвардия!... ой, типа новые рыла!
По-моему, найвеличнiшого лiдера ********** и популярного на Западе политика настолько, что Порошенко и не снилось, МВФ публично ПОСЛАЛ НАХ@Й.
чотири тищі баксів...
кінець епохи бідності...
зрадонька...
Значить молодим педагогам доплатять, а старічйо і так буде, бо де воно дінеться із школи, коней на переправі не міняють!!!
А взагалі то, зелебенські знають, яку катавасію вони вкинуть в педколективи доплачуючи одним і ігноруючи других!!!???
Ні хріна вони не знають, бо вони квартальні неуки!
Іде зрівнялівка....
Глава Уряду повідомив, що молодий вчитель, який сьогодні отримує з усіма надбавками близько 5,4 тис. грн на місяць, буде отримувати понад 7,643 грн - зростання на 41,3%. Досвідчений вчитель отримуватиме з січня 2020 року 10,5 тис. грн і більше.
Для вихователів дитячих садків зросте не тільки зарплата, а й тривалість відпустки - з січня 2020 року до 56 календарних днів." - Это обещал Гройсман в июле
Отдыхает от трудов праведных...
1) Закінчення війни та реінтеграція донбасу в Україну.
2) Великі підприємства відновлюють роботу за гроші іноземних інвесторів
3) Податки платять, потік грошей заспокоює кредиторів, Україна входить до А-категорій за кредитними зобовязаннями.
4) ???
5) Профіт!
Це дозволить підвищити ріст ВВП та переіндексувати прожитковий мінімум, збільшивши його у два рази, та одночасно відвязати його від всіх інших виплат, крім групи соц. ризиків (пенсіонери. інваліди та ін.) А далі підвищення зп держ. сектору, починаючи з вчителів. Звичайно ніяких 4000 баксів, але молодий вчитель повинен отримувати мінімум 15 тис гривень, більш досвічений 20, доцент 25, професор - більше 30 тис. гривень. Науковці зі званням повинні отримувати 30-50 тис. гривень. Це моя думка.
2 Кому нахер нужны твои велики пиприемства?!! а инвесторов ты увидишь токо у себя в заднице!! нашел дураков!!
3 Налоги у нас не платят олигархи и следовательно никто не будет платить!!
ТЫ СКАЗОЧНИК АЛЯ ГОНЧАРУК!
Слава ЗЕ!
Отак...популізм закінчився на виборах, прийшов час нести відповідальність за свій вибір.
Дурні як завжди платять гаманцем.
то все кричат врача врача
но не кричит никто учитель
когда поблизости зебил