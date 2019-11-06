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 На Сумщині податкова міліція ліквідувала незаконну схему закупівлі та експорту пухо-пір'яної суміші на 50 млн грн. ФОТО

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Сумській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури ліквідували незаконну схему закупівлі та експорту пухо-пір'яної суміші, за якою впродовж 2018-2019 рр. було проведено операцій на 50 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

На Сумщині податкова міліція ліквідувала незаконну схему закупівлі та експорту пухо-піряної суміші на 50 млн грн 01

В рамках розслідування кримінального провадження у ч. 2 ст. 212 КК України була встановлена ​​група осіб, які організували і забезпечували функціонування схеми незаконної закупівлі та експорту пухо-пір'яної суміші.

У своїй діяльності фігуранти використовували підконтрольні компанії - суб'єкти ЗЕД та низку пов'язаних фізичних осіб-підприємців, від імені яких здійснювалася закупівля пухо-пір'яної суміші у населення за готівку. В подальшому цю продукцію переробляли в складських приміщеннях на спеціальних верстатах і експортували в Російську Федерацію, Литву та Німеччину за адресою підконтрольних підприємств-нерезидентів за заниженими цінами.

При цьому в обліку підконтрольних компаній-експортерів придбання сировини документально відбивалося як закупівля у підконтрольних фізичних осіб-підприємців.

На Сумщині податкова міліція ліквідувала незаконну схему закупівлі та експорту пухо-піряної суміші на 50 млн грн 02

На Сумщині податкова міліція ліквідувала незаконну схему закупівлі та експорту пухо-піряної суміші на 50 млн грн 03

Водночас під час експорту готової продукції фігуранти підробляли пакети документів, необхідних для митного оформлення товарів (контракти, фітосанітарні сертифікати, посвідчення якості продукції та ін.), в яких значно занижували ціну продукції, що дозволяло документально занижувати валютну виручку і ухилятися від сплати податків. При цьому частину валютної виручки підконтрольні нерезиденти повертали організаторам готівкою, які останні знову використовували для закупівлі нелегальної сировини, її легалізації та експорту.

Таким чином упродовж 2018-2019 років фігуранти провели операцій на суму близько 50 млн гривень.

На Сумщині податкова міліція ліквідувала незаконну схему закупівлі та експорту пухо-піряної суміші на 50 млн грн 02

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На Сумщині податкова міліція ліквідувала незаконну схему закупівлі та експорту пухо-піряної суміші на 50 млн грн 05

На підставі постанов суду проведено обшуки в офісних та нежитлових приміщеннях, якими користувалися фігуранти, а також у місцях їх проживання в м.Сумах і Сумській області.

За результатами обшуків з незаконного обігу вилучено 2 тис. 502 мішки пухо-пір'яної суміші загальною вартістю понад 20 млн гривень, печатки підконтрольних СГД та ФОП, залучених до незаконної діяльності, чисті аркуші з відбитками їхніх печаток та підписами, чорнові записи, первинну бухгалтерську документацію, електронні носії інформації та комп'ютерну техніку.

Зараз вирішується питання про накладення арешту на вилучені ТМЦ, речі і документи. Триває слідство.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157923
 
 
 Топ коментарі
 
Гончарук и компания -Гопники.Скольких селян разорили..Идиотизьм в Кубе.Не будет у нас бизнеса,тем более малого.Бороться с экспортом пера ,мёда,орехов -в уме неукладывается!!!.Этих людей надо лелеять,а госбандиты разграбили.Зеленскому петицию писать!.А то он американцев защищает,а селян по миру пускает.Максимальный репост!!В Украине превышение импорта над экспортом -десятки миллиардов.Нонсенс!.И чем они лучше от Януковича и Порошенко?ИдиЁты!
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Т.е. я так понял люди экспортировали пух перо за валюту, не сигареты спирт , наркотики ,оружие .А обычный бизнес 🤔 Зеленые вы реальные дебилы😂
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Это же сколько гусей(и ворон) надо было общипать.
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Гончарук и компания -Гопники.Скольких селян разорили..Идиотизьм в Кубе.Не будет у нас бизнеса,тем более малого.Бороться с экспортом пера ,мёда,орехов -в уме неукладывается!!!.Этих людей надо лелеять,а госбандиты разграбили.Зеленскому петицию писать!.А то он американцев защищает,а селян по миру пускает.Максимальный репост!!В Украине превышение импорта над экспортом -десятки миллиардов.Нонсенс!.И чем они лучше от Януковича и Порошенко?ИдиЁты!
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Как только введут кассовые аппараты для всех , эта новость покажется смешной .
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не ржите придуры, пух перо очень прибыльная тема. слава богу, не многие знают в чем прикол
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спроси у цыган - пух-перо , орехи , наркотики , скупка золота и даже металлолома. Вот они тебе и расскажут, это их тема.
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И куда это пух\перо идёт? Сейчас вроде в подушках синтетика везде, гипоалергенная.
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В перьевых подушках клещи живут, они в ухи залазят.
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Василь, -- нихто тебе ничего не вернёт... -- это ж, токо ты всем должен остался... -- и ты всё отдашь! -- я тебя уверяю... *)
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С чего ты взял, шо я кацап? -- если я Кобзарь-фон Фогт, родом с Соломенки, шо в Киеве -- если ты не знал? *)
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Смолой тело а потом в перья-верное дело!
🤗
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Все, ціни на пір"я для населення різко упадуть, тепер на пір"ї будуть заробляти "правильні" пацани.
Минулого року подібна ситуація відбулася з грецькими горіхами, якась падла "оптимізувала" ринок і закупівельна ціна впала з 25-35 гривень за кілограм, до 10-15 гривень.
Допомагають сільському населенню заробляти!
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Т.е. я так понял люди экспортировали пух перо за валюту, не сигареты спирт , наркотики ,оружие .А обычный бизнес 🤔 Зеленые вы реальные дебилы😂
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Миллиардные обороты наркоты никого не волнуют?
Или наркота - законная схема?
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Насрать. Насрать шо там и где вилучила податкова милиция. Милиция у нас оказывается млять!!!! Бездари тупорылые. Задолбали заказные статьи клепать . В стиле "участковый Петренко конфисковал самогон у соседа Бухненко"
Идите работу ищите, рекетиры в погонах херовы....
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фітосанітарний сертифікат на пір'я?ви що там "бнулись ? може не було сертифікату на літальні засоби? олені в погонах!
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