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Все про:розслідування (1569) вбивство (1943) Труба (161) Кирило Тлявов (21) Приходько Іван (1)

 Інспектору поліції Приходьку повідомили про підозру у вбивстві з необережності 5-річного Кирила Тлявова, - Труба

Інспектора поліції, що зробив постріл, від якого згодом загинув 5-річний Кирило Тлявов у м.Переяслав-Хмельницький Київської області, повідомлено про підозру у вбивстві з необережності.

Про це повідомив директор ДБР Роман Труба, передає Цензор.НЕТ.

За словами Труби, учасниками тих трагічних подій було троє дорослих, двоє з яких - правоохоронці, інспектор і поліцейський. Четвертий - неповнолітній, 16-річний син поліцейського. 31 травня з 13:00 до 15:45 всі перебували у дворі поліцейського, вживали спиртні напої, розповів директор ДБР. За його словами, всі домовилися про постріли з вогнепальної зброї по заздалегідь заготовлених мішенях.

Зброя і кулі належали одному з правоохоронців, сказав Труба, кожен із них знав, що "місцевість прострілюється".

"О 15:36 інспектор поліції вистрілив по мішені, яка була на траєкторії між двома будинками. Куля пролетіла на 52 метри, поцілила у верхівку каменя, здійснила рикошет, пролетіла ще 33 м і поцілила в голову хлопчика", - сказав Труба.

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За його словами, у той час, коли чоловіки стріляли по мішенях, біля двору крім Кирила було ще троє дітей.

"Сьогодні інспектору поліції оголосили підозру у вбивстві, скоєному з необережності", - сказав Труба журналістам у вівторок у Києві.

Зазначимо, серед усіх фігурантів справи єдиним підозрюваним, який обіймав посаду інспектора поліції, є Іван Приходько.

За словами Труби, інспектор поліції стріляв по мішені, яка була перед лісосмугою. Він не бачив будинків за нею і дітей, але усвідомлював, що стріляє з вогнепальної зброї і порушує закон. Він усвідомлював, що могли постраждати люди.

"Крім цього, всім чотирьом учасникам, які... мають статус підозрюваних, оголошено остаточні підозри в таких злочинах: грубе порушення громадського порядку, вчинене групою осіб з використанням вогнепальної зброї. Також у зберіганні вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу", - зазначив директор ДБР.

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб.

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Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157931
 
 
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Это УМЫШЛЕННОЕ УБИЙСТВО и НИКАК ИНАЧЕ - ПОЗОР МУСОРАМ !!!
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Не пори чепухи... Не разбираешься в квалификации - не умничай..."Умышленное убийство" предусматривает прямой умысел... "Прямой умысел имеет место там, где лицо осознаёт общественно опасный характер совершаемого им деяния, предвидит общественно опасные последствия этого деяния и желает наступления этих последствий...". (Уголовное право Украины).. В данном случае имеются два первых признака, но отсутствует третий - "желание наступления общественно опасных последствий... Тут и на "косвенный умысел" тяжеловато "натянуть"... А вот в "убийство по неосторожности" это правонарушение вполне уколадывается - ""лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления общественно опасных последствий совершаемого им деяния, но легкомысленно рассчитывало на их предотвращение, или хотя и не предвидело возможности их наступления, но должно было и могло их предвидеть..." (там же).
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Всё они суки осознавали ,нажрались твари ,увидели мальца и пальнули в него прицельно ,если ты этого не догоняешь то ты идиот ,если включаешь идиота то ты конченый мудак.
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"Идиота" и "мудака" ищи в зеркале... Я тебе дал реальную квалификацию, а не уличные "хотелки"..
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Ты выдал бредни сумасшедшего в стадии обострения и не более того а я рассказал ,как было на самом деле ..
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Твои показания, как свидетеля, имеются в деле? Если нет, почему? Если да, то чем ты можешь подтвердить что именно конкретный человек совершил конкретный прицельный выстрел именно по ребёнку? Там ведь пуля рикошетировала... А стрельба - это тебе не игра кием на бильярде - там "от борта" не получится... Да и движется пуля в пространстве в системе трёх координат, а не двух, как шар на столе... Короче, трепло, не набивай себе цену..... Ты глуп, как пробка, и ни хрена не понимаешь ни в баллистике, ни в криминалистике, ни в трассологии, ни в уголовном праве...... Иди в зоопарк.. Там тебе место - народ развлекать..........
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Ты шо дурак ? Інспектору поліції Приходьку повідомили про підозру у вбивстві з необережності 5-річного Кирила Тлявова, - Труба - Цензор.НЕТ 5323Если взрослые люди начинают палить на улице ,то они либо психически нездоровы либо хотят в кого-то попасть ,третьего варианта тут нет !Ты зря пытаешься меня убедить в том, что ты идиот ,я в этом никаких сомнений и так не имею ..
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Тільки одного не можу зрозуміти... Чому слідство так довго приймало рішення? Це ще не суд... Якщо так повільно просуватимуться справи, то про яку справедливість можно казати?
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Зачекай... "Ще не вечір...". Якщо тільки поліцай не пішов сам на визнання вини, то в суді цю справу будуть "тягать, як свиня кухвайку...". При відсутності зброї, при відсутності свідків, які прямо можуть, своїми свідченнями "провести безперервну лінію" від зброї в руках стріляючого, до потрапляння кулі в голову дитини (а їх, я так розумію, немає), дуже тяжко буде довести його вину.... (Порохові гази ж, на одягу усіх трьох, зв"язок гільза-куля, відсутній, тому яка саме куля, з багатьох, потрапила в хлопчика,(і хто саме її, випустив), встановить, практично, неможливо...). Це тобі не "Гаваї, 0.5"...
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О подозрении объявлено. Как суд на все это посмотрит при рассмотрении дела по существу.
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а какая может быть осторожность, если он был пьяный..., а это отягчающее обстоятельство
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Какая неосторожность ? Інспектору поліції Приходьку повідомили про підозру у вбивстві з необережності 5-річного Кирила Тлявова, - Труба - Цензор.НЕТ 2166
Умышленное нарушение правил обращения с оружием!
Неосторожность, это когда не знал, что эта "желизяка" стреляет и может убить.
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Читай выше... Я там выложил всё... А последнее предложение твоего комментария - описание "казуса"... При нём вообще отсутствует уголовная ответственность..
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убійство по нєосторожності тут, ну, зовсім не канає!!! Це просто вбивство с ************ - воно стріляло в жилій зоні з нелегальної зброї в напрямку дітей
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