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 П'ятьом топчиновникам Міноборони оголошено підозри у закупівлі неякісних бронежилетів на суму 100 млн грн, - Труба. ВIДЕО

У справі про закупівлю неякісних бронежилетів для Збройних сил підозри оголошено п'ятьом топчиновникам ЗСУ, які "були і є відповідальними" за прийом і контроль якості речового майна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це на брифінгу заявив директор ДБР Роман Труба.

Відео ТСН

"Сьогодні розпочато оприлюднення підозр і оголошено про підозру п'ятьом чиновникам Міноборони України. Саме ці чиновники є відповідальними за прийом і контроль якості речового майна під час його закупівлі, а також під час його виготовлення", - розповів Труба.

Зазначається, що за попередньою змовою ці особи здійснили закупівлю неякісного речового майна для ЗСУ за завищеними цінами.

"Йдеться про бронежилети першого-четвертого класу захисту, які прострілюються ... Підозри оголошені генерал-майору, начальнику головного управління ЗСУ, а також чотирьом вищим посадовим особам головного управління ЗСУ - це заступники управлінь та начальник відділу", - сказав він.

У ході слідства з'ясувалося, що бронежилети не відповідають технічним вимогам.

"Пластини не оброблені, захисні пакети не зшиті, над частиною партії не було лабораторних досліджень", - зазначив Труба.

Зазначається, що керівництво Міноборони знало, що у разі намокання всі бронежилети пробиваються наскрізь.

"Чиновник ... ймовірно діючи умисно та за попередньою змовою зі ще чотирма особами зазначеного управління, з квітня 2019 по червень 2019 всупереч інтересам служби не виконали дії, які вони мали виконати, що призвело до закупівлі неякісних бронежилетів "Корсар МЗс- 14" у кількості 11 000 на загальну суму близько 100 млн грн", - розповів Труба.

За словами Труби, понад 70% бронежилетів прострілюються зброєю від якої мають захищати, 79 з 110.

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"На даний момент проводяться експертизи, найближчим часом ми отримаємо відповідь на запитання, яка остаточна сума заподіяної шкоди", - заявив Труба.

Як повідомило джерело Цензор.НЕТ підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Пиковець і Комирянський.

"Вони тексти підозри вже отримали, у п'ятницю їм обиратимуть запобіжний захід", - повідомило джерело.

"Я так розумію, це тільки початок. Будуть ще підозри висуватися в міру надходження матеріалів справи", - додав співрозмовник.

За даними джерела, можуть оголосити ще як мінімум 7 підозр у цій справі.

Нагадаємо, 26 червня "Європейська Солідарність" заявила про обшуки в кандидата Бірюкова. Зазначимо, що раніше Бірюков був помічником міністра оборони з питань речового забезпечення ЗСУ. Глава ДБР Труба заявив, що Бюро проводить близько 40 обшуків у справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, становить близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями, - про низьку якість бронежилетів та про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

Міноборони заперечило інформацію ДБР про закупівлю неякісних бронежилетів за завищеними цінами та наполягало на створенні "наглядової ради" у складі громадських діячів, депутатів, волонтерів та представників ЗМІ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157939
 
 
 Топ коментарі
 
надо чем то отвлекать зебилов от капитуляции и падающей экономики ))))
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ага воен приёмка не даёт пилить зелёной нечисти бютжет В деле о некачественных бронежилетах подозрения объявлены пятерым топ-чиновникам Минобороны, - Труба - Цензор.НЕТ 4092 значит посылать Тубу с винтовкой Мосина и обстрел с 5 м 7,62 БС В деле о некачественных бронежилетах подозрения объявлены пятерым топ-чиновникам Минобороны, - Труба - Цензор.НЕТ 977
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А по рюкзакам есть что-то?
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Та да, они до сих пор фопов обижают, пенсию не поднимают.
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Василь Петренко d2e40803
"Чиновник ... ймовірно діючи умисно та за попередньою змовою зі ще чотирма особами зазначеного управління, з квітня 2019 по червень 2019 всупереч інтересам служби не виконали дії, які вони мали виконати, що призвело до закупівлі неякісних бронежилетів "Корсар МЗс- 14" у кількості 11 000 на загальну суму близько 100 млн грн", - розповів Труба.

Які свинарчуки.Там уже повним ходом керували ваші.
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в ближайшее время мы получим ответ на вопрос, какая окончательная сумма причиненного вреда", - заявил Труба.Источник: https://censor.net.ua/n3157939

Отдадут наворованное и отправят уважаемых людей под ночной домашний арест дня на три... Насиров тому пример.
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ага воен приёмка не даёт пилить зелёной нечисти бютжет значит посылать Тубу с винтовкой Мосина и обстрел с 5 м 7,62 БС
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надо чем то отвлекать зебилов от капитуляции и падающей экономики ))))
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а то что ВСУ часть бойцов без зимней формы осталась - то такое главное победить мешающих фирмам друзей зе поставлять гавно для ВСУ У справі про неякісні бронежилети підозри оголошено п'ятьом топчиновникам Міноборони, - Труба - Цензор.НЕТ 5604
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А по рюкзакам есть что-то?

Есть Вместо рюкзаков покупаем французские вертолеты...
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Ти должен не лазить по чужим рюкзак - руски свинья!
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1-4класу прострілюються аж бігом...теж мені новина
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та ви шо ... це ж люби друзи самого Порошенко!!! .. их руки ничего не крали ....
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с апреля 2019 по июнь 2019 - хм... Далее - а что значит - не выполнили действия?
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Посмотрим на решения суда и сроки,которые они получат.
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Вообще то того, высосанное из пальца дело. Впрочем как почти все, чем эта труба занимается...
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Как сталин проверял свою бронемашину, посадил конструктора в неё и тачку изрешитили с автоматов. Дядьке повезло что он был хорошим специалистом. Крайность конечно, но тут так же нужно, надеть на этих мудаков броники и пострелять.
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Просто презираю всех,кто восхищается "деяниями" йоськи сралина.
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Где в моем посту восхищение? Просто пример прекрасно подходит к конкретной ситуации, не нужно искать скрытые смыслы там где их нет.
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дельце то небось, портнов сформировал? суды уже тоже он заточил на неправовое решение? труба 3,14здит, как дышит.....редкостная мразота. А ведь всё просто, надо упечь Марченко, за ним Бирюкова. По дружбе, так сказать. А дальше, у кого Бирюков работал? У Тимофеича! Его тож в каталажку! Целый министр мародёр! Таак а ещё у кого работал? Ну конечно, вот она, вожделенная главная цель! Вот тут Янелох наконец, сменит гнев на милость, приветит трубу и скажет: ну... отомстил моему личному супостату! Клятому барыге, на радость зелохам! Цель жизни выполнена! А что страна в жопу, так то такэ, главное посадить мародёра.Тока помни ишак, завтра путяша придёт, потреплет по головке и скажи спасибо, если просто в Сибирь, а не в концлагерь...
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Пока не будет посадок все эти пiдозри до одного места
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Петядебилы вы плохо страдать - петя мивины не давать!)
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Тільки розстріли і рубання рук врятують державу Україна! Інакше гибель.
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