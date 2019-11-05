 ЦВК оголосила результати виборів у проблемному окрузі №198 в Черкаській області - переможцем став самовисуванець Рудик

Відповідний протокол було підписано на засіданні ЦВК, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українськi Новини".
28-29 жовтня ЦВК проводив перерахунок голосів в окрузі №198 за рішенням суду і встановив, що Рудик набрав 18 921 голос виборців, а його найближчий суперник, кандидат від партії "Слуга народу" Наталія Дьяченко - 17 908 голосів.
Раніше протокол за результатами виборів у 198-му окрузі, де переміг Рудик, скасував Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду, задовольнивши позов Дьяченко.
Всього по округу №198 (Сміла, Кам'янське, Смілянський район, частина Черкаського району) балотувався 21 кандидат.
У 2014 році Рудик виграв вибори в Раду по цьому ж округу.
Нагадаємо, в серпні Верховний Суд скасував протокол Центрвиборчкому від 21 серпня про результати виборів в окрузі №198 у Черкаській області, згідно з яким перемогу на ньому здобув Рудик.
14 июня 2014 Сергей Рудык как глава Государственного агентства земельных ресурсов Украины прибыл в Днепропетровск представлять вновь назначенного и. о. председателя областного Управления земельных ресурсов Вадима Чувпило, но в местный ОГА так и не доехал. По информации очевидцев, прямо перед зданием Кировского райотдела милиции вооружённые неизвестные вытащили Сергея Рудика с автомобиля, избили, бросили в другую машину и увезли в неизвестном направлении[6]. Также из машины Сергея Рудика вытащили водителя и угнали автомобиль. Впрочем, вечером представители Днепропетровской ОГА сообщили, что Рудик никуда не исчезал, а просто был записан в добровольческий батальон и отправлен в зону АТО в качестве рядового солдата, хотя это невозможно, так как Рудик на тот момент был капитаном запаса Википедия