EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Економіка
  1481  27
Все про:електроенергія (240) Укренерго (44) Електрика (304)

 До 10% недовиробленої "зеленої" енергії наступного року будуть закладені в ціну електроенергії для споживача, - керівник "Укренерго" Ковальчук

Керівник НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук заявив, що обмеження генерації вітроелектростанцій було вимушеним кроком.

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Аби було зрозуміло, що обмеження цих ВЕС (вітроелектростанцій - ред) - вимушений крок, треба пояснити, що всі пропозиції учасників балансуючого ринку було вичерпано, а різниця між торговим та фізичним графіками генерації складала близько 1620 МВт. Тобто, постачальники заявили на купівлю більше енергії, ніж фактично поставили споживачам... При цьому було відключено в резерв (або перенесено пуск на денний час) сім енергоблоків на ТЕС. Також диспетчерам довелося розвантажити більше ніж на 500 МВт відносно комерційного графіку ТЕЦ та ТЕС, що залишались в роботі", - розповів Ковальчук.

Також він зазначив, що занадто м'яка відповідальність за погане прогнозування обсягів поставки - велика проблема, яку теж треба вирішувати.

Зазначається, що тариф Ботієвської ВЕС, яку вперше обмежили на 16 хвилин на 100 МВт, а вдруге - на більш як півгодини на 200 МВт, становить 312.04 коп/кВт-год. Орловської і Приморської - 280,84 коп/кВт-год.

Читайте також: Міняти "зелений" тариф не плануємо, - Герус

"Саме за таким тарифом нам доведеться компенсувати ВЕС вартість недовиробленої ними електроенергії, і ці витрати, зрозуміло, будуть фінально закладені в ціну електроенергії для споживача. Це поки невеликі суми, але за нашими розрахунками до 10% енергії ВДЕ наступного року попадають у подібні балансові обмеження..." - повідомив Ковальчук.

За його словами, "Укренерго" вже давно і неодноразово ставило питання про те, що в Україні немає високоточної системи прогнозування ВЕС і СЕС, немає високоманеврених балансуючих потужностей, які б відповідали стрімкому зростанню частки чистої енергії.

" Досі жодним чином не регулюються обсяги будівництва нових ВДЕ, затримується старт аукціонів тощо. Крім великого значення зеленого тарифу наші ВДЕ також досі не несуть жодної фінансової відповідальності за небаланси, які створюються в енергосистемі, на відміну від всіх інших учасників ринку (в тому числі на стороні споживачів)", - підсумував Ковальчук.

Нагадаємо, глава комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що сьогодні вночі відбулося вперше за всю історію України обмеження генерації вітроелектростанцій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157927
 
 
 Топ коментарі
 
Нехай по своїм тарифам забезпечує свої заводи,до чого тут населення?
 показати весь коментар
 
Все они дебилы в своей Европе, с ЗЕэнергией своей, а мы купим у кацапов. Это она раньше была на крови, а теперь все изменилось...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Воно і до вас працювало і ви на авхмєтова з фірташем і мертвечуком добре по працювали.
 показати весь коментар
 
 
Ахметов имеющий 90% ветрянной и солнечной энергетики строит прямотоком то что взято сразу в сеть....систему..а если пеерработка Ограничения то куда ее девать моржно конечно вырубить и солечные и ветряки застопорить но вс делает автоматика... а также вот построить акумулирующие накопительные станции ему в падло дорого...
 показати весь коментар
 
 
Нехай по своїм тарифам забезпечує свої заводи,до чого тут населення?
 показати весь коментар
 
 
а уже избыточную в сеть подает
хитровые...аная рыжая сепарская скотина
 показати весь коментар
 
 
Це не він худоба,а ті свинорилі тварюки які прийняли такі закони.
 показати весь коментар
 
 
Ахметов и банда получает $$$, а лохи народ Украины это оплачивают.
 показати весь коментар
 
 
Без зеленой энергетики плохо,-а с ней... опять плохо?
 показати весь коментар
 
Весь этот идиотский движ с зелёной энергетикой даже в развитых странах много где нормально сбалансировать не могут, что уж про Украину говорить - заповедник воров и олигофренов.
 показати весь коментар
 
Мне как-то... без проблем,-хочу своей пользуюсь,-не хочу не пользуюсь... А воров много потому,что нет отлаженной системы наказания (все-то выходцы из сссры).В Америке была хорошая ООС (отрицательная обратная связь) посредством то ли Кольта,-то ли Смит и Вессона.Но тут за окном 2019-й...
 показати весь коментар
 
Все они дебилы в своей Европе, с ЗЕэнергией своей, а мы купим у кацапов. Это она раньше была на крови, а теперь все изменилось...
 показати весь коментар
 
 
и нах такая зеленая энергетика мне нужна?
 показати весь коментар
 
 
А нас никто не спрашивает. Плати и не гуди.
 показати весь коментар
 
 
Как зачем? Чтобы Коломойский мог закупать электроэнергию в рашке по дешевке. А мы заплатим и разницу в тарифах, и за недополученную прибыль Ахметова. Один сплошной профит для олигархов. ОЙ, у нас же вот уже полгода как нет в стране олигархов ...
 показати весь коментар
 
не потрібно їх "ограничевать" потрібно щоб вони самостійно знаходили споживачів свого ЗЕленого дерьма ...і нехай "дують " хоч до срачки ...але боюсь що в Україні не знайдеться ніодного дурня готового купувати таке "щастя" по таких тарифах...тому це добро знову запишуть на КАЗЛОВ ...
 показати весь коментар
 
 
Краса. Так тонко взяти і протиставити всю ВЕС та споживача. Аплодую стоячи. Ми значить не маємо відповідного ПЗ, не маємо читких норм, не маємо системи прогнозування, але будь-які видатки ляжуть на споживача. Дайте йому отрути.
 показати весь коментар
 
 
Допоки людям і промисловості у нічний час електрика обходилась дешевше, ніж вдень, воні всі енергозатратні маніпуляції робили вночі, як от нагріти бойлер, котел, випрати речі.
А потім прийшли дебіли, які відмінили нічний тариф, та ще й дозволили імпортувати електрику з Московії, і тепер люди будуть змушені платити за повітря, тобто за електрику, яку навіть не вироблено!
Поздоровляю Вас, Зебіли, Ви зробили це разом!
 показати весь коментар
 
 
Дурачок, енергоємна промисловість працює рівним графіком споживання, а звичайний бізнес вночі закритий. А для населення нічний тариф не відміняли, що за даун вам висрав методичку?
 показати весь коментар
 
Я за те, щоб ЗЕлені платили за зелену енергетику
 показати весь коментар
 
А все проблемы из за того что, законы и цены накрутили под наших олигархов, и специально не заложена ответственность их, за исполнение обязательств. А во всей ЕС уже давно эту зелёную цену опустили.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору