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Все про:вибори (4563) Порошенко (9842) Цензор.НЕТ (40) Милованов Тимофій (50) Бужанський (5)

 "Выгнать нахер. Утомил этот парад дебилов": Бужанський виступив проти міністра Милованова після його інтерв'ю "Цензор.НЕТ"

Нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський розкритикували міністра економіки Тимофія Милованова, який зізнався в тому, що голосував на президентських виборах за Петра Порошенка.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Милованов зізнався, що на президентських виборах голосував за Порошенка. Знаєте, його все-таки потрібно вигнати нахер. Не за підтримку Порошенка, просто трохи втомив цей парад дебілів", - написав нардеп.

Як повідомлялося раніше, міністр економіки Тимофій Милованов в інтерв'ю "Цензор.НЕТ" зізнався, що на президентських виборах в 2019 році голосував за головного конкурента Володимира Зеленського Петра Порошенка.

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"Я голосував за Петра Порошенка на президентських виборах. А на парламентських я не голосував, тому що в день виборів я сидів у штабі партії "Слуга народу", з Дмитром Разумковим (спікер парламенту) і Сергієм Корнієнком (перший заступник голови фракції "Слуга народу") допрацьовував програму для навчання в Трускавці", - розповів міністр.

Читайте повне інтерв'ю міністра економіки Тимофія Милованова.

Выгнать нахер. Утомил этот парад дебилов: Бужанський виступив проти міністра Милованова після його інтервю Цензор.НЕТ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157928
 
   
 Топ коментарі
 
Это финиш, зебобики за вашего кумира члены его "каманды" не голосовали, потому что видели что это за чудо!
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Я зараз за поп-корном збігаю, люблю батли між зебіками. "Выгнать нахер. Утомил этот парад дебилов": Бужанский выступил против министра Милованова после его интервью "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8882
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та він і сам такий,недалекий і брехливий, це було видно ще з інтерв`ю у гордона
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Дебілові Бужанському не подобається, що у нього є конкурент дебіл Милованов.
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он еще и за пепу голосовал? ну точно дебил... "Выгнать нахер. Утомил этот парад дебилов": Бужанський виступив проти міністра Милованова після його інтерв'ю "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9729
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Все вірно. Лише НЕдебіл міг проголосувати за НЕлоха без жодних табу , якому вже скоро сорок два і який ще досі грає на роялі своїм НЕчленом 😁
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Совкодрочер Бужанський думає, що нас, нормальних людей не втомили його воплі і соплі про 9 травня й інша комуністична ахінея. Бужанський - дебіл. Хто за - лайк.
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Ну если за Пороха голосовал,то не такой он уже и дебил
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О-О-О! Как же выгнать? Теорию игр, которую этот мудак преподает, давно и успешно юзают приватовские карьеристы и расползшаяся оттуда мразь. такие ценные кадры стукачей и брехунов готовит, что ему цены нет. К тому же, успешный министр, который не читает книги и ни в чем не разбирается - хороший наглядный пример для продолжения отупления школьников
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Это такое позорище Украины. Дебил от природы возглавляет Министерство Экономики. И таких в ЗЕ команде 50%.Неправда что мало времени было.Можно найти нормальных людей.А эту ху... надо менять и чем скорее тем лучше.
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Думаю, до конца правления этого шапито нормальных и профессиональных людей они найти не смогут. Просто профессионалы, думаю, не захотят позориться и идти с ними на сотрудничество, да и видят, что все идёт к краху.
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Трудно не согласиться. Не нравится Зе - было много других кандидатов (на вкус и цвет). Но каким же надо было быть дебилом, чтобы голосовать за Порошенко. И вдвойне дебилом - чтобы сегодня признаться в этом "Выгнать нахер. Утомил этот парад дебилов": Бужанський виступив проти міністра Милованова після його інтерв'ю "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1162
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Сліпому не покажеш, глухому не розкажеш, ну а зебіла вже не вилікуєш 😃
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Теперь ждем признания Зеленского, за кого он голосовал
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Напомнить кто такой Бужанский? Это гандон, кореш Дубинского и многих сбежавших регионалов, 10 лет голосовал за ПР, был активистом этой про-российской партии, ненавидит Украину, Майдан и всех Украинцев, которые вышли на Майдан, ненавидит все, что связано с Революцией Достоинства, ненавидит УПА и памятники партиотам Украины, почитатель сталина и ностальгирует по СССР.

На данный момент эта тварь является Нардепом от партии Слуга Народа. Зелебобики -нужно знать своих "героев" в лицо!
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В человеке всё должно быть прекрасно: погоны, кокарда, исподнее..."©
Но у военных принято поверх исподнего носить форменное обмундирование. А тут цельный Министр. При чём уже вторым авторитетным господином публично озвучен диагноз - дебил. На фотографии Миклован жестом показывает размер требуемой ему таблетки галаперидола.
Ну сколько можно издеваться над больным челеком?
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Зебік, як прийдеш в аптеку, називай правильно -"галОперидол"!
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ух ты какой не брат гришина..похож...тебя надо на костер..письку зеенкой помазать шоб не кукарекал
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Что-то мне подсказывает, что скоро и Зеленский признается что голосовал за Порошенка
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Тобто він визнав, що люди, які зорганізували оце навчання в Трускавці - дебіли?
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