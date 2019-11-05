 Лікаря Київського обласного онкодиспансера затримано на хабарі 2 тис. дол., - прокуратура. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
Встановлено, що лікар вимагав та отримав 2 тис. доларів за надання медичної документації, необхідної для проходження медико-соціальної експертизи без реального проходження особою медичного обстеження.
В даний час лікаря затримано в порядку ст. 208 КПК України і проводяться невідкладні слідчі дії.
Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368 КК України.
Источник: https://censor.net.ua/n3157934
Але проблема в тому, що хворий залежить від лікарів, це питання життя чи не-життя, то за таких умов протидіяти вкрай важко.
Государство, имея МОЗ, прокуратуры, сбу, полиции, набу сапу и тд столько лет ничего не предпринимает, оставлля человека один на один с бедой - выбор человека будет очевиден.