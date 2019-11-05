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 Політика України
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Все про:Мін'юст (619) Малюська Денис (6)

 У Мін'юсті виявили ящики з вхідною кореспонденцією, яку, ймовірно, намагалися приховати, - Малюська. ФОТО

Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що в будівлі міністерства було виявлено ящики з прихованою вхідною кореспонденцією.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Знайшли кілька ящиків прихованої вхідної кореспонденції, яка несла ризики для схематозників, та яку співробітники Мін’юсту, відповідальні за діловодство міністерства, сховали імовірно на замовлення третіх осіб. Судячи з усього, на вхідній кореспонденції був встановлений корупційний фільтр: на якихось документах проставляли "мінус" і він ховався, а потім і знищувався. Про якісь інші важливі документи повідомляли сторонніх зацікавлених осіб. А зовсім нікому не потрібний хлам одразу брався у офіційну роботу", - пояснив міністр.

У Мінюсті виявили ящики з вхідною кореспонденцією, яку, ймовірно, намагалися приховати, - Малюська 01

Про знахідку було повідомлено правоохоронні органи.

"Очищення влади триває", - резюмував Малюська.

У Мінюсті виявили ящики з вхідною кореспонденцією, яку, ймовірно, намагалися приховати, - Малюська 02

Читайте також: Мін'юст планує закрити до третини в'язниць і побудувати нові, - Малюська

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157918
 
 
 Топ коментарі
 
не только потужно но и мыролюбно, по реформаторски.
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эту почту в свинарник евробляхеры подкинули?
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"Грузите апельсины бочками. Братья Карамазовы." (с)

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"которую, вероятно, пытались скрыть", а может и не скрыть. но пиарнуться стоит!
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не только потужно но и мыролюбно, по реформаторски.
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Вообще то новость не про, что!
Нашли какие то бумаги, которые по ПРЕДПОЛОЖЕНИЯМ являются "вх. корреспонденцией несущей коррупционные риски". Идиотизм да и только! Так может говорить только человек не знакомый с элементарным документооборотом. Все входящие документы, проходят через канцелярию и получают входящий номер спрятать такую бумагу или даже заменить большая проблема! Поскольку если есть входящая корреспонденция, на предприятиях ее отправившей есть исходящая и любая перекрестная проверка выявит расхождения. Если бы ее не хотели светить не отправляли бы официально и тем более не ставили печати.
Скорее всего это документы которые по той или иной причине "не пошли в производство" и были заменены новыми версиями.
У меня на предприятии было пару аналогичных коробок "входящей корреспонденции", которую по каким то причинам, мне было жать выкинуть или я был не уверен не понадобиться ли поднять старую версию приказа, письма и т.п.
Рехформаторы *****!!!
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Это ты явно с госконторами и министерствами не работал. Ответ "а мы ваше письмо скорее всего потеряли, нет у нас ничего такого" оттуда - в порядке вещей. И если ты чего-то требуешь, а не просишь, риск утери корреспонденции возрастает просто неимоверно. Просто там крайних невозможно найти никогда. Ну и потерялся контракт, отправленный на подписание, ну что тут такого? У конкурентов надо поискать...
В крайнем случае уволят какую-нибудь уборщицу.
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Малюська, що ти таке палишь, що тебе так плющить? Особисто по поверхах бігав та шукав?
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Для тих, кому «Неважно на каком язьіке разговаривать».


«5 ноября 2019 Путин назвал инициаторов войны против русского языка

Войну русскому языку объявили «пещерные русофобы» и националисты, в ряде стран это стало национальной политикой, заявил президент Владимир Путин в ходе Совета по русскому языку. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 5 ноября.
В июле 2017 года, комментируя инициативу о сокращении часов преподавания русского языка в национальных республиках, Путин заявил, что русский язык является духовным каркасом страны.»
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Почему то фраза про "неважно на каком языке" звучит только на русском
«Неважно на каком язьіке разговаривать, лишь бы на рускам»

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Скорее всего, документы подлежали уничтожению по актам. А "минусы" - это домыслы этого кекса.
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эту почту в свинарник евробляхеры подкинули?
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малюськы прыховав акты и вуаля, папередники - редиски
а акты в журнал записываются, журнал надо спалить

и нахрина нам, нариду, этот цирк оплачивать?
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Без ФИО белый шум , имитация работы на граждан .
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Какие ФИО?
Авторов писем? Или секретуток, которые это фильтровали?
Было бы желание...... Корреспонденцию ведь не в резиновых перчатках обрабатывали.
Хотя что им предъявить - даже не знаю?!!! Умысел, сговор - трудно!
Разве что ненадлежащее исполнение обязаностей с послед уволнением.

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Вы понятие не имеете как идет корреспонденция в таких организациях. Секретарь 2й или 3,й а то и 4й человек в цепочке ее получения.
99% что это документы подлежащие уничтожению или замене с исправленным содержимым (не всегда в этом есть злой умысел иногда документы просто содержат ошибки, людям идут на встречу чтобы по новой не регистрировать, переподпиывать и т.д а просто заменяют) .
Это "сенсация" высосана из пальца. Было бы там хоть что то стоящее назвали бы содержимое хоть одного документа или вопрссы которые в них обсуждались
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Юстиция? Законность? Правопорядок? Пустые, ничего не значащие в Украине понятия.
Фамилии негодяев знают все, но... никто ничего не делает. Все в Украине продается и все покупается.
В Минюсте обнаружены ящики с входящей корреспонденцией, которую вероятно пытались скрыть, - Малюська - Цензор.НЕТ 7818
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... А совсем никому не нужный хлам сразу брался в официальную работу", - объяснил министр...
"министр" явно в "темі"Источник: https://censor.net.ua/n3157918
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Не здивуюсь якщо це знайшла прибиральниця.
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Це Данилюк продовжує шукати якусь кімнату і постійно щось знаходить. Але кожного разу не те...
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ну вот...и там все продажное..куда крестьянину податься?
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Один из способов решения вопросов
в мусорный ящик
В генпрокуратуре тебе обязательно еще что то отпишут и направят на рассмотрение непосредственно к преступникам в область
в ЕСПЧ придумали формуляр
везде своя система
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"А что скажет по этому поводу товарищ Петренко?" И.В.Сталин
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