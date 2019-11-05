 Неофіційний радник Трампа Принс веде переговори про купівлю підприємства "Мотор Січ", - "WSJ"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє WSJ у вівторок з посиланням на офіційних осіб, поінформованих у цьому питанні.
Газета стверджує, що адміністрація Трампа звернулася до пана Принса і, принаймні, до одного потенційного покупця з приватного сектора з приводу "Мотор Січі", і 24-27 жовтня Принс відвідав український завод, а також обговорив ситуацію в компанії з українськими офіційними особами.
WSJ нагадала, що в кінці вересня візит на "Мотор Січ" здійснив також тимчасовий повірений у справах США в Україні Білл Тейлор і старший радник Пентагону з оборонної промисловості в Україні Дональд Вінтер.
Видання зазначає, що колишній "морський котик" Принс був засновником проданого ним в 2010 році великого оборонного підрядника Blackwater, а зараз є виконавчим директором Frontier Services Group (FSG) - приватного підрядника щодо забезпечення безпеки, логістики та інфраструктури, який котирується на Гонконгській біржі і базується в Гонконгу та Пекіні. Найбільшим акціонером FSG з пакетом 25,91% на кінець 2018 року є CITIC Group Corp. - контрольований державою китайський інвестфонд. Принс також є братом міністра освіти адміністрації Трампа Бетсі ДеВос (Betsy DeVos), а в його послужному списку було створення авіакомпанії Presidential Airways, парк якої налічував 70 літаків.
У Принса є ділові інтереси за межами Китаю, і він як мінімум дев'ять разів відвідував Україну з 2014 року, говориться в статті з посиланням на дані української прикордонної служби. Відповідно до публікації, урядовець США розшукував Принса у Вашингтоні на початку цього року, і американський бізнесмен зацікавився ПАТ "Мотор Січ" з урахуванням його клієнтів.
WSJ зазначає, що Принс відмовився від коментарів, проте підтвердив, що "хоче інвестувати в Україну", а представник Принса підкреслив, що будь-яка його ділова діяльність повністю незалежна від будь-якого уряду. Представник українського уряду від коментарів відмовився, пославшись на проблеми національної безпеки. "Мотор Січ" теж не відповіла на запит, додається в матеріалі.
За даними видання, в рамках пошуку покупця та іншої підтримки для "Мотор Січі" адміністрація Трампа також обговорила її можливу купівлю з вихідцем з України - власником і директором приватної американської Firefly Aerospace Inc. Максимом Поляковим. "Поки рано говорити про купівлю акцій "Мотор Січі", - сказав Поляков виданню.
ПАТ "Мотор Січ" - один з найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Постачає продукцію більш ніж в 100 країн світу.
Чистий збиток підприємства за підсумками січня-вересня 2019 року становив 532,73 млн грн, тоді як аналогічний період 2018 року компанія завершила з чистим прибутком в 543,18 млн грн. Виторг за підсумками дев'яти місяців 2019 року скоротився на 16,6% - до 6 млрд 391,06 млн грн.
Як повідомлялося, 7 червня цього року в Антимонопольний комітет України була подана спільна заявка "Укроборонпрому" і китайських Skyrizon і Xinwei на концентрацію відповідно більш як 25% і 50% акцій "Мотор Січі" з метою спільного управління і контролю над підприємством. Потім 19 червня був підписаний основний пакет договорів, який набере силу автоматично на основі позитивного рішення антимонопольного відомства, якому він також переданий для вивчення.
За даними джерела в уряді, сьогодні близько 75% акцій "Мотор Січі" вже належить групі китайських власників, а в АМКУ вирішується питання про узгодження угоди з купівлі у них цього пакета компаніями Skyrizon і Xinwei Technology з подальшою безоплатною передачею "Укроборонпрому" 25,00002% акцій. У той же час спірний пакет акцій "Мотор Січі" виступає заставою з фінансування, наданого, в тому числі, China Development Bank.
Про занепокоєння США продажем "Мотор Січі" китайським власникам заявив під час візиту в Києві в кінці серпня цього року радник президента США з питань безпеки Джон Болтон.
США стратегічний союзник України, якого ви сцитесь.
Another training facility was acquired in fall of 2006 in Mount Carroll, Illinois, just west of Chicago. Called the Impact Training Center, it's still in operation and works with law enforcement agencies throughout the Midwestern US. They also attempted to build a facility near San Diego but were met with a lot of resistance from local citizens and government. One of their main concerns was Blackwater's involvement in the Iraq War. The company eventually withdrew the application for this facility in 2008.
По словам иракцев, blackwater просто начали бойню, и начали с женщины с ребенком.
Я лично не верю иракцам.
У Китая есть стратегия, по которой Китая уже к 2030 году видит себя как глобальную производственную площадку для все го мира.. Грубо говоря, Китай хочет, что бы все покупали все у него..
Поэтому, нам нужно с американцами, но очень осторожно, и стремится к развитию своих производственных мощностей, компетенции и технологий..
2) не ужели ты думаешь, что чиновники Госдепа (Тейлор), и бизнесмен от амеровского ВПК Принц на столько не осведомлены в ситуации, что приезжают на уже проданный объект..
3) недавно китайский посол в Украине глубоко возмущался вмешательством Госдеповских чиновников в сделку..
так что дружок, завод еще не продали.. а ты не прав!
удаче тебе!
Мотор-Сич продает свои движки Китаю, Афганистану, Белоруси, украинской Армии и еще десятку контрагентов;
Мотор-Сич делает совместно Ивченок-Прогрес движки к крылатым ракетам;
Мотор-Сич начал выпускать свои вертолет Ми-2МСБ - тх уже покупает Армия, Нацгвардия;
Мотор-Сич делает композитные лопасти для Ми-2, Ми-8, Ми-24, сейчас идет опытная эксплуатация и сертификация
Мотор-Сич делает "стекляную кабину" для Ми-2, Ми-8, идет сертификация
кароче ,там дофига чего Мотор Сич производит и продает ,что бы не быть банкротом..
А показатели статочетности, это игра (шантаж) правительства и принуждение к сделке с Китаем..
дружок, ты просто люто не осведомлен о ситуации с Мотор Сичем!..
Вложив 1 доллар где нибудь - Африка,Америка, Азия - стремится получить-5!
Это закон! Шары нет.
Ну надо же.
И с чего бы это все, что связано с оборонкой и ВСУ стало само валиться с приходом Моники Зеленски?
Китайцы увезут к себе, американцы закроют (что бы под ногами не путался).