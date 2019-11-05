 Бізнес попередив парламентаріїв щодо корупційних ризиків законопроекту про управління відходами

Його затвердження вдарить, перш за все, по малому і середньому бізнесу. Про це йдеться в зверненні Української асоціації вторинних матеріалів і ОП "Укрметалургпром" до глави Комітету ВРУ з питань екологічної політики та природокористування Олега Бондаренка, пише Обозреватель.
Серед головних ризиків запропонованого до розгляду у парламенті законопроекту автори звернення називають корупційну складову в процесі управління операціями з металобрухтом, що, у тому числі, пов'язано зі збільшенням кількості процедур дозвільного характеру. Адже замість скасованого у 2015 році ліцензування госпдіяльності із заготівлі та переробки металобрухту кольорових і чорних металів передбачене введення цілої низки дозволів, повідомлень, висновків.
Як стверджуєтья у листі, метою даного законопроєкту є удосконалення системи управління відходами в Україні. Однак, поширюючи дію нового законопроекту на операції з металобрухтом, його розробники значно ускладнюють процес його збору і переробки.
"Процес управління металобрухтом стає значно більш зарегульованим і має високі корупційні ризики", - переконані автори звернення, які акцентують увагу глави екологічного комітету на тому, що під дію законопроєкту підпадають усі без винятку операції з металобрухтом.
Вони також наголошують на тому, що даний законопроект суперечить чинному Закону України "Про металобрухт", який зараз регулює проведення операцій із металобрухтом.
Підписанти звернення також підкреслюють, що запропонований законопроєкт вдарить, перш за все, по малому і середньому бізнесу.
Крім того, на їхню думку, він не відповідає ряду міжнародних норм і існуючих практик ЄС, зокрема, нормам Базельської конвенції - у частині контролю за транскордонними перевезеннями відходів.
"Цей законопроєкт суттєво вплине на ринок операцій із металобрухтом, призведе до уповільнення економічного розвитку малого і середнього бізнесу та впровадить нові корупційні моделі проходження дозвільної системи в державних органах", - сказано у зверненні.
У зв'язку з цим, представники бізнесу, які підписалися під даним зверненням, пропонують врегулювати питання управління металобрухтом за допомогою внесення змін до Закону України "Про металобрухт", гармонізуючи його при цьому з нормами європейського законодавства. А для проведення якісної роботи над необхідними змінами до робочої групи при профільному комітеті ВРУ закликають включити представників підприємств, що займаються заготівлею і переробкою металобрухту.
Про "гнилу гречку" нам не верещить ??
А?
Natalia Moseichuk ??
Заробила свої 30 срібняків і мову відібрало ??
А чому всі мовчать?
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Всем советую посмотреть это видео и убедиться в их брехливости. На видео ПАТРУЛЬНЫЕ полицейские поднимают с проезжей части лежащих на ней людей и оттаскивают в сторону на тротуар. Никто там никого не разгоняет, никто никого не ударил.
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...примерно, как в Германии. Шо вам ещё надо, хохлы дурные? ...пардон за извинение... -- Совок вам будет -- белорусского разлива...