 У Мін'юсті виявили ящики з вхідною кореспонденцією, яку, ймовірно, намагалися приховати, - Малюська. ФОТО

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Знайшли кілька ящиків прихованої вхідної кореспонденції, яка несла ризики для схематозників, та яку співробітники Мін’юсту, відповідальні за діловодство міністерства, сховали імовірно на замовлення третіх осіб. Судячи з усього, на вхідній кореспонденції був встановлений корупційний фільтр: на якихось документах проставляли "мінус" і він ховався, а потім і знищувався. Про якісь інші важливі документи повідомляли сторонніх зацікавлених осіб. А зовсім нікому не потрібний хлам одразу брався у офіційну роботу", - пояснив міністр.
Про знахідку було повідомлено правоохоронні органи.
"Очищення влади триває", - резюмував Малюська.
Нашли какие то бумаги, которые по ПРЕДПОЛОЖЕНИЯМ являются "вх. корреспонденцией несущей коррупционные риски". Идиотизм да и только! Так может говорить только человек не знакомый с элементарным документооборотом. Все входящие документы, проходят через канцелярию и получают входящий номер спрятать такую бумагу или даже заменить большая проблема! Поскольку если есть входящая корреспонденция, на предприятиях ее отправившей есть исходящая и любая перекрестная проверка выявит расхождения. Если бы ее не хотели светить не отправляли бы официально и тем более не ставили печати.
Скорее всего это документы которые по той или иной причине "не пошли в производство" и были заменены новыми версиями.
У меня на предприятии было пару аналогичных коробок "входящей корреспонденции", которую по каким то причинам, мне было жать выкинуть или я был не уверен не понадобиться ли поднять старую версию приказа, письма и т.п.
Рехформаторы *****!!!
В крайнем случае уволят какую-нибудь уборщицу.
«5 ноября 2019 Путин назвал инициаторов войны против русского языка
Войну русскому языку объявили «пещерные русофобы» и националисты, в ряде стран это стало национальной политикой, заявил президент Владимир Путин в ходе Совета по русскому языку. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 5 ноября.
В июле 2017 года, комментируя инициативу о сокращении часов преподавания русского языка в национальных республиках, Путин заявил, что русский язык является духовным каркасом страны.»
«Неважно на каком язьіке разговаривать, лишь бы на рускам»
а акты в журнал записываются, журнал надо спалить
и нахрина нам, нариду, этот цирк оплачивать?
Авторов писем? Или секретуток, которые это фильтровали?
Было бы желание...... Корреспонденцию ведь не в резиновых перчатках обрабатывали.
Хотя что им предъявить - даже не знаю?!!! Умысел, сговор - трудно!
Разве что ненадлежащее исполнение обязаностей с послед уволнением.
99% что это документы подлежащие уничтожению или замене с исправленным содержимым (не всегда в этом есть злой умысел иногда документы просто содержат ошибки, людям идут на встречу чтобы по новой не регистрировать, переподпиывать и т.д а просто заменяют) .
Это "сенсация" высосана из пальца. Было бы там хоть что то стоящее назвали бы содержимое хоть одного документа или вопрссы которые в них обсуждались
Фамилии негодяев знают все, но... никто ничего не делает. Все в Украине продается и все покупается.
"министр" явно в "темі"Источник: https://censor.net.ua/n3157918
все ниточки ведут к Довбенко и Богдану.. Довбенко смотрящий за МинЮстом..
На свадьбе "смотрящего" за Минюстом Довбенко вместе с Богданом были судьи и депутаты от СН
в мусорный ящик
В генпрокуратуре тебе обязательно еще что то отпишут и направят на рассмотрение непосредственно к преступникам в область
в ЕСПЧ придумали формуляр
везде своя система