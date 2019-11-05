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Все про:Мотор_СІч (20) США (5764)

 Неофіційний радник Трампа Принс веде переговори про купівлю підприємства "Мотор Січ", - "WSJ"

Ерік Принс, приватний підрядник з питань безпеки і неофіційний радник президента Трампа, веде переговори про купівлю ПАТ "Мотор Січ" (Запоріжжя) - найбільшого українського виробника авіадвигунів, проти продажу якого китайським покупцям заперечують США.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє WSJ у вівторок з посиланням на офіційних осіб, поінформованих у цьому питанні.

Газета стверджує, що адміністрація Трампа звернулася до пана Принса і, принаймні, до одного потенційного покупця з приватного сектора з приводу "Мотор Січі", і 24-27 жовтня Принс відвідав український завод, а також обговорив ситуацію в компанії з українськими офіційними особами.

WSJ нагадала, що в кінці вересня візит на "Мотор Січ" здійснив  також тимчасовий повірений у справах США в Україні Білл Тейлор і старший радник Пентагону з оборонної промисловості в Україні Дональд Вінтер.

Видання зазначає, що колишній "морський котик" Принс був засновником проданого ним в 2010 році великого оборонного підрядника Blackwater, а зараз є виконавчим директором Frontier Services Group (FSG) - приватного підрядника щодо забезпечення безпеки, логістики та інфраструктури, який котирується на Гонконгській біржі і базується в Гонконгу та Пекіні. Найбільшим акціонером FSG з пакетом 25,91% на кінець 2018 року є CITIC Group Corp. - контрольований державою китайський інвестфонд. Принс також є братом міністра освіти адміністрації Трампа Бетсі ДеВос (Betsy DeVos), а в його послужному списку було створення авіакомпанії Presidential Airways, парк якої налічував 70 літаків.

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У Принса є ділові інтереси за межами Китаю, і він як мінімум дев'ять разів відвідував Україну з 2014 року, говориться в статті з посиланням на дані української прикордонної служби. Відповідно до публікації, урядовець США розшукував Принса у Вашингтоні на початку цього року, і американський бізнесмен зацікавився ПАТ "Мотор Січ" з урахуванням його клієнтів.

WSJ зазначає, що Принс відмовився від коментарів, проте підтвердив, що "хоче інвестувати в Україну", а представник Принса підкреслив, що будь-яка його ділова діяльність повністю незалежна від будь-якого уряду. Представник українського уряду від коментарів відмовився, пославшись на проблеми національної безпеки. "Мотор Січ" теж не відповіла на запит, додається в матеріалі.

За даними видання, в рамках пошуку покупця та іншої підтримки для "Мотор Січі" адміністрація Трампа також обговорила її можливу купівлю з вихідцем з України - власником і директором приватної американської Firefly Aerospace Inc. Максимом Поляковим. "Поки рано говорити про купівлю акцій "Мотор Січі", - сказав Поляков виданню.

ПАТ "Мотор Січ" - один з найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Постачає продукцію більш ніж в 100 країн світу.

Чистий збиток підприємства за підсумками січня-вересня 2019 року становив 532,73 млн грн, тоді як аналогічний період 2018 року компанія завершила з чистим прибутком в 543,18 млн грн. Виторг за підсумками дев'яти місяців 2019 року скоротився на 16,6% - до 6 млрд 391,06 млн грн.

Як повідомлялося, 7 червня цього року в Антимонопольний комітет України була подана спільна заявка "Укроборонпрому" і китайських Skyrizon і Xinwei на концентрацію відповідно більш як 25% і 50% акцій "Мотор Січі" з метою спільного управління і контролю над підприємством. Потім 19 червня був підписаний основний пакет договорів, який набере силу автоматично на основі позитивного рішення антимонопольного відомства, якому він також переданий для вивчення.

Читайте: Україна зацікавлена в розвитку "Мотор Січі" китайцями - Лямець

За даними джерела в уряді, сьогодні близько 75% акцій "Мотор Січі" вже належить групі китайських власників, а в АМКУ вирішується питання про узгодження угоди з купівлі у них цього пакета компаніями Skyrizon і Xinwei Technology з подальшою безоплатною передачею "Укроборонпрому" 25,00002% акцій. У той же час спірний пакет акцій "Мотор Січі" виступає заставою з фінансування, наданого, в тому числі, China Development Bank.

Про занепокоєння США продажем "Мотор Січі" китайським власникам заявив під час візиту в Києві в кінці серпня цього року радник президента США з питань безпеки Джон Болтон.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157912
 
   
 Топ коментарі
 
Нахуй нам китайцы? Толку с них, они что в ООН за нас голосовали, или оружие как США нам поставляют.
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Единственный вариант решить войну с Россией- все что осталось в государстве, продать США .
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Китайцы как пылесос: выгребут технологии, заберут компетенцию и уничтожат завод/отрасль!
У Китая есть стратегия, по которой Китая уже к 2030 году видит себя как глобальную производственную площадку для все го мира.. Грубо говоря, Китай хочет, что бы все покупали все у него..
Поэтому, нам нужно с американцами, но очень осторожно, и стремится к развитию своих производственных мощностей, компетенции и технологий..
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посремся с китайцами...или с америкосами...выбор невелик
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***** нам китайцы? Толку с них, они что в ООН за нас голосовали, или оружие как США нам поставляют.
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А там з обох боків китайці, сидить то той Принс в Пекіні, працював би проти китайців, давно б його вигнали.
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в нагрузку антонова продать с обязаловом - загрузить работой и эвропэйской зарплатой
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Мы с китайцами не чем не связаны, и ни чем им не обязаны, значит выбор очевиден.
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Лахтинське, ти палишся «америкосами».
США стратегічний союзник України, якого ви сцитесь.

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Единственный вариант решить войну с Россией- все что осталось в государстве, продать США .
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з одного боку, американці - стратегічні партнери, з другого - китайози наклепають гвинтокрилих мусоршмітів і - сибірнаш (тобто - їхній)
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...был бы директором -затащил бы амеров сланцевый газ к Славянска добывать, и в тех краях все, что поближе к границе, им продал бы..
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Невідомо, китайці хочуть щось виробляти, американці просто закриють завод.
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китайцы привезут китайцев. украинцев по-любому без работы оставят.
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Ну тут є варіанти, можна поставити умову про працевлаштування місцевих, можна тупо не дати візи.....
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но если они купят завод, не дать им доступа к технологическому процессу никак нельзя. ну перевезут в Китай.
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или сопрут технологии и откроют производства в Китае. Не думаете же вы, что китайцы собираются заниматься благотворительностью.
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Ні звичайно, але завод який виробляє щось на потоці, знайде куди поставляти такий товар, москалі зперли технології та заводи в Німеччині і що, все одно москвич замість мерседеса вийшов.
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советский автопром на итальянские образцы ориентировался. И там все было законно. Иначе не смогли бы экспортировать. А китайцы, я думаю, хотят свой авиапром запилить. И с Боингом конкурировать. Качество конечно будет так себе, но дешевле.
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ну я так понял китайцам интересно в выпуске продукции покупке технологий тогда как американцам интересно похерить конкурента боинга и не дать подняться китайцам....выбор не завидный
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Blackwater оборонных подрядчик... Ахахах) ну да и Вагнер такой же подрядчик, да Цензор?)
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Ну в принципі да, якщо б Вагнер мав офіційні договори з Москвою і отримував гроші з держбюджету.
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Это написано для лохов, Blackwater наёмники, которые за бабки участвуют в войнах, но лицемерный цензор не должен наводить тень на США, поэтому людям рассказывают про "оборонных подрядчиков".
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Примеры участия Blackwater в боевых действиях, будь ласка. Сразу - ссылки на московитскую говнопропаганду даже открывать не стану.
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Дивлячись що приймати під бойовими діями, охорона якогось заводу чи офісу в Азії чи Африці теж може привести до бойових зіткнень, або супровід каравану.
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Может. Но это не бовые действия в составе вооруженных сик какой-лобо страны, а перестрелка охранника с грабителем.
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Да наемники они, наемники, воюют за деньги, чего тут такого? Наемник одна из самых древних профессий.
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Ну, тогда охранник в магазине - тоже наемник.
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Наёмник, но он не участвует в войне. Ты разницы не видишь?
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Ну слился и ладно, в общем такой итог был предсказуем с самого начала)
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Тебе на твою же ссылку ответили, ты болееш? Сам привёл статью про участии blackwater в войне в Ираке и че-то пытаешься мне предъявить.
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русский, найди мне хоть шо-то об их участиях в БД, по примеру наемного вагнеровского мяса. И, кстати, а шо значит это ваше русскочелюстное "чО" ?
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Тебя заклинило, обратись к врачу, у тебя в каждом посту русский. Любишь их?
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Нт, русский, я к вам отношусь с брезгливостью, как к недотравленной крысе. И добить надо бы, но приближаться противно.
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Так добейти их, почему вы прячитесь за украинцами. Ваша страна самая сильная в мире, а воевать с русскими должна Украина одна за всех. Дядя ты дурак?
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Полезла московитская говнопропаганда...русский, пшел вон, тут водки нет.
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Что и следовало доказать, трусы. Как только вам говоришь помогите в войне, сразу начинается плач "да это московитская пропаганда.. водки нет..." а потом в кусты прятаться.
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Ну расскажи нам, русский, как "проклятые пиндосы" воюют с духовноскрэпний доблестной русней руками Украинцев Неофіційний радник Трампа Принс веде переговори про купівлю підприємства "Мотор Січ", - "WSJ" - Цензор.НЕТ 2215
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По твоему украинцы не воюют с русскими?
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Именно так, русский. Украинцы воюют с вашим зверьем. Но ваши пропагандоны верeщат о том, шо это США воюет с вашей мразотой руками Украинцев.
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Америкаская армия помогает Украине человеческими ресурсами, танками, самолётами? Наносит удары по военным и стратегическим объектам? Нет. Спрятались в кусты и смотрите. Трусы.
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Можно и так сказать. Просто в отличие от охранника магазина с пистолетиком пукалкой, они полноценная частная армия, экипированная так что не снилось многим государственным армиям, со своей военной базой, логистикой и т.д Они могут выставить дивизию профессионалов способную выполнять как и сложнейшие боевые задания как и вести регулярные боевые действия. По сути, они в состоянии устроить войну многим государствам и оккупировать их, сил у них хватит ))
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Ні, лохи ті хто вважає Blackwater тільки найманцями, жертви тбпропаганди, а насправді це всього лише одна з їх функцій і не сама більша, трохи читайте інші джерела, Вагнер проти Blackwater це як Бугульма проти Нью Йорка.
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Имено подрядчик. Занимается разработкой охраны и самой охраной. Не принимает участия в боевых действиях. Ваш вагнер - поставщик наемного мяса именно для боевых действий.
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Дай плиз ссылку, какую там охрану разработал БлекВотер и какие заказы от БлекВотер по охране были выполнены западным ВПК (или как оно там называется).
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Но по твоей ссылке написано, что БлекВотер чувствовали в войне в Ираке.

Another training facility was acquired in fall of 2006 in Mount Carroll, Illinois, just west of Chicago. Called the Impact Training Center, it's still in operation and works with law enforcement agencies throughout the Midwestern US. They also attempted to build a facility near San Diego but were met with a lot of resistance from local citizens and government. One of their main concerns was Blackwater's involvement in the Iraq War. The company eventually withdrew the application for this facility in 2008.
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Их контракты выполнялись во время войны и оккупации в Ираке. В боевых действиях они не участвовали.
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Мда, а по твоей ссылке написано, что участвовали - Blackwater's involvement in the Iraq War. Впрочем ладно, я всё понял. И ты учти, мы же тоже не верим твоим сслыкам, но даже они подтверждают наше мнение.
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Словоблудство. Ты нигде, кроме срусь.сру, не найдешь упоминания об участии Blackwater в боевых действиях.
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Расскажешь это 17 мёртвым и 20 раненым 16 сентября 2007 года в Багдаде, которых blackwater расстреляли. Это было настолько очевидно, что даже США признали. Но тебе под прокси откуда знать что твориться в США.
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Твои рассказы для меня не значат абсолютно ничего, русский. Какие задачи они там выполняли? Со ссылкой на реальный ресурс, а не на вашу срусь.сру.
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Тогда зачем ты мне отвечаешь? Ты большой мальчик и можешь самостоятельно написать в гугле "16 сентября 2007 год Багдад blackwater"
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Понял. Ты просто очередное русское кукарекало. Неофициальный советник Трампа Принс ведет переговоры о покупке предприятия "Мотор Січ", - "WSJ" - Цензор.НЕТ 1366
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Нет.Просто жду от тебя ссылки на их участие в боевых действиях по примеру наемного мяса из вагнера.
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Где я написал что они участвовали в боевых действиях по примеру Вагнер? Я сравнивал эту организации с точки зрения что и там наёмники которые за бабки участвуют в войнах. Остальное ты придумал сам.
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Ну слился и ладно, в общем такой итог был предсказуем с самого начала(c) Неофіційний радник Трампа Принс веде переговори про купівлю підприємства "Мотор Січ", - "WSJ" - Цензор.НЕТ 2675

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Ты приписал мне свои мысли и просишь меня их же доказать? После этого говоришь что я слился... Ахах)
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Ты изначально уподобил Blackwater наемному мясу из вагнера. вагнеровское русмясо принимает активное участие в боевых действиях в составе московитской армии. На бронетехние, включая танки плюс арта , которая принадлежит московитской армии. Чем-то подтвердить участие Blackwater в БД ты не в состоянии, поэтому начал изображать дебила. Как погодка в мухосранске, русский?
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Это клиника, ты можешь включить голову. Допустим они охраняют конвой (война в Ираке ) , на который напали и началась перестрелка. Считается это бд? Только не говори что таких случаев во время войны не было)) а то что американцы не хуже кацапов не любят рассказывать про свои "подвиги" в войне известно всем здравомыслящим людям.
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Ну, тогда они сопровождали сотрудников Государственного департамента, по их словам было нападение и они отреагировали как того требуют правила при боевом сопровождении.
По словам иракцев, blackwater просто начали бойню, и начали с женщины с ребенком.
Я лично не верю иракцам.
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Костя, а давай ти напишеш скільки родичів в тебе вбили американці за 100 років, а я напишу скільки в мене вбили москалі?
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Тему не переводи, я пишу конкретно о blackwater.
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Интересно зачем американцам украинский завод по производству авиационных двигателей? Зачем он китайцам понятно - они хотят украсть технологии. Но американцам зачем? Им эти технологии не интересны, ставить на свои вертолёты они не будут украинские двигатели. Зачем? Не отдать технологии китайцам? А дальше что будет?
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Щоб купити і зупинити його, тоді Китаю доведеться шукати можливість виробляти двигуни в іншому місці, ******** же деякі НПЗ щоб підняти ціну на нафту.
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Легкомоторный самолет Украинской разработки А-22 Foxbat( летучая лисица) производится не в Украине, а в США компанией Aeroprakt. Самолет довольно популярен во всем Мире, от Аляски до Австралии и поступает к покупателю в виде "конструктора", т.е., окончательная сборка - на месте. Внимание, вопрос - шо,в Украине невозможно было наладить производство? Очень не хотелось бы подобного развития событий с Мотор Сичью.
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Украина должна быть аграрной страной. Что зесь не понятно? Правда ещё не все разворовали.
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Керівництво Мотор-Січі отримало замовлення від кремля на банкрутство заводу. Директор заводу - Богуслаєв, добре відомий українофоб і путінський шанувальник. Багато разів його ловили на контробанді двигунів від гелікоптерів в Рашу через санкції. Петро його не переслідував, але і Вовік теж не чипає.
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Китайцы как пылесос: выгребут технологии, заберут компетенцию и уничтожат завод/отрасль!
У Китая есть стратегия, по которой Китая уже к 2030 году видит себя как глобальную производственную площадку для все го мира.. Грубо говоря, Китай хочет, что бы все покупали все у него..
Поэтому, нам нужно с американцами, но очень осторожно, и стремится к развитию своих производственных мощностей, компетенции и технологий..
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Поздно спохватились. Завод уже продали.
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1) Антимонопольник еще не дал своего согласия на сделку;
2) не ужели ты думаешь, что чиновники Госдепа (Тейлор), и бизнесмен от амеровского ВПК Принц на столько не осведомлены в ситуации, что приезжают на уже проданный объект..
3) недавно китайский посол в Украине глубоко возмущался вмешательством Госдеповских чиновников в сделку..
так что дружок, завод еще не продали.. а ты не прав!
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Судя по описанию этот Принс просто мошенник. А Мотор-Сич бесповоротно банкротится. Никакие китайцы его не спасут, если он до сих пор был не нужен даже самой Украине.
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судя по твоим комментам, ты поверхностный и очень убежденный в своей правоте человек..
удаче тебе!
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Посмотрим. Мотор-Сич до сих пор продает двигатели в Россию, через прокладки. Конечно не в тех объемах что раньше. А если новые владельцы решат соблюдать украинские законы? Это неминуемое банкротство.
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глупость!..
Мотор-Сич продает свои движки Китаю, Афганистану, Белоруси, украинской Армии и еще десятку контрагентов;
Мотор-Сич делает совместно Ивченок-Прогрес движки к крылатым ракетам;
Мотор-Сич начал выпускать свои вертолет Ми-2МСБ - тх уже покупает Армия, Нацгвардия;
Мотор-Сич делает композитные лопасти для Ми-2, Ми-8, Ми-24, сейчас идет опытная эксплуатация и сертификация
Мотор-Сич делает "стекляную кабину" для Ми-2, Ми-8, идет сертификация
кароче ,там дофига чего Мотор Сич производит и продает ,что бы не быть банкротом..
А показатели статочетности, это игра (шантаж) правительства и принуждение к сделке с Китаем..
дружок, ты просто люто не осведомлен о ситуации с Мотор Сичем!..
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Не думайте ,что в США добрые дяди. Всем рулит капитал.
Вложив 1 доллар где нибудь - Африка,Америка, Азия - стремится получить-5!
Это закон! Шары нет.
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Купют омеры и развылят торговую марку и волки целы и овцы сыты
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Чистый убыток предприятия по итогам января-сентября 2019 года составил 532,73 млн грн, тогда как аналогичный период 2018 года компания завершила с чистой прибылью в 543,18 млн грн.

Ну надо же.
И с чего бы это все, что связано с оборонкой и ВСУ стало само валиться с приходом Моники Зеленски?
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Купют омеры и развылят торговую марку и волки целы и овцы сыты
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Ну норм краще США нехай купить мотор січ ніж китайози.Принаймі схід буде точно захищений якщо туди штати війдуть тільки США ніяких китайців!!!Щей технологій привезуть!
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"Патриоты" решают, кому подарить "Мотор- Сич"... Хроники полураспада, глава последняя.
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Снова выбор без выбора!
Китайцы увезут к себе, американцы закроют (что бы под ногами не путался).
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То что они зашевелились именно сейчас, указывает на то - что завод они хотят купить лишь для того чтоб не отдать китайцам. Так что я бы не рассчитывал на то что добрые дяди из за океана решат все проблемы и вдохнут в завод новую жизнь. В принципе их вполне устроит и если завод закроется. Сомнительно чтоб СЩА делали вертолёты специально под украинские двигатели. А с РФ станет торговать на много сложнее. Неофіційний радник Трампа Принс веде переговори про купівлю підприємства "Мотор Січ", - "WSJ" - Цензор.НЕТ 4279
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Если сами не в состоянии до ума довести и нормально управлять, то лучше продать. Хоть налоги будут.
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Покупают что бы уничтожить. По просьбе Орды. Так была уничтожена алюминевая промышленность Украины. Во власти ликвидационная банда, Украины... Шо ж они все так вцепились в "мотор Сич"? А он делает двигатели для наших ракет!!! Идёт попытка уничтожить целую отрасль ВПК Украины! И оставить Украину с "перочинным ножичком" против московии.
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