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 Лікаря Київського обласного онкодиспансера затримано на хабарі 2 тис. дол., - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали під час одержання хабаря лікаря Київського обласного онкологічного диспансера.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Лікаря Київського обласного онкодиспансера затримано на хабарі 2 тис. дол., - прокуратура 01

Встановлено, що лікар вимагав та отримав 2 тис. доларів за надання медичної документації, необхідної для проходження медико-соціальної експертизи без реального проходження особою медичного обстеження.

Лікаря Київського обласного онкодиспансера затримано на хабарі 2 тис. дол., - прокуратура 02

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В даний час лікаря затримано в порядку ст. 208 КПК України і проводяться невідкладні слідчі дії.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368 КК України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157934
 
 
 Топ коментарі
 
Почти все учреждения так или иначе используют одинаковую схему "обработки" пациентов, в связи с незнанием людей своих прав или просто от нашего желания "лучшего отношения врачей": Ложусь в областную больницу на небольшую операцию: прохожу врачей сдаю анализы (расценки на эти услуги есть на сайте больницы или можно узнать в кол.центре), спрашиваю у доктора какие препараты и расх. материалы нужно купить?)))) а он отвечает, что мне все в палату принесут )) .. и вправду приносит курьер 2 пакета всякой всячины и счета-фактуры от ФОП на эти препараты.. Захожу на сайт Liky.ua сверяю наличие этих препаратов в перечне "бесплатных" и конечно же они все имеются в наличии в больнице в ПЕРЕИЗБЫТКЕ!!!! Врач Киевского областного онкодиспансера задержан на взятке 2 тыс. долл., - прокуратура - Цензор.НЕТ 6032 ... МНЕ ПРОДАЛИ БЕСПЛАТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ И РАСХОД. МАТЕРИАЛЫ Врач Киевского областного онкодиспансера задержан на взятке 2 тыс. долл., - прокуратура - Цензор.НЕТ 6725 ... Операция закончилась, завтра выписка, врач понимает, что "благодарить" его не буду, подходит и говорит мне, что я ему должна за мет.урол. стенд 4500 грн.. Врач Киевского областного онкодиспансера задержан на взятке 2 тыс. долл., - прокуратура - Цензор.НЕТ 4898 .... делаю запрос на публичную информацию и этих БЕСПЛАТНЫХ стендов тоже ПЕРЕИЗБЫТОК., (даже в департамент звонила - они подтвердили, что больница еще не выбрала квоту по данных стендах),.... ну а дальше разговор с врачем Врач Киевского областного онкодиспансера задержан на взятке 2 тыс. долл., - прокуратура - Цензор.НЕТ 4577 весь персонал на меня волком смотрит.... но как оказалось он еще "порядочный" ( в палату заселили еще двух женщин одной "сходу" 20 000 грн., второй 8 000 грн. ) и это за "БЕСПЛАТНЫЙ" стенд, не учитывая "бесплатных" препаратов и расх. материалов .... НЕ позволяйте себя одурачить!!!!!!!
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Сонце, якщо тобі поставили онко- насолоджуйся останніми роками життя і не перетворюй їх на останні пару місяців, ідучи на хіміотерапію.
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Сонце, якщо тобі поставили онко- насолоджуйся останніми роками життя і не перетворюй їх на останні пару місяців, ідучи на хіміотерапію.
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Дивлячись яка і де. Моїй родичці в Казахстані в Астані (Нурсултан) проводили курс американськими препаратами по ринковій ціні в $2000 на день, але повністю безкоштовно. два роки назад. Відчуває себе дуже добре. В цьому році гостила у нас і розказувала, що лікування онкології і багатьох захворювань що на диспасерному обліку в Казахстані якісне і безкоштовне. Молодець Назарбаєв, бо думав про свій народ, не то що наші махінатори.
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Дочери офицера проснулись. Про «они все умрут» и нечего на них деньги тратить от замминистра забыли; неделю назад была новость, что неоправданно накупили метотрексата, и девать его некуда, а это неоправданное расходование бюджетных средств.. В общем пост выше ложь
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когда у кого нибудь из твоих родных или у тебя,а после Черноболя совсем не обязательно иметь наследственность,тогда и расскажешь про недельные новости
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Замминистру от Супрун, заявлявшему, что «они [онкобольные] все умрут» и нечего на них деньги тратить расскажи ... Он и оценит и порадуется
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у замминистра Супрун вырвали слова из контекста,чтоб ватных идиотов порадовать - это вообще то давно все знают
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Да-да. Я специально перед тем как написать погуглил первоисточник. А то, что все недалекие 8%-ные уверены, что если связано с бахиней, то было правильно, а злые вороги мешали и перевирали - знают действительно все
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И для разрыва шаблона. Если слова были вырваны из контекста, то за что замминистра приносил формальные по сути извинения?
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Я вообще нечего не понял... за что его взяли?
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"...за предоставление медицинской документации, необходимой для прохождения медико-социальной экспертизы без реального прохождения лицом медицинского обследования."
Источник: https://censor.net.ua/n3157934
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Почти все учреждения так или иначе используют одинаковую схему "обработки" пациентов, в связи с незнанием людей своих прав или просто от нашего желания "лучшего отношения врачей": Ложусь в областную больницу на небольшую операцию: прохожу врачей сдаю анализы (расценки на эти услуги есть на сайте больницы или можно узнать в кол.центре), спрашиваю у доктора какие препараты и расх. материалы нужно купить?)))) а он отвечает, что мне все в палату принесут )) .. и вправду приносит курьер 2 пакета всякой всячины и счета-фактуры от ФОП на эти препараты.. Захожу на сайт Liky.ua сверяю наличие этих препаратов в перечне "бесплатных" и конечно же они все имеются в наличии в больнице в ПЕРЕИЗБЫТКЕ!!!! ... МНЕ ПРОДАЛИ БЕСПЛАТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ И РАСХОД. МАТЕРИАЛЫ Врач Киевского областного онкодиспансера задержан на взятке 2 тыс. долл., - прокуратура - Цензор.НЕТ 6725 ... Операция закончилась, завтра выписка, врач понимает, что "благодарить" его не буду, подходит и говорит мне, что я ему должна за мет.урол. стенд 4500 грн.. Врач Киевского областного онкодиспансера задержан на взятке 2 тыс. долл., - прокуратура - Цензор.НЕТ 4898 .... делаю запрос на публичную информацию и этих БЕСПЛАТНЫХ стендов тоже ПЕРЕИЗБЫТОК., (даже в департамент звонила - они подтвердили, что больница еще не выбрала квоту по данных стендах),.... ну а дальше разговор с врачем весь персонал на меня волком смотрит.... но как оказалось он еще "порядочный" ( в палату заселили еще двух женщин одной "сходу" 20 000 грн., второй 8 000 грн. ) и это за "БЕСПЛАТНЫЙ" стенд, не учитывая "бесплатных" препаратов и расх. материалов .... НЕ позволяйте себя одурачить!!!!!!!
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треба було сказати тим хто вовком дивляться, що підуть в одеську жіночу колонію на виправлення.
Але проблема в тому, що хворий залежить від лікарів, це питання життя чи не-життя, то за таких умов протидіяти вкрай важко.
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Я с вами согласна, "онкомафия" использует все тотализаторы давления на родных и больного...и в этих ситуациях очень сложно противодействовать.... Но женщинам в палате я дала телефоны и контакты куда обращаться, и объяснила ситуацию, почему они не должны платить ( кстати одна даже на это дело кредит оформила 20 000 грн.) но никто из них ничего не предпринял..К сожалению
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не каждый решиться в подобной ситуации, что то предпринять, предпринять - означает (в сознании больного ) - подписать себе смертный приговор.
Государство, имея МОЗ, прокуратуры, сбу, полиции, набу сапу и тд столько лет ничего не предпринимает, оставлля человека один на один с бедой - выбор человека будет очевиден.
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