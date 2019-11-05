 У Києві податкова міліція викрила схему незаконного імпорту мобільних телефонів і оргтехніки з оборотом понад 50 млн грн. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

В рамках проведення операції "Рубіж" і розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України була встановлена ​​група посадових осіб місцевих компаній, які ввозили в Україну поза митним контролем мобільні телефони та оргтехніку китайського виробництва. Сертифікацію згаданої продукції на території України проводили на підставі підроблених документів або взагалі не проводили.

Надалі незаконно імпортовані товари реалізовували кінцевим споживачам на території України через мережу інтернет, у т.ч. через спеціалізований інтернет-магазин, користуючись для доставки товару послугами однієї з логістичних компаній.

При цьому кінцеві споживачі сплачували отримані товари через сервіс фінансової компанії на адресу підконтрольних фігурантам ФОП, які перебувають на спрощеній системі оподаткування. Такі дії дозволяли зловмисникам приховувати реальні обсяги доходів і ухилятися від сплати податків.

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За результатами санкціонованого обшуку, проведеного в торговому павільйоні м.Києва, де в т.ч. здійснювалося зберігання і реалізація товару, з незаконного обігу вилучено 254 смартфони і 1016 гаджетів (браслети, гарнітура Bluetooth, Wi-Fi-підсилювачі, павер-банки, колонки, навушники, ваги електронні, роутери, бездротові зарядки, ТВ-приставки, моноподи тощо) відомих торгових марок загальною орієнтовною вартістю близько 2,7 млн ​​гривень, а також штампи підконтрольних СПД, чорнові записи, електронні носії інформації та інші докази незаконної діяльності.

До суду направлено клопотання про накладення арешту на вилучене майно і документи.

Триває слідство.