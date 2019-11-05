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Все про:Герус (67) Зелений тариф (6) Електрика (304)

 Міняти "зелений" тариф не плануємо, - Герус

Голова енергетичного комітету Верховної Ради України Андрій Герус заявив, що влада не планує змінювати "зелений" тариф і шукає можливість знайти прийнятне для всіх сторін рішення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрновини", про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Юлія Ігорівна Ковалів з Офісу Президента і також пан Олексій Оржель проводив у себе круглі столи, для того, щоб знайти якийсь формат в ході діалогу, як цю проблему можна вирішити. Як можна знайти якийсь інструментарій, якусь модель, коли, з однієї сторони, ці виплати будуть підйомними для держави, а з другої стороні вони будуть задовольняти інвесторів, і всі будуть розуміти, що держава поступає цивілізовано. На сьогоднішній день відбувається обговорення такого питання. ніяких законопроектів щодо зміни "зелених тарифів" у нас не зареєстровано і не планується бути зареєстрованими", - сказав Герус.

Він висловив сподівання, що внаслідок широкого обговорення вдасться знайти прийнятне для всіх сторін рішення. "Я сподіваюсь, що відповідні робочі групи і відповідні круглі столи завершаться і буде дана якась концепція, яку можна буде вже потім обговорити і перетворити в законопроект", - зазначив Герус.

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Нагадаємо, законодавством України гарантовано збереження "зелених тарифів" на незмінному рівні до 2030 року з метою стимулювання інвестицій у виробництво електроенергії з відновлювальних джерел.

Раніше посол Норвегії в Україні Уле Хорпестад заявив, що для інвесторів стабільні умови для інвестицій – це фундаментальне питання, і вони негативно відреагують на ретроспективний перегляд "зеленого тарифу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні вночі вперше в історії України відбулося обмеження генерації "зелених" виробників, але ДТЕК все одно отримає оплату "зеленого" євротарифу, - Герус

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157915
 
 
 Топ коментарі
 
Менять "зеленый" тариф не планируем, - Герус - Цензор.НЕТ 5422 Кто ш такое бабло мимо пустит
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Мені здається воно шизофренік. Стільки протиріч в одній голові... Менять "зеленый" тариф не планируем, - Герус - Цензор.НЕТ 7606
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Мені здається воно шизофренік. Стільки протиріч в одній голові...
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там нет противоречий. рыжая гнида ахметка натыкала кучу ветряков и соларов по югу и если понизить зеленые тарифы то роттердама + для него не будет. герпес наоборот хитрожопый реформатор.
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а прийдеться Зе міняти Менять "зеленый" тариф не планируем, - Герус - Цензор.НЕТ 9848і не таких хряків виносили Менять "зеленый" тариф не планируем, - Герус - Цензор.НЕТ 9754
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Ренат Ахметов накапливал энергетические активы со времен президентства Виктора Януковича. Именно тогда бизнесмен получил контроль над "Днепроэнерго" и "Западэнерго". Но сверхприбыли Ахметов, который контролирует 85% добычи украинского угля, начал получать именно при президентстве Порошенко и введении в действие схемы "Роттердам+". Міняти "зелений" тариф не плануємо, - Герус - Цензор.НЕТ 9131 Украинцы спонсируют Венгрию и Ахметова, - эксперт о "Роттердам+" - 24 Канал Міняти "зелений" тариф не плануємо, - Герус - Цензор.НЕТ 9131 Міняти "зелений" тариф не плануємо, - Герус - Цензор.НЕТ 9639
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І зараз отримує? А ******* що? Ні чого? Вже не такий той Роттердам+ і злочинний? Міняти "зелений" тариф не плануємо, - Герус - Цензор.НЕТ 5552
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"Данная модель ценообразования, которая устанавливает стоимость электроэнергии для промышленности с учетом объективных цен на уголь, очень не устраивала Игоря Коломойского, предприятия которого являются производителем 90 процентов энергоемкой ферросплавной продукции в Украине (как известно, 50 процентов в себестоимости ферросплавов - это расходы на электроэнергию). По оценкам экспертов, объективное рыночное ценообразование на электроэнергию увеличило расходы ферросплавных заводов Коломойского на 4 миллиарда гривен в 2017-2018 годах. Его наверняка более устраивали льготные цены, какие были у ферросплавных заводов в 2012-2014 годах. Потому в судебном порядке (через подконтрольную Ассоциацию потребителей энергетики и коммунальных услуг) и при помощи своих медиаактивов он два с лишним года боролся против "Роттердама плюс". Но безуспешно - до 2019 года"
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данная модель сделана порошенком под ахметова ... а платим завышенные тарифы мы - налогоплательщики ...
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Лахта відпрацьовує методичку пукіна. Міняти "зелений" тариф не плануємо, - Герус - Цензор.НЕТ 1686
"Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення "зеленого" тарифу» був прийнятий 25 вересня 2008 року. Закон передбачає обов'язкове придбання постачальниками електроенергії (енергоринком) від наступних джерел:"
Парашенка астанавісь!!! Міняти "зелений" тариф не плануємо, - Герус - Цензор.НЕТ 1686
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" эти выплаты будут подъемными для государства " а где это в бюджете заложено, пока только бизнес их выплачивает через тариф на передачу эл.энергииИсточник: https://censor.net.ua/n3157915
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Менять "зеленый" тариф не планируем, - Герус - Цензор.НЕТ 9402 tZE inform‏ @tZEinform 55 мин.55 минут назад

Из заседаний подпольного Кабмина. Вот что за хрень творится в энергетике ? Разбираемся.. Герус и Оржель - уберите свои шаловливые ручки от чистых энергостанций и АЭС. Вы искусственно снижаете их энергогенерацию в пользу угольных ТЭС ?
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В Украине впервые ограничили генерацию "зеленой" энергетики

Ограничение составило 300-400 Мвт в отдельные часы ночи. Но, производитель энергии все равно получит деньги.

«Тем не менее, согласно существующим правилам, компания ДТЭК все равно получит оплату «зеленого» евротарифа в размере 2,9 грн. за кВт*ч (0,102 евро), несмотря на то, что энергосистема не нуждалась и не использовала производимую соответствующими ВЭС электроэнергию (цена вопроса - миллионов гривен). Соответствующая оплата ляжет на плечи государственного Энергоатома, Укргидроэнерго и в тариф Укрэнерго, который оплатят все потребители», - написал Герус.
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Менять "зеленый" тариф не планируем...

Конечно "не планируем".. ведь это сфера Ахметова, он клоуну эти тарифы сами понимаете куда затолкает если вдруг снизят...
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законы приняты любим другом Ахметова Порошенко ..
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Хватит уже все валить на Петю! Больше полугода уже прошло как Пети нету. За это время можно ВСЕ законы поменять и тысячу новых принять. Забудьте молитву "Петя виноват", за все сейчас уже отвечает клоун.
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его не нужно менять, его нужно отменить ВООБЩЕ!!!
Но вам это не по зубам, слабаки.
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не время отменять, вернем бабло за оборудование и отменяйте на здоровье.
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ааа...., так ты тот хитровыдрюченный, что поставил себе с 10к сетевых СЭС по 30кВт* час и теперь вместе с Ахметовым обдираешь меня и все остальных граждан Украины?
Жаль что не от меня зависит когда ... я бы сегодня отменил этот "зеленый тариф" и выплачивал бы таким, как ты, на общих основаниях по 1.68 грн/кВт*час и это бы было справедливо!
А тебя совесть не мучает, что рядом с твоими СЭС, живущие бабушки пенсионерки вынуждены оплачивать твой "зеленый тариф". Когда до народа дойдет кто же реально оплачивает вам хорошую жизнь, начнут сносить все эти ваши СЭС к е . беням, дождетесь!
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Цены на электричество самые низкие в Европе, поэтому не скули. Или тебе вообще нахаляву всё надо, за счёт других? Сколько получают инвесторы, не твоего ума дело, они получают из общей прибыли ДТЭК. Твое дело - вовремя платёжки оплачивать, чтоб тебе провода не отрезали.
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вася - инвестор, Міняти "зелений" тариф не плануємо, - Герус - Цензор.НЕТ 9869 все твои "прибыли из общей прибыли" оплачивают бабушки из своих пенсий по 1490 грн, так что выходит, что ты гавноед натуральный.
вот не и скули, негодяй, когда твои СЭС народ будет сносить
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Для неграмоного дубль два - расценки самые низкие в Европе, бабушки меня только благодарят, я провожу социальную защиту населения. Плати вовремя по платёжкам, не нервируй бабушек, а то они снесут тебе подвод мощности.
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Для неграмоного дубль два - ты лицемерный подлец, негодяй и барыга, а попросту говноед.

социальную защиту он проводит - от же сморозил Міняти "зелений" тариф не плануємо, - Герус - Цензор.НЕТ 7436
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Да, я провожу социальную защиту пенсионеров - предлагаю им самый низкий тариф в Европе. А ты кроме кучи для унитаза, сделал что нибудь, помог кому то?
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да, у меня мой фонарь на шару часть улицы общественной освещает ...,
мне может для тебя еще и письменный отчет составить?
Ты со своей сетевой СЭС и ахметовской разом, дышишь ровно, пока бабушкам не объяснили, что 1.68 грн/кВт*час они платят из за тебя и если бы не было твоего вместе с ахметовским "зеленого тарифа", то для них была бы э/э по 1.2 -1.3 грн/кВт*час и тогда ты бы этих бабушек обходил десятой дорогой, в темное время суток, шепотом и на цыпочках вместе с твоей социальной защитой. Міняти "зелений" тариф не плануємо, - Герус - Цензор.НЕТ 4115
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У нас улицы ночью освещает поселковое оборудование. А ты если живёшь среди макак, где нет столбов, так свети им, флаг тебе в руки)). А бабушкам я объясняю, они меня слушают а не тебя, брехунка. У тебя ораторского таланту нету.
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Дождёшься ты , когда снесут бабушки и дедушки твои провода за препятствование моим низким тарифам!
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нет у меня никаких проводов, а те кабеля, что есть исключительно на моей частной территории и никому не мешают
а "зеленый тариф" отменят!
нет ни где в Европе его такого дорогого, а большинстве стран Европы его нет от слова вАще!
В Швеции государство компенсирует затраты домохозяйства на установку личной СЭС до 60% - вот как должна развиваться "Зеленая энергетика" , а не барыжными клюевскими схемами.
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В Германии тариф был ещё дороже чем украинский, так что не скули. В Украине его отменят тогда, когда я верну инвестиции и когда я посчитаю нужным - в 2030 году. А ты пока плати по платёжкам вовремя.
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начнут сносить все эти ваши

==
Ты на свой прогноз и ломаного цента не поставишь, потому что он галимый.
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начинаешь нервничать, барыга? это хорошо
Міняти "зелений" тариф не плануємо, - Герус - Цензор.НЕТ 7776
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Нервничать тебе надо, плати по платёжкам вовремя, а то ахметов нападьот.
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можешь укусить себя за хер, барыга,
... у меня автономная СЭС и свою платежку можешь ... ну ты в курсе, куда тебе с ней!
Міняти "зелений" тариф не плануємо, - Герус - Цензор.НЕТ 7919
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Нет у тебя никакой "автономной" СЭС, брехунок, тут не сибирь и не каракумы.
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не знал, что автономную СЭС, такие дебилы, как ты, только в Сибири или в Каракумах видели ...

а знаешь почему?
да потому что ваши мозги заточены исключительно под зарабатывание сверхприбылей ....
не поверишь, но и в Украине бывают автономные СЭС, не большие, но есть
Да дорого обошлась, чуть ли не под 2К у.е за кВт, за то бабушек не обираю на "зеленом тарифе" и вам барыгам хрен плачу.
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таким мозгами как у тебя ты и на пол-киловатта автономки не заработаешь. Нет у тебя никакой автономки потому что ты бестолочь и не знаешь где она актуальна.
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как скажешь, тебе виднее ... твой мозжечок не способен это осознать

Міняти "зелений" тариф не плануємо, - Герус - Цензор.НЕТ 7067
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Что тут осознавать - ты лiх уже лишь потому что электричество из автономки дороже сетевого Міняти "зелений" тариф не плануємо, - Герус - Цензор.НЕТ 5914
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да я понял, что твой мозжечок не способен это осознать

про экономическую выгоду данного проекта речь не шла, представляешь?
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У єнергетиков АЄС , ночь - самьій большой геморрой , атомньій блок нельзя "затормозить" , когда потребление єлектрики падает. И правительство еще должно думать за ветряки , которьіе легко и просто отключаются? Верх наглости - самьій вьісокий в мире "зеленьій тариф" и работа ветряков ночью за деньги ! За плату пусть работают...
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В Германии в своё время тариф был ёщё выше, хватит скулить.
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герус это герпес ЗЕ власти и кормится плесенью К и А
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Не планируете менять зеленый тариф!!! Так хотя бы заморозьте введение в строй новый эл. станций. Ахметка уже не успевает в Мариупольском порту выгружать оборудование для них. Откуда наша, самая бедная в Европе страна будет брать деньги оплаты для такого количества зеленой энергии?
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Идиот, солнечная энергия замещает угольную. Платили за уголь, заплатите и за солнце вместо угля.
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От идиота слышу! Распятый ты знаешь вообще что такое зеленый тариф и сколько он стоит?
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Знаю, и даже зарабатываю зелёные деньги на таких идиотах как ты.
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Ну то есть - ты участвуешь в ограблении страны, потому так яростно и защищаешь это ограбление.
Напиши еще после этого, какой ты якобы патриот.
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Я участвую в социальной защите населения - цены на электричество самые низкие в Европе.
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Кстати, баламут, знаешь ли ты что у вас в Расее вообще зелёного тарифа для смертныхъ не существует?Вам, заплатанникам, разрешено только подключить максимум 15 квт генерации для собственных нужд. Продавать - запрещено. Вероятно по той же причине что сибирский газ идёт в европу, а сибиряки топят дровами)).
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Я так и понял что ты говнюк имеешь от этого заработок, раз так тут воняешь вопреки логике.
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Я много с чего имею, только тебе, заплатанник не дадут этим на Расее заниматься. Твоё дело - на заводе за 20-30 тыр деревянных унижаться.Ну или каментики у пригожина строчить по 11 руб.щтюка
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Успокойся уже успокойся со своей засРашкой, я человек не бедный, обычно тот кто много здесь тошнит ничего из себя не представляет.
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так ты же тошнишь, оскорбляешь с пустого места. Типичное поведение нищеброда.
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Оскорблять меня начал первым меня ты. Я вообще на оскорбления таких никогда не отвечаю, это меня сегодня чего то прорвало. И кстати никогда никого не оскорбляю
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Та не, дядя, ты первый оскорбил всех украинцев назвав их самыми бедными в Европе, в то время как в России продуктовая корзина МРОТ уже меньше украинской.
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Бедные это оскорбление? Дружище с такими грамотеями как ты я вообще избегаю разговоров. Пока. Больше на твои высеры отвечать не буду.
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не "бедные", а самые бедные. Ты хочешь нормальную реакцию на такие унижения? да об тебя ноги не грех вытереть и забыть.
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Идиот, солнечная электроенергия угольную не может заместить никак, ибо угольная электроенергия СТАБИЛЬНАЯ - когда нужно - тогда и дает электричество, а ветровая и солнечная электроэнергии - самые НЕСТАБИЛЬНЫЕ, с ними напротив - куча проблем, как это все компенсировать с сети, когда вот был ветер - и вот его не стало.
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Это стабильное отсутствие мозгов в твоей глупой голове не даёт понять, что солнце и ветер никогда не заканчиваются - туча не может накрыть всю Украину так же как и "вдруг" закончиться ветер над всей ёё территорией. Где таких как ты безграмотных рожают, я хотел бы знать..
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В Расее это по всей видимости ты живешь и логин у тебя номерной, обычно троли с такими логинами, а может просто на Ахметку работешь? А говнюк?
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Номерной логин выдаёт авторегистрация с фейсбука и тролли тут ни при чём. И я работаю только на себя.
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Идиот, электроэнергия - это не то, что измеряется понятиями есть-нет - должна быть обеспечена необходимая мощность. Ветер может дуть над всей Украиной, а может - только над 10% площади Украины - в итоге поступления от ветряков будут в 10 раз меньше, причем это слабо прогнозируемо. Кто и что в таком случае будет компенсировать затухание ветра? Правильно, ТЭЦ будут компенсировать - только они могут наращивать можности по заказу.
А кому нахрен нужна ваша ветровая электроенергия ночью? 100% ночных потребностей покрывают АЭС и ГЭС, давая дешевую электроенергию.
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Взгляни на карту Украины, бестолочь. Ветер есть всегда . Лишнюю генерацию оператор скидывает на своё усмотрение. Это выгоднее чем закупать уголь для часов пик. Что касается ночи - спроси ещё кому ночью нужны солнцезащитные очки.Кому они нахрен нужны ночью?
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Не удивлюсь, если т один из тех мошенников, что поставив себе ветряк или солнечную панель, стабильно продают государству максимально возможный объем выработки электричества - без разницы - есть солнце-ветер, или их нет - недостающее у государства же и покупаете дешевле.
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взуй лапті і опалюйся хмизом ,не забудь комп викинуть! в мене з 2007 року електроопалення я мешкаю в маленькому селі
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"Ранее посол Норвегии в Украине Уле Хорпестад заявил, что для инвесторов стабильные условия для инвестиций - это фундаментальный вопрос, и они негативно отреагируют на ретроспективный просмотр "зеленого тарифа"."

Еще бы...норвежцы как раз этим пользуются сейчас в Украине по-полной, составляя достойную конкуренцию Ахметову в ограблении Украины.
Именно такие "инвесторы" нафиг никому не нужны, ибо вкладывают доллар, а забирают 10.
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Те эл. станции что построили трогать нельзя т.к. люди вложили деньги и им обещали оплату, но новые можно было бы запретить стоить по крайней мере в промышленных масштабах.
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Становись депутатом и запрещай, голова ты говяжья..Весь мир на СЭС переходит а оно недовольно..
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