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 Політика України
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Все про:ВР (6003) відходи (56)

 Бізнес попередив парламентаріїв щодо корупційних ризиків законопроєкту про управління відходами

Зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт №2207-1 "Про управління відходами" створює корупційні ризики і суперечить світовій практиці.

Його затвердження вдарить, перш за все, по малому і середньому бізнесу. Про це йдеться в зверненні Української асоціації вторинних матеріалів і ОП "Укрметалургпром" до глави Комітету ВРУ з питань екологічної політики та природокористування Олега Бондаренка, пише Обозреватель.

Серед головних ризиків запропонованого до розгляду у парламенті законопроєкту автори звернення називають корупційну складову в процесі управління операціями з металобрухтом, що, у тому числі, пов'язано зі збільшенням кількості процедур дозвільного характеру. Адже замість скасованого у 2015 році ліцензування госпдіяльності із заготівлі та переробки металобрухту кольорових і чорних металів передбачене введення цілої низки дозволів, повідомлень, висновків.

Як стверджуєтья у листі, метою даного законопроєкту є удосконалення системи управління відходами в Україні. Однак, поширюючи дію нового законопроєкту на операції з металобрухтом, його розробники значно ускладнюють процес його збору і переробки.

"Процес управління металобрухтом стає значно більш зарегульованим і має високі корупційні ризики", - переконані автори звернення, які акцентують увагу глави екологічного комітету на тому, що під дію законопроєкту підпадають усі без винятку операції з металобрухтом.

Вони також наголошують на тому, що даний законопроєкт суперечить чинному Закону України "Про металобрухт", який зараз регулює проведення операцій із металобрухтом.

Підписанти звернення також підкреслюють, що запропонований законопроєкт вдарить, перш за все, по малому і середньому бізнесу.

Крім того, на їхню думку, він не відповідає низці міжнародних норм і існуючих практик ЄС, зокрема, нормам Базельської конвенції - у частині контролю за транскордонними перевезеннями відходів.

"Цей законопроєкт суттєво вплине на ринок операцій із металобрухтом, призведе до уповільнення економічного розвитку малого і середнього бізнесу та впровадить нові корупційні моделі проходження дозвільної системи в державних органах", - сказано у зверненні.

У зв'язку з цим, представники бізнесу, які підписалися під даним зверненням, пропонують врегулювати питання управління металобрухтом за допомогою внесення змін до Закону України "Про металобрухт", гармонізуючи його при цьому з нормами європейського законодавства. А для проведення якісної роботи над необхідними змінами до робочої групи при профільному комітеті ВРУ закликають включити представників підприємств, що займаються заготівлею і переробкою металобрухту.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157955
 
 
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А що це давно ніхто борщові набори не рахує ???
Про "гнилу гречку" нам не верещить ??
А?
Natalia Moseichuk ??
Заробила свої 30 срібняків і мову відібрало ??
А чому всі мовчать?
Чи головне що не Порох?

Бизнес предупредил парламентариев о коррупционных рисках законопроекта об управлении отходами - Цензор.НЕТ 8690 Бизнес предупредил парламентариев о коррупционных рисках законопроекта об управлении отходами - Цензор.НЕТ 3261
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https://www.youtube.com/watch?v=yYe7L58rrg8

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Бот допинговый, эта новость уже не актуальна, за высер не заплатят
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Важная новость для ФОПов.
Когда вам закручивает гайки зе-коМанда и п&здит зе-полиция, ГЛАВНОЕ - приговаривать «ХужеНеБудет» и «ЗатоНеПорошенко» Бизнес предупредил парламентариев о коррупционных рисках законопроекта об управлении отходами - Цензор.НЕТ 5604
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та зебилы "не в курсе"))
Поліція зі сльозогінним газом і із застосуванням сили розігнала акцію ФОПів під офісом президента. ВІДЕО
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=H3J5nvokuJ4

Поліція зі сльозогінним газом і із застосуванням сили розігнала акцію ФОПів під офісом президента. ВІДЕО

У Києві поліція силою розганяла підприємців, які вийшли на акцію протесту "Врятуйте малий бізнес!" під стінами Офісу президента.
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Після сьогоднішнього розгону пікету ФОПів чекаю на:
- застосування спецзасобів проти демонстрантів: вчителів, пенсіонерів, залізничників, колишніх прокурорів, колишніх працівників РДА, колишніх працівників колишніх тютюнових фабрик
Слова не доходять - може хоч так хтось зрозуміє

Бизнес предупредил парламентариев о коррупционных рисках законопроекта об управлении отходами - Цензор.НЕТ 6920
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Бизнес предупредил парламентариев о коррупционных рисках законопроекта об управлении отходами - Цензор.НЕТ 6570

Соевые мартышки, как обычно, брешут.
Всем советую посмотреть это видео и убедиться в их брехливости. На видео ПАТРУЛЬНЫЕ полицейские поднимают с проезжей части лежащих на ней людей и оттаскивают в сторону на тротуар. Никто там никого не разгоняет, никто никого не ударил.
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Никакие это не риски, а средство заработка. Слуги тоже люди, им тоже нужен смартфон для съема шлюх и болтовни с пранкерами. Кстати, что там Тищенко? Жив курилка ,или так же, как и остальное зеленое шобло спокойно себя чувствует в компании предателей и генпрокуроров? Что-то затихло все вокруг этого слуги, что есть непорядок.
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по весне будем гнать зебилов - куда вот вопрос - смотря шо, они еще, понапринимают
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Кого ты будешь гнать , тролль малохольный?. Хотя ты не тролль, ты бот - второй сорт )))
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об управлении отходами

Можете даже не верить, но в Украине, сейчас чище, чем в Нью Йорке! -- и бомжей меньше,и пробок на дорогах не больше...
...примерно, как в Германии. Шо вам ещё надо, хохлы дурные? ...пардон за извинение... -- Совок вам будет -- белорусского разлива...
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и ни слова про то как это повлияет на то что весь металлолом у нас вывозят из Украины ... хотелось бы подробного анализа кто эти эксперты ..
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Создается впечатление, что существует лпределенная группа, которая кормится с того, что создает и продвигает обращения алчных бизнесменов как изнутри Украины, так и из-за рубежа ро поводу любого решения кабмина и Верховной Рады.
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