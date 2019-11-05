 Нардеп від "СН" Качура подає в суд на Чорновол за її блог про зв'язки нардепа з Медведчуком і Шарієм

Про це він сказав у коментарі Цензор.НЕТ.
"Я готую позов, і там будуть додані документи, які спростовують все написане нею", - сказав депутат.
На запитання, чи працював він з "Українським вибором", Качура відповів, що дійсно на початку 2012 в студентські роки як керівник "Об'єднаної молоді" брав участь у спільній акції боротьби зі СНІДом з роздачі презервативів для студентів київських вишів.
"Але не треба мені "лестити", і говорити, що я був в громадській організації замість Віктора Медведчука. Можна подивитися в реєстрі, що керівник цієї організації ніколи не змінювався", - заявив депутат.
"Що стосується моєї нібито причетності до партії Шарія, то я до нього ніякого стосунку не маю. Але дивлюся його блог. Я знаю Анатолія Жилу. Ми працювали на зорі юридичної кар'єри в Укрюрцентрі, багато років тому, він створив партію "Об'єднана Україна", а потім задовго до перейменування на "Партію Шарія" вийшов з неї. Я тут до чого?" - запитав депутат.
Щодо третього пункту про ухилення від податків Качура відповів, що дійсно володів інформагентством "Українська позиція", і навіть створив сайт, але потім продав фірму новому власнику за кілька місяців до інциденту. Ті оформили його на ту ж адресу, що і інші підприємства, і коли щодо одного з них проводили перевірки, то в список потрапило й інформагентство.
"Але, наскільки я знаю, у нього навіть не відкриті рахунки, яке переведення коштів з рахунків в готівку, як пише Чорновіл", - запитав Качура. Він запевнив, що готовий надати всі документи, які підтвердять неправдивість слів Чорновол.
А у 2024 - менше пяти. Можете зробити скріншот і поставити у рамку)))
Источник: https://censor.net.ua/n3157907
Это диагноз.
Как и признание, что проводил совместные акции с "НЕукраинским выбором медведчука".
Ну не законы ж писать, в самом-то деле. Там мозги нужны. А тут и понтов хватит
Воно ж дурне на всю голову! Как можно психически больному человеку предоставлять площадки СМИ?
Без Ющенка, не було б Майдану 2.0
***** ненавидить Ющенка більш ніж якого ще українського лідера.
Это ж то же зеленое сцыкло, которое подало заяву на барышень, которые сказали ЗЕ, что на войне его убить могут.
Так что, его таки вручили Зеле по акции?
На дурака не нужен нож. Ему с три короба наврешь - и делай с ним, что хошь.
Ручки ЗЕльоные усохли против Пороха
А стадо волнует лишь - почему Петя не в тюрьме.
https://censor.net.ua/news/3157727/nardep_ot_sn_kachura_vozglavlyal_vo_vremya_mayidana_organizatsiyu_medvedchuka_ukrainskiyi_vybor_chornovol
Еще один извращенец...