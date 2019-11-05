 Нефьодов може призначити начальником митниці "мажора" на "Бентлі" Щуцького, якого відмовився призначати Москаль

Про це пише сторінка у Facebook "Митник", передає Цензор.НЕТ.
"Якось тихо і непомітно проходить повз спільноту новина про те, що в.о. начальника Сумської митниці ДФС Олександр Щуцький буде призначений на ту саму посаду до Чорноморської митниці ДМС, що поєднає в собі Херсонську та Миколаївську. Воно і не дивно, що пан Щуцький потрапив до "шортлиста" з 16 керівників, які повинні зареєструвати юридичні особи нових регіональних підрозділів. Він беззаперечно знає, як подати себе - мережа рясніє його фотографіями, які просто створені, щоб рекламувати дорогі елегантні піджаки та коштовні годинники. В його очах - завзятість та доброзичливість, в його позі - впевненість та розслабленість, в його декларації - все записано на дружину, окрім гаража та причепа для катера", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в 2016 році голова Закарпатської обладміністрації Геннадій Москаль відмовлявся брати на посаду керівника обласної митниці Щуцького, який за 4 місяці роботи в ДФС став начальником митного поста "Луцьк" і вже тоді володів "Бентлі" і ще кількома машинами.
Зауважимо, в 2016 році Москаль так прокоментував можливе призначення на посаду керівника Закарпатської митниці Олександра Щуцького: "Щуцький почав працювати в ДФС 4 місяці тому. За цей час він став керівником ТП "Луцьк". За освітою він дизайнер, а за покликанням - "мажор". Щуцький відомий на Волині своїм елітним автопарком, в якому "Бентлі", "Мерседес", "БМВ" та "Ауді", а ще катер і дорога нерухомість. Я не буду спокійно спостерігати за тим, як цього "мажора" призначатимуть керівником Закарпатської митниці".
"Роблячи знижку на складний 2016 рік, можемо собі уявити, що пан Москаль просто хотів поставити на цю посаду якусь іншу людину, свою. Але подивіться на це трішки змазане фото, колеги: чи ви не бачите розслабленості та впевненості в позі цього красеня, доброзичливості в його очах і "Бентлі" під його сідницями? Ні на що не натякаємо, але цікаво буде подивитись на результативність роботи митниць у Миколаєві та Херсоні під керівництвом пана Щуцького, поки не будуть проведені конкурси на постійних начальників. А то, пам'ятаємо, Макс Нефьодов не хоче брати на роботу людей з машинами по кілька мільйонів гривень", - пише паблік у соцмережі.
Где бородатая женщина?
Где шабунька? где сракашваль?
Почему не бьют в набат???!
(мож, просто не заплатили?)
bihus конченый задрот, котрого до выборов не знал никто и вдруг у этого чма в руках оказываются "чисто случайно" материалы самых громких дел. Совпадение?! а народ как лошары повелся на эту хрень...
никак не преодолеют страшное наследие 5 -ти лет...
приходится то на машине без верха, то сыр с плесенью, то вино 100-летней давности...
Бомжа?!
Конечно, мажора! Будет с кем обсудить на селекторе новые прически, фасоны туфель и модели пиджаков!
Но это не одно и тоже.
Інсайдери в ТГ пишуть, що на посаду голови Одеської митниці хочуть поставити Євгена Кодіса Що вдалось дізнатися: його пов'язують з Орестом Фірманюком - одним з найбільших контрабандистів країни. Він є партнером олігарха Плахотнюка, який товаришує з Порошенко. Якось так.
Шо москаль - урод из уродов, шо нефёдов - не понятно хто, шо мажор - самое ненавидимая прослойка общества в Украине.
Ни один из этих персонажей не вызывает доверия. Мы уже отучились верить чьим либо словам, мы теперь смотрим на дела. Нас всё труднее нае...ть словами доморощенных авторитетов.
Если в Украине я поддерживаю партию "Демократична сокира", то в мире мой выбор, вне всяких сомнений, - канадская Rhinoceros Party ("Партия носорогов")!
Девиз партии, основанной еще в 1963 году : "Раз уж мы выбираем клоунов, то давайте выберем самых смешных!" Вот у кого нужно учиться нашим доморощенным!
Выдержки из программы:
- в разделе "Трудовые отношения": "Чтобы уменьшить количество несчастных случаев на производстве мы завернем всех работников в пупырчатую пленку";
- в разделе "Канадское наследие": "Чтобы уравнять все провинции мы изменим их границы, сделав их все прямоугольными" и так далее.
Самое крутое предвыборное обещание;: "Мы аннексируем штат Массачусетс, чтобы снова иметь спортивные команды чемпионов". А-а-а! Lets go Red Sox and New Ehgland Patriots!
Вишенка на торте: на прошедших в Канаде выборах эта партия набрала 9,567 голосов (или 0.05% голосов избирателей). Не 73% конечно же, но и Канада ведь не Украина, не правда ли? Очевидно там люди различают время шутить и время голосовать.
-- На каком основании вы по красному едете? -- сперва погранцы, а потом таможня спрашивает! ...очень недовольны...
Я грю: шо б взяток не давать! --
...есть видуха -- всё запысано...
Я валялся... ... -- люди фуели...
А есть ещё записи середины-начала 90хх. -- там, чиста Спилберг!...*)
По-этому на таможне сейчас полный беспредел и хаос и Хорошковский может еще до Нового Года заменить Нефедова и рулить таможней)
Моджахедоподобное младодарование обещало ж очистить и заново создать таможню - ананосировано правильное кадровое решение. Не брать же нищебродов на отстойных продуктах отечественного автопрома или на вражеских «Приорах». А так заранее понятно, кандидат приобщён к передовым европейским автомобильным традициям, тем более, «Бентли» ж такое дорогое в обслуживании...