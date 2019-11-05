 До 10% недовиробленої "зеленої" енергії наступного року будуть закладені в ціну електроенергії для споживача, - керівник "Укренерго" Ковальчук

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Аби було зрозуміло, що обмеження цих ВЕС (вітроелектростанцій - ред) - вимушений крок, треба пояснити, що всі пропозиції учасників балансуючого ринку було вичерпано, а різниця між торговим та фізичним графіками генерації складала близько 1620 МВт. Тобто, постачальники заявили на купівлю більше енергії, ніж фактично поставили споживачам... При цьому було відключено в резерв (або перенесено пуск на денний час) сім енергоблоків на ТЕС. Також диспетчерам довелося розвантажити більше ніж на 500 МВт відносно комерційного графіку ТЕЦ та ТЕС, що залишались в роботі", - розповів Ковальчук.

Також він зазначив, що занадто м'яка відповідальність за погане прогнозування обсягів поставки - велика проблема, яку теж треба вирішувати.

Зазначається, що тариф Ботієвської ВЕС, яку вперше обмежили на 16 хвилин на 100 МВт, а вдруге - на більш як півгодини на 200 МВт, становить 312.04 коп/кВт-год. Орловської і Приморської - 280,84 коп/кВт-год.

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"Саме за таким тарифом нам доведеться компенсувати ВЕС вартість недовиробленої ними електроенергії, і ці витрати, зрозуміло, будуть фінально закладені в ціну електроенергії для споживача. Це поки невеликі суми, але за нашими розрахунками до 10% енергії ВДЕ наступного року попадають у подібні балансові обмеження..." - повідомив Ковальчук.

За його словами, "Укренерго" вже давно і неодноразово ставило питання про те, що в Україні немає високоточної системи прогнозування ВЕС і СЕС, немає високоманеврених балансуючих потужностей, які б відповідали стрімкому зростанню частки чистої енергії.

" Досі жодним чином не регулюються обсяги будівництва нових ВДЕ, затримується старт аукціонів тощо. Крім великого значення зеленого тарифу наші ВДЕ також досі не несуть жодної фінансової відповідальності за небаланси, які створюються в енергосистемі, на відміну від всіх інших учасників ринку (в тому числі на стороні споживачів)", - підсумував Ковальчук.

Нагадаємо, глава комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що сьогодні вночі відбулося вперше за всю історію України обмеження генерації вітроелектростанцій.