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Все про:ГПУ (3329) прокурор (381) Переатестація (68)

 Завершилося тестування претендентів на роботу в Офісі генпрокурора: 193 прокурори не пройшли перший етап атестації, - ГПУ. ІНФОГРАФІКА

Завершилося тестування в рамках першого етапу атестації прокурорів Генеральної прокуратури України. 795 прокурорів допущено до другого етапу атестації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

Зазначається, що до першого етапу, який складався з анонімного тестування на знання та вміння застосування закону, було допущено 1083 прокурори.

"Успішно здали іспит (тобто набрали необхідні 70 і більше балів зі 100) - 795 з 988 осіб (всі дані станом на 5.11.2019). Їх буде допущено до другого етапу атестації - тестування на загальні здібності і навички", - йдеться в повідомленні.

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Нагадуємо, 19 вересня український парламент ухвалив закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів щодо реформи органів прокуратури". Закон, зокрема, передбачає зменшення максимальної кількості працівників органів прокуратури з 15 тис до 10 тис. осіб.

23 вересня закон підписав президент Зеленський.

Раніше ГПУ повідомила, що заяви на проведення переатестації написали майже 50 відсотків прокурорів.

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Завершилося тестування претендентів на роботу в Офісі генпрокурора: 193 прокурори не пройшли перший етап атестації, - ГПУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157921
 
 
 Топ коментарі
 
193 прокурора не прошли первый этап аттестации...

На стометровке не уложились в норматив? А кто-нибудь машины..квартиры остальных прокуроров видел? Там не то что аттестацию, там на входе в аттестацию всех поголовно вешать нужно...
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Отсев нищебродов...другими словами не умеешь брать взятки не быть тебе прокурором
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Цінностей там кожного на самоскид вистачить. Це тільки рухомого майна, а скільки нерухомого...
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ну якщо перший тур не пройшли--саме час перейти до другого.
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193 прокурора не прошли первый этап аттестации,

Отсев голодранцев.
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Судя по сегодняшним новостям, зелень отбор проходила через спаринг с посетителями прокуратуры.
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Отсев нищебродов...другими словами не умеешь брать взятки не быть тебе прокурором
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Кого может убедить это "тестирование", когда к самому ген прокурору нет никакого доверия и уважения?
Таких же само ублюдков и наберут...
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193 прокурора не прошли первый этап аттестации...

На стометровке не уложились в норматив? А кто-нибудь машины..квартиры остальных прокуроров видел? Там не то что аттестацию, там на входе в аттестацию всех поголовно вешать нужно...
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В нас тут у знайомого родич прокурор, перевели його в сусідній район на роботу, їздити далеко. Так чутливі співробітники подарували йому Октавію, щоб жирок не розтрусив.
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Все не прошедшие аттестацию будут и дальше работать на местах,
получать награды...
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Посадить любого опытного водилу сдавать ПДД, все завалят(и я в том числе).
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Дебіли БЛД. Проблема не в знаннях чи незнаннях законів, а у їх дотриманні ! Потрібно перевіряти цінності і моральні якості прокурорів !
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Цінностей там кожного на самоскид вистачить. Це тільки рухомого майна, а скільки нерухомого...
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Проблема і у знанні законів, у їх дотриманні, у інтелектуальній спроможності розслідувати заплутані справи, у правильній подачі доказової бази суду. Це базові фахові знання, професійна етика, досвід, інтелект, громадянська позиція в комплексі.
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Якщо неатестовані мусора через суди відновились на посадах, то в прокурорів так теж вийде.
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Улыбнуло только агрономов нет есть кустари недоучки
Завершилося тестування претендентів на роботу в Офісі генпрокурора: 193 прокурори не пройшли перший етап атестації, - ГПУ - Цензор.НЕТ 6357
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хахахах твари дебильные.... зато они неплохо изучали архитектуру строительства. где в нарушения законов которые не знают достраивают на домах крыш офуенные километровые апартаменты..... вот чему твари они учатся и знают как работать...крышевать... брать бабло и жировать...вот и вся работа в прокуратуре. один болт что луценко без образования дурака 5 лет провалял...что с образованием никчемы тупорылые....((
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193 прокурора не прошли первый этап .

В институтах нужно было лучше учиться,и пары не прогуливать.А может "не грамотному" Луценко с такими было сподручней?Сам ведь без высшего образования.
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У Луценка є вища освіта. Тільки не юридична, а технічна. Це все одно, що прокурора призначити головним хірургом шпиталю. А ці 193 прокурори мабуть дипломи отримали за сало. А скільки людей вони посадили до цього дня можливо ні за що, а лише в результаті власної некомпетентності.
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