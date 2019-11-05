 Глава Дніпропетровської облради Пригунов подав у відставку

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в останні півроку відбувається спроба підлаштуватися під всеукраїнську політичну картину.

"Останні шість місяців в облраді відбувається намагання підлаштуватися під загальноукраїнську політичну картину за умови підтримки "папередників". Хоча отримати недовіру від Партії Регіонів вважаю за позитивну оцінку своєї діяльності – значить, ми все робили вірно! Не хочу ставити колег по демократичній коаліції перед вибором: підтримати Партію Регіонів в цьому питанні чи ні… Отже, мандат від демократичної коаліції перестав бути актуальним. В цій ситуації вважаю за доцільне скласти свої повноваження та піти з посади голови обласної ради", - повідомив він.

Також він зазначив, що політична картина в Україні останнім часом кардинально змінилася.

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"Чотири роки тому, ми об’єдналися в демократичну коаліцію, аби усунути Партію Регіонів від керування процесами в області. І це нам вдалося. Але сьогодні багато партій, фракції яких представлені в обласній раді, не отримали підтримки мешканців області. Тому логічним би було провести позачергові вибори обласної ради, але ми зараз не маємо відповідного інструментарію", - додав Пригунов.

Чиновник запевнив, що залишиться в місцевій політиці.