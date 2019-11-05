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Все про:митниця (604) Нефьодов (106)

 Нефьодов може призначити начальником митниці "мажора" на "Бентлі" Щуцького, якого відмовився призначати Москаль

Глава Державної митної служби Максим Нефьодов може призначити в.о. начальника Сумської митниці ДФС Олександра Щуцького керівником Чорноморської митниці.

Про це пише сторінка у Facebook "Митник", передає Цензор.НЕТ.

"Якось тихо і непомітно проходить повз спільноту новина про те, що в.о. начальника Сумської митниці ДФС Олександр Щуцький буде призначений на ту саму посаду до Чорноморської митниці ДМС, що поєднає в собі Херсонську та Миколаївську. Воно і не дивно, що пан Щуцький потрапив до "шортлиста" з 16 керівників, які повинні зареєструвати юридичні особи нових регіональних підрозділів. Він беззаперечно знає, як подати себе - мережа рясніє його фотографіями, які просто створені, щоб рекламувати дорогі елегантні піджаки та коштовні годинники. В його очах - завзятість та доброзичливість, в його позі - впевненість та розслабленість, в його декларації - все записано на дружину, окрім гаража та причепа для катера", - йдеться в повідомленні.

Нефьодов може призначити начальником митниці мажора на Бентлі Щуцького, якого відмовився призначати Москаль 01

Зазначається, що в 2016 році голова Закарпатської обладміністрації Геннадій Москаль відмовлявся брати на посаду керівника обласної митниці Щуцького, який за 4 місяці роботи в ДФС став начальником митного поста "Луцьк" і вже тоді володів "Бентлі" і ще кількома машинами.

Зауважимо, в 2016 році Москаль так прокоментував можливе призначення на посаду керівника Закарпатської митниці Олександра Щуцького: "Щуцький почав працювати в ДФС 4 місяці тому. За цей час він став керівником ТП "Луцьк". За освітою він дизайнер, а за покликанням - "мажор". Щуцький відомий на Волині своїм елітним автопарком, в якому "Бентлі", "Мерседес", "БМВ" та "Ауді", а ще катер і дорога нерухомість. Я не буду спокійно спостерігати за тим, як цього "мажора" призначатимуть керівником Закарпатської митниці".

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"Роблячи знижку на складний 2016 рік, можемо собі уявити, що пан Москаль просто хотів поставити на цю посаду якусь іншу людину, свою. Але подивіться на це трішки змазане фото, колеги: чи ви не бачите розслабленості та впевненості в позі цього красеня, доброзичливості в його очах і "Бентлі" під його сідницями? Ні на що не натякаємо, але цікаво буде подивитись на результативність роботи митниць у Миколаєві та Херсоні під керівництвом пана Щуцького, поки не будуть проведені конкурси на постійних начальників. А то, пам'ятаємо, Макс Нефьодов не хоче брати на роботу людей з машинами по кілька мільйонів гривень", - пише паблік у соцмережі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157942
 
   
 Топ коментарі
 
Где бигус?
Где бородатая женщина?
Где шабунька? где сракашваль?

Почему не бьют в набат???!
(мож, просто не заплатили?)
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Разнос полный одни дебилы и ворье помолодевшее вползло во власть
Нефедов может назначить начальником таможни "мажора" на "Бентли" Щуцкого, которого отказался назначать Москаль - Цензор.НЕТ 4964
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Где бигус?
Где бородатая женщина?
Где шабунька? где сракашваль?

Почему не бьют в набат???!
(мож, просто не заплатили?)
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Как бросалась в глаза эта БИГУсовская шваль перед выборами.
bihus конченый задрот, котрого до выборов не знал никто и вдруг у этого чма в руках оказываются "чисто случайно" материалы самых громких дел. Совпадение?! а народ как лошары повелся на эту хрень...
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Шо вы до чувака пристебались, просто велисапедов на всех не хватает. Даже презику не достался.
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дык зубожиння ж...
никак не преодолеют страшное наследие 5 -ти лет...
приходится то на машине без верха, то сыр с плесенью, то вино 100-летней давности...
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Что хотели , то и получили . На выборы надо ходить .
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получили снова тотальное Решалово! Интересно,члены Квартала читают эти посты? они могут хоть что-то донести до своего бывшего шефа?
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И что? Он должен Луч московского часового завода,или командирские носить?
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Его деньги,и его право распоряжаться как он хочет.Петя вон на армию миллионы отдал со своего кармана,все равно с ховном в грязь втаптывают.
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Разнос полный одни дебилы и ворье помолодевшее вползло во власть
Нефедов может назначить начальником таможни "мажора" на "Бентли" Щуцкого, которого отказался назначать Москаль - Цензор.НЕТ 4964
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Что опять через всенародные конкурсы , аттестации, референдумы , выбрали самое достойное
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а кого, по-вашему, должен брать на работу метросексуал?
Бомжа?!
Конечно, мажора! Будет с кем обсудить на селекторе новые прически, фасоны туфель и модели пиджаков!
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Правильно, Нефьйодов должен на бензин заработать, Бентли жрет как Краз.
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"Тут то у меня карта и пошла"... теперь то таможня заработает!
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Ну все, побороли корупцию, можна затраты на выбори отбивать Нефедов может назначить начальником таможни "мажора" на "Бентли" Щуцкого, которого отказался назначать Москаль - Цензор.НЕТ 2472
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Слово "может" в заголовке звучит, как "уже".
Но это не одно и тоже.
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Нефёдов. Помню-помню, как это чудо-чмо селфи выкладывало, с добавочкой загадочной, о каком холодной ветерке, задувшем в спину. ОнО пугало "воров и корупционеров", якобы. Блин, мне осталось 17 дней...
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Нефедов может назначить, а может и не назначить метод "гнилая селедка"
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Detection UA‏ @DetectionUA 3 ч.3 часа назад

Інсайдери в ТГ пишуть, що на посаду голови Одеської митниці хочуть поставити Євгена Кодіса Що вдалось дізнатися: його пов'язують з Орестом Фірманюком - одним з найбільших контрабандистів країни. Він є партнером олігарха Плахотнюка, який товаришує з Порошенко. Якось так.
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Ще один плюс версії, що Пєця і Вовік - одна і та шпигунська шобла. А їх протистояння удаване, постановочне.
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хто ж її пустить? її ссуть кокретно! вона ще за свою регіональну тюрягу з регіоналами не розрахувалась! я так відчуваю, що її і де-хто з ЗЕ команди також боїться , бо з папередниками взасос
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Так ты же ещё вчера за КалоЗеублюдков задницу рвал
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Митниця Нєфьодова недоотримала за останній місяць декілька десятків мільярдів гривень надходжень. Може взагалі прибрати митників з кордону? Бо вони тільки на себе працюють.
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Я б купив 1 метр кордону! Зе-біли продаєте? Нефьодов може призначити начальником митниці "мажора" на "Бентлі" Щуцького, якого відмовився призначати Москаль - Цензор.НЕТ 8579
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Как вообще можно комментировать эту новость?
Шо москаль - урод из уродов, шо нефёдов - не понятно хто, шо мажор - самое ненавидимая прослойка общества в Украине.
Ни один из этих персонажей не вызывает доверия. Мы уже отучились верить чьим либо словам, мы теперь смотрим на дела. Нас всё труднее нае...ть словами доморощенных авторитетов.
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ще одна зєлєгнійна особь...з числа "нових ліц"...
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Я так понял, шо Батько Украинской Нации Моника коррупцию заборол окончательно....
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какой это мажор??? шо вы мелете??? это массажист из 95 квартала он таможню сразу наладит, Москаль просто не умеет делать массаж и играть гениталиями на пианине, не профессионал он, отдохнуть на пенсии ему надо.
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«Я мзду не беру - мне за державу обидно» - Павел Верещагин из к/ф «Белое солнце пустыни». Шуцкий совсем не герой этого фильма.
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вони всі не з того фільма. Іхнє кіно - алко-свати Нефьодов може призначити начальником митниці "мажора" на "Бентлі" Щуцького, якого відмовився призначати Москаль - Цензор.НЕТ 7688
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Це вже нікого не здивує, після серіі тупих та незрозумілих призначень...
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может назначить .... ну и новости ... а самое интересное что он ведь уже как 4 года работает ... и всех устраивало ... кроме как Москаля )))
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Партия носорогов или Вот каких клоунов нужно выбирать

Нефьодов може призначити начальником митниці "мажора" на "Бентлі" Щуцького, якого відмовився призначати Москаль - Цензор.НЕТ 6790

Если в Украине я поддерживаю партию "Демократична сокира", то в мире мой выбор, вне всяких сомнений, - канадская Rhinoceros Party ("Партия носорогов")!
Девиз партии, основанной еще в 1963 году : "Раз уж мы выбираем клоунов, то давайте выберем самых смешных!" Вот у кого нужно учиться нашим доморощенным!
Выдержки из программы:
- в разделе "Трудовые отношения": "Чтобы уменьшить количество несчастных случаев на производстве мы завернем всех работников в пупырчатую пленку";
- в разделе "Канадское наследие": "Чтобы уравнять все провинции мы изменим их границы, сделав их все прямоугольными" и так далее.
Самое крутое предвыборное обещание;: "Мы аннексируем штат Массачусетс, чтобы снова иметь спортивные команды чемпионов". А-а-а! Lets go Red Sox and New Ehgland Patriots!
Вишенка на торте: на прошедших в Канаде выборах эта партия набрала 9,567 голосов (или 0.05% голосов избирателей). Не 73% конечно же, но и Канада ведь не Украина, не правда ли? Очевидно там люди различают время шутить и время голосовать.
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Он искренне любит "95-й квартал",как можно не назначить такого преданного человека? Нефьодов може призначити начальником митниці "мажора" на "Бентлі" Щуцького, якого відмовився призначати Москаль - Цензор.НЕТ 2429
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...от еду я в позапрошлом году -- из Поляндии в Украину... По зелёнке очередь стоит -- километрас три! ... -- я по красному поехал.
-- На каком основании вы по красному едете? -- сперва погранцы, а потом таможня спрашивает! ...очень недовольны...
Я грю: шо б взяток не давать! --
...есть видуха -- всё запысано...
Я валялся... ... -- люди фуели...
А есть ещё записи середины-начала 90хх. -- там, чиста Спилберг!...*)
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Щось мене це зовсім не дивує , якщо навіть блаЗєнь може стати приЗєдєнтом 😕
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Макс Нефедов -полный НУЛЬ, он не управляет таможней. За последние несколько месяцев таможенные сборы упали, идет саботаж на всех уровнях. После визита в АП В.Хорошковского, он поставлен советником (смотрящим к Нефедову). Хорошковский был одним из владельцев "квартал 95" и одним из спонсоров предвыборной компании торчка володи. Теперь приехал "качать" - нужно отбить вложенные деньги.

По-этому на таможне сейчас полный беспредел и хаос и Хорошковский может еще до Нового Года заменить Нефедова и рулить таможней)
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Борода "пасує, як сраці фіранки"©
Моджахедоподобное младодарование обещало ж очистить и заново создать таможню - ананосировано правильное кадровое решение. Не брать же нищебродов на отстойных продуктах отечественного автопрома или на вражеских «Приорах». А так заранее понятно, кандидат приобщён к передовым европейским автомобильным традициям, тем более, «Бентли» ж такое дорогое в обслуживании...
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