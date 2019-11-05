 Комітет Ради з питань нацбезпеки провів виїзне засідання в Золотому. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У повідомленні зазначається: "Під час виїзного засідання члени Комітету ВРУ обговорили з командуванням ООС, зокрема, результати розведення сил і засобів.

Народні депутати побували на ділянці розведення, де побачили як попередні, так і нові, обладнані позиції українських військових. Також представники Верховної Ради України, безпосередньо в населеному пункті Золоте-4, поспілкувалися з місцевими жителями".

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