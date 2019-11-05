 Міняти "зелений" тариф не плануємо, - Герус

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрновини", про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.
"Юлія Ігорівна Ковалів з Офісу Президента і також пан Олексій Оржель проводив у себе круглі столи, для того, щоб знайти якийсь формат в ході діалогу, як цю проблему можна вирішити. Як можна знайти якийсь інструментарій, якусь модель, коли, з однієї сторони, ці виплати будуть підйомними для держави, а з другої стороні вони будуть задовольняти інвесторів, і всі будуть розуміти, що держава поступає цивілізовано. На сьогоднішній день відбувається обговорення такого питання. ніяких законопроектів щодо зміни "зелених тарифів" у нас не зареєстровано і не планується бути зареєстрованими", - сказав Герус.
Він висловив сподівання, що внаслідок широкого обговорення вдасться знайти прийнятне для всіх сторін рішення. "Я сподіваюсь, що відповідні робочі групи і відповідні круглі столи завершаться і буде дана якась концепція, яку можна буде вже потім обговорити і перетворити в законопроект", - зазначив Герус.
Нагадаємо, законодавством України гарантовано збереження "зелених тарифів" на незмінному рівні до 2030 року з метою стимулювання інвестицій у виробництво електроенергії з відновлювальних джерел.
Раніше посол Норвегії в Україні Уле Хорпестад заявив, що для інвесторів стабільні умови для інвестицій – це фундаментальне питання, і вони негативно відреагують на ретроспективний перегляд "зеленого тарифу".
"Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення "зеленого" тарифу» був прийнятий 25 вересня 2008 року. Закон передбачає обов'язкове придбання постачальниками електроенергії (енергоринком) від наступних джерел:"
Парашенка астанавісь!!!
Из заседаний подпольного Кабмина. Вот что за хрень творится в энергетике ? Разбираемся.. Герус и Оржель - уберите свои шаловливые ручки от чистых энергостанций и АЭС. Вы искусственно снижаете их энергогенерацию в пользу угольных ТЭС ?
Ограничение составило 300-400 Мвт в отдельные часы ночи. Но, производитель энергии все равно получит деньги.
«Тем не менее, согласно существующим правилам, компания ДТЭК все равно получит оплату «зеленого» евротарифа в размере 2,9 грн. за кВт*ч (0,102 евро), несмотря на то, что энергосистема не нуждалась и не использовала производимую соответствующими ВЭС электроэнергию (цена вопроса - миллионов гривен). Соответствующая оплата ляжет на плечи государственного Энергоатома, Укргидроэнерго и в тариф Укрэнерго, который оплатят все потребители», - написал Герус.
Конечно "не планируем".. ведь это сфера Ахметова, он клоуну эти тарифы сами понимаете куда затолкает если вдруг снизят...
Но вам это не по зубам, слабаки.
Жаль что не от меня зависит когда ... я бы сегодня отменил этот "зеленый тариф" и выплачивал бы таким, как ты, на общих основаниях по 1.68 грн/кВт*час и это бы было справедливо!
А тебя совесть не мучает, что рядом с твоими СЭС, живущие бабушки пенсионерки вынуждены оплачивать твой "зеленый тариф". Когда до народа дойдет кто же реально оплачивает вам хорошую жизнь, начнут сносить все эти ваши СЭС к е . беням, дождетесь!
вот не и скули, негодяй, когда твои СЭС народ будет сносить
социальную защиту он проводит - от же сморозил
мне может для тебя еще и письменный отчет составить?
Ты со своей сетевой СЭС и ахметовской разом, дышишь ровно, пока бабушкам не объяснили, что 1.68 грн/кВт*час они платят из за тебя и если бы не было твоего вместе с ахметовским "зеленого тарифа", то для них была бы э/э по 1.2 -1.3 грн/кВт*час и тогда ты бы этих бабушек обходил десятой дорогой, в темное время суток, шепотом и на цыпочках вместе с твоей социальной защитой.
а "зеленый тариф" отменят!
нет ни где в Европе его такого дорогого, а большинстве стран Европы его нет от слова вАще!
В Швеции государство компенсирует затраты домохозяйства на установку личной СЭС до 60% - вот как должна развиваться "Зеленая энергетика" , а не барыжными клюевскими схемами.
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Ты на свой прогноз и ломаного цента не поставишь, потому что он галимый.
... у меня автономная СЭС и свою платежку можешь ... ну ты в курсе, куда тебе с ней!
а знаешь почему?
да потому что ваши мозги заточены исключительно под зарабатывание сверхприбылей ....
не поверишь, но и в Украине бывают автономные СЭС, не большие, но есть
Да дорого обошлась, чуть ли не под 2К у.е за кВт, за то бабушек не обираю на "зеленом тарифе" и вам барыгам хрен плачу.
про экономическую выгоду данного проекта речь не шла, представляешь?
Напиши еще после этого, какой ты якобы патриот.
А кому нахрен нужна ваша ветровая электроенергия ночью? 100% ночных потребностей покрывают АЭС и ГЭС, давая дешевую электроенергию.
Еще бы...норвежцы как раз этим пользуются сейчас в Украине по-полной, составляя достойную конкуренцию Ахметову в ограблении Украины.
Именно такие "инвесторы" нафиг никому не нужны, ибо вкладывают доллар, а забирают 10.