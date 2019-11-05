 П'ятьом топчиновникам Міноборони оголошено підозри у закупівлі неякісних бронежилетів на суму 100 млн грн, - Труба. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це на брифінгу заявив директор ДБР Роман Труба.

Відео ТСН

"Сьогодні розпочато оприлюднення підозр і оголошено про підозру п'ятьом чиновникам Міноборони України. Саме ці чиновники є відповідальними за прийом і контроль якості речового майна під час його закупівлі, а також під час його виготовлення", - розповів Труба.

Зазначається, що за попередньою змовою ці особи здійснили закупівлю неякісного речового майна для ЗСУ за завищеними цінами.

"Йдеться про бронежилети першого-четвертого класу захисту, які прострілюються ... Підозри оголошені генерал-майору, начальнику головного управління ЗСУ, а також чотирьом вищим посадовим особам головного управління ЗСУ - це заступники управлінь та начальник відділу", - сказав він.

У ході слідства з'ясувалося, що бронежилети не відповідають технічним вимогам.

"Пластини не оброблені, захисні пакети не зшиті, над частиною партії не було лабораторних досліджень", - зазначив Труба.

Зазначається, що керівництво Міноборони знало, що у разі намокання всі бронежилети пробиваються наскрізь.

"Чиновник ... ймовірно діючи умисно та за попередньою змовою зі ще чотирма особами зазначеного управління, з квітня 2019 по червень 2019 всупереч інтересам служби не виконали дії, які вони мали виконати, що призвело до закупівлі неякісних бронежилетів "Корсар МЗс- 14" у кількості 11 000 на загальну суму близько 100 млн грн", - розповів Труба.

За словами Труби, понад 70% бронежилетів прострілюються зброєю від якої мають захищати, 79 з 110.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У справі про неякісні бронежилети чиновники Міноборони поки не підозрюються, - Труба

"На даний момент проводяться експертизи, найближчим часом ми отримаємо відповідь на запитання, яка остаточна сума заподіяної шкоди", - заявив Труба.

Як повідомило джерело Цензор.НЕТ підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Пиковець і Комирянський.

"Вони тексти підозри вже отримали, у п'ятницю їм обиратимуть запобіжний захід", - повідомило джерело.

"Я так розумію, це тільки початок. Будуть ще підозри висуватися в міру надходження матеріалів справи", - додав співрозмовник.

За даними джерела, можуть оголосити ще як мінімум 7 підозр у цій справі.

Нагадаємо, 26 червня "Європейська Солідарність" заявила про обшуки в кандидата Бірюкова. Зазначимо, що раніше Бірюков був помічником міністра оборони з питань речового забезпечення ЗСУ. Глава ДБР Труба заявив, що Бюро проводить близько 40 обшуків у справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, становить близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями, - про низьку якість бронежилетів та про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

Міноборони заперечило інформацію ДБР про закупівлю неякісних бронежилетів за завищеними цінами та наполягало на створенні "наглядової ради" у складі громадських діячів, депутатів, волонтерів та представників ЗМІ.