 Неофіційний радник Трампа Принс веде переговори про купівлю підприємства "Мотор Січ", - "WSJ"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє WSJ у вівторок з посиланням на офіційних осіб, поінформованих у цьому питанні.

Газета стверджує, що адміністрація Трампа звернулася до пана Принса і, принаймні, до одного потенційного покупця з приватного сектора з приводу "Мотор Січі", і 24-27 жовтня Принс відвідав український завод, а також обговорив ситуацію в компанії з українськими офіційними особами.

WSJ нагадала, що в кінці вересня візит на "Мотор Січ" здійснив також тимчасовий повірений у справах США в Україні Білл Тейлор і старший радник Пентагону з оборонної промисловості в Україні Дональд Вінтер.

Видання зазначає, що колишній "морський котик" Принс був засновником проданого ним в 2010 році великого оборонного підрядника Blackwater, а зараз є виконавчим директором Frontier Services Group (FSG) - приватного підрядника щодо забезпечення безпеки, логістики та інфраструктури, який котирується на Гонконгській біржі і базується в Гонконгу та Пекіні. Найбільшим акціонером FSG з пакетом 25,91% на кінець 2018 року є CITIC Group Corp. - контрольований державою китайський інвестфонд. Принс також є братом міністра освіти адміністрації Трампа Бетсі ДеВос (Betsy DeVos), а в його послужному списку було створення авіакомпанії Presidential Airways, парк якої налічував 70 літаків.

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У Принса є ділові інтереси за межами Китаю, і він як мінімум дев'ять разів відвідував Україну з 2014 року, говориться в статті з посиланням на дані української прикордонної служби. Відповідно до публікації, урядовець США розшукував Принса у Вашингтоні на початку цього року, і американський бізнесмен зацікавився ПАТ "Мотор Січ" з урахуванням його клієнтів.

WSJ зазначає, що Принс відмовився від коментарів, проте підтвердив, що "хоче інвестувати в Україну", а представник Принса підкреслив, що будь-яка його ділова діяльність повністю незалежна від будь-якого уряду. Представник українського уряду від коментарів відмовився, пославшись на проблеми національної безпеки. "Мотор Січ" теж не відповіла на запит, додається в матеріалі.

За даними видання, в рамках пошуку покупця та іншої підтримки для "Мотор Січі" адміністрація Трампа також обговорила її можливу купівлю з вихідцем з України - власником і директором приватної американської Firefly Aerospace Inc. Максимом Поляковим. "Поки рано говорити про купівлю акцій "Мотор Січі", - сказав Поляков виданню.

ПАТ "Мотор Січ" - один з найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Постачає продукцію більш ніж в 100 країн світу.

Чистий збиток підприємства за підсумками січня-вересня 2019 року становив 532,73 млн грн, тоді як аналогічний період 2018 року компанія завершила з чистим прибутком в 543,18 млн грн. Виторг за підсумками дев'яти місяців 2019 року скоротився на 16,6% - до 6 млрд 391,06 млн грн.

Як повідомлялося, 7 червня цього року в Антимонопольний комітет України була подана спільна заявка "Укроборонпрому" і китайських Skyrizon і Xinwei на концентрацію відповідно більш як 25% і 50% акцій "Мотор Січі" з метою спільного управління і контролю над підприємством. Потім 19 червня був підписаний основний пакет договорів, який набере силу автоматично на основі позитивного рішення антимонопольного відомства, якому він також переданий для вивчення.

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За даними джерела в уряді, сьогодні близько 75% акцій "Мотор Січі" вже належить групі китайських власників, а в АМКУ вирішується питання про узгодження угоди з купівлі у них цього пакета компаніями Skyrizon і Xinwei Technology з подальшою безоплатною передачею "Укроборонпрому" 25,00002% акцій. У той же час спірний пакет акцій "Мотор Січі" виступає заставою з фінансування, наданого, в тому числі, China Development Bank.

Про занепокоєння США продажем "Мотор Січі" китайським власникам заявив під час візиту в Києві в кінці серпня цього року радник президента США з питань безпеки Джон Болтон.