 Завершилося тестування претендентів на роботу в Офісі генпрокурора: 193 прокурори не пройшли перший етап атестації, - ГПУ. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.
Зазначається, що до першого етапу, який складався з анонімного тестування на знання та вміння застосування закону, було допущено 1083 прокурори.
"Успішно здали іспит (тобто набрали необхідні 70 і більше балів зі 100) - 795 з 988 осіб (всі дані станом на 5.11.2019). Їх буде допущено до другого етапу атестації - тестування на загальні здібності і навички", - йдеться в повідомленні.
Нагадуємо, 19 вересня український парламент ухвалив закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів щодо реформи органів прокуратури". Закон, зокрема, передбачає зменшення максимальної кількості працівників органів прокуратури з 15 тис до 10 тис. осіб.
23 вересня закон підписав президент Зеленський.
Раніше ГПУ повідомила, що заяви на проведення переатестації написали майже 50 відсотків прокурорів.
Отсев голодранцев.
Таких же само ублюдков и наберут...
На стометровке не уложились в норматив? А кто-нибудь машины..квартиры остальных прокуроров видел? Там не то что аттестацию, там на входе в аттестацию всех поголовно вешать нужно...
получать награды...
В институтах нужно было лучше учиться,и пары не прогуливать.А может "не грамотному" Луценко с такими было сподручней?Сам ведь без высшего образования.