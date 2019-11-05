 Лікаря Київського обласного онкодиспансера затримано на хабарі 2 тис. дол., - прокуратура. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Встановлено, що лікар вимагав та отримав 2 тис. доларів за надання медичної документації, необхідної для проходження медико-соціальної експертизи без реального проходження особою медичного обстеження.

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В даний час лікаря затримано в порядку ст. 208 КПК України і проводяться невідкладні слідчі дії.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368 КК України.