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 Політика України
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Все про:вибори (4563) ЦВК (852) Черкащина (305) Рудик (11)

 ЦВК оголосила результати виборів у проблемному окрузі №198 в Черкаській області - переможцем став самовисуванець Рудик

Центральна виборча комісія визнала обраним депутатом Верховної Ради на позачергових виборах 21 липня в одномандатному виборчому окрузі №198 у Черкаській області самовисуванця Сергія Рудика в результаті повторного встановлення результатів за рішенням суду.

Відповідний протокол було підписано на засіданні ЦВК, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українськi Новини".

28-29 жовтня ЦВК проводив перерахунок голосів в окрузі №198 за рішенням суду і встановив, що Рудик набрав 18 921 голос виборців, а його найближчий суперник, кандидат від партії "Слуга народу" Наталія Дьяченко - 17 908 голосів.

Раніше протокол за результатами виборів у 198-му окрузі, де переміг Рудик, скасував Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду, задовольнивши позов Дьяченко.

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Всього по округу №198 (Сміла, Кам'янське, Смілянський район, частина Черкаського району) балотувався 21 кандидат.

У 2014 році Рудик виграв вибори в Раду по цьому ж округу.

Нагадаємо, в серпні Верховний Суд скасував протокол Центрвиборчкому від 21 серпня про результати виборів в окрузі №198 у Черкаській області, згідно з яким перемогу на ньому здобув Рудик.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157922
 
   
 Топ коментарі
 
У ЗЕлёной хунвейбинки Натальи Дьяченко полный облом
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А пані дяченко не хоче повернути в бюджет країни всі витрачені за її надуманими позовами кошти?
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А Зєлєнскому ійого кандидатці навіть заміна членів ЦВК не допомогла? А замінювали саме через цей округ. Якого милого це робили?
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А Зєлєнскому ійого кандидатці навіть заміна членів ЦВК не допомогла? А замінювали саме через цей округ. Якого милого це робили?
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они его меняли не только под выборы , но и под нужные референдумы
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Можливо. Але цей перерахунок показав, що і з референдумами не буде так гладко, як вони хотіли.
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У ЗЕлёной хунвейбинки Натальи Дьяченко полный облом
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бо безграмотна понаєхавша хвойда із Луганська - а Рудик виграв і попередні вибори в цьому окрузі і його там в кожному селі знають і поважають
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А пані дяченко не хоче повернути в бюджет країни всі витрачені за її надуманими позовами кошти?
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Ну, хіба що Мінфін, чи ЦВК подадуть позов... Але не подадуть. Не ті часи.
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Блин, жаль, что оно до фронта не доехало...
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Скандалы
14 июня 2014 Сергей Рудык как глава Государственного агентства земельных ресурсов Украины прибыл в Днепропетровск представлять вновь назначенного и. о. председателя областного Управления земельных ресурсов Вадима Чувпило, но в местный ОГА так и не доехал. По информации очевидцев, прямо перед зданием Кировского райотдела милиции вооружённые неизвестные вытащили Сергея Рудика с автомобиля, избили, бросили в другую машину и увезли в неизвестном направлении[6]. Также из машины Сергея Рудика вытащили водителя и угнали автомобиль. Впрочем, вечером представители Днепропетровской ОГА сообщили, что Рудик никуда не исчезал, а просто был записан в добровольческий батальон и отправлен в зону АТО в качестве рядового солдата, хотя это невозможно, так как Рудик на тот момент был капитаном запаса Википедия
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Лібше було б якщо Пєтів членос%с не пройшов!
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Додатковий член фракції "Європейська Солідарність"...
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