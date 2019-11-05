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 Політика України
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Все про:Медведчук (518) Чорновол Тетяна (108) Шарій Анатолій (26) Качура (16)

 Нардеп від "СН" Качура подає в суд на Чорновол за її блог про зв'язки нардепа з Медведчуком і Шарієм

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура подає в суд на народну депутатку VIII скликання Тетяну Чорновол за її блог про зв'язки Качури з Віктором Медведчуком і Анатолієм Шарієм.

Про це він сказав у коментарі Цензор.НЕТ.

"Я готую позов, і там будуть додані документи, які спростовують все написане нею", - сказав депутат.

На запитання, чи працював він з "Українським вибором", Качура відповів, що дійсно на початку 2012 в студентські роки як керівник "Об'єднаної молоді" брав участь у спільній акції боротьби зі СНІДом з роздачі презервативів для студентів київських вишів.

"Але не треба мені "лестити", і говорити, що я був в громадській організації замість Віктора Медведчука. Можна подивитися в реєстрі, що керівник цієї організації ніколи не змінювався", - заявив депутат.

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"Що стосується моєї нібито причетності до партії Шарія, то я до нього ніякого стосунку не маю. Але дивлюся його блог. Я знаю Анатолія Жилу. Ми працювали на зорі юридичної кар'єри в Укрюрцентрі, багато років тому, він створив партію "Об'єднана Україна", а потім задовго до перейменування на "Партію Шарія" вийшов з неї. Я тут до чого?" - запитав депутат.

Щодо третього пункту про ухилення від податків Качура відповів, що дійсно володів інформагентством "Українська позиція", і навіть створив сайт, але потім продав фірму новому власнику за кілька місяців до інциденту. Ті оформили його на ту ж адресу, що і інші підприємства, і коли щодо одного  з них проводили перевірки, то в список потрапило й інформагентство.

"Але, наскільки я знаю, у нього навіть не відкриті рахунки, яке переведення коштів з рахунків в готівку, як пише Чорновіл", - запитав Качура. Він запевнив, що готовий надати всі документи, які підтвердять неправдивість слів Чорновол.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157907
 
 
 Топ коментарі
 
"Что касается моей якобы причасности к партии Шария, то я к нему никакого отношения не имею. Но смотрю его блог."
Источник: https://censor.net.ua/n3157907

Это диагноз.
Как и признание, что проводил совместные акции с "НЕукраинским выбором медведчука".
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файне місто Тернопіль вже показало серванта переляканого Нардеп от "СН" Качура подает в суд на Чорновол за ее блог о связях нардепа с Медведчуком и Шарием - Цензор.НЕТ 5965
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на виборах 2020 порох отримав би десь процентів 15.
А у 2024 - менше пяти. Можете зробити скріншот і поставити у рамку)))
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Кацо, від мрії посадити Пороха ви вже відмовилися?
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Сразу на царство, и все станет хорошо и привычно ))
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Зе шушера є Зе шушера,що візьмеш з пустодзвонів? Нардеп от "СН" Качура подает в суд на Чорновол за ее блог о связях нардепа с Медведчуком и Шарием - Цензор.НЕТ 4184
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файне місто Тернопіль вже показало серванта переляканого
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Щас быстро среагируют, на святое замахнулась!
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"Что касается моей якобы причасности к партии Шария, то я к нему никакого отношения не имею. Но смотрю его блог."
Источник: https://censor.net.ua/n3157907

Это диагноз.
Как и признание, что проводил совместные акции с "НЕукраинским выбором медведчука".
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Складывается впечатление, что подавать в суд - теперь его основная работа
Ну не законы ж писать, в самом-то деле. Там мозги нужны. А тут и понтов хватит
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До останніх інфопомий додалася історія успіху роздавальника кондомів від Медведчука Нардеп от "СН" Качура подает в суд на Чорновол за ее блог о связях нардепа с Медведчуком и Шарием - Цензор.НЕТ 1912
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С чем поведешься, от того и наберешься. Некоторые набираются у змей, этот же набрался от контрацептивов. Но некоторым по вкусу, раз за это голосуют.
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но потом продал фирму новому собственнику за несколько месяцев до инцидента - Это как у кацапов - они вчера уволились?
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Не знаю к чему там причетный этот Качура, но эту, страдающую на голову девку под фамилией черновол, нужно срочно оградить от общеста и лечить(если ей это ещё поможет) в специализированном заведении.
Воно ж дурне на всю голову! Как можно психически больному человеку предоставлять площадки СМИ?
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«дівчинка Вітя»...
Без Ющенка, не було б Майдану 2.0
***** ненавидить Ющенка більш ніж якого ще українського лідера.
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ЗЕКовський викормиш...перевбуваться блискавично...але одне незмінне- ненависть да всього українського...нащадки рософашистів...
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Гы.
Это ж то же зеленое сцыкло, которое подало заяву на барышень, которые сказали ЗЕ, что на войне его убить могут.
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"На вопрос, работал ли он с "Украинским выбором", Качура ответил, что действительно в начале 2012 в студенческие годы как руководитель "Объединённой молодежи" принимал участие в совместной акции борьби со СПИДом по раздаче презервативов для студентов Киевских вузов."
Так что, его таки вручили Зеле по акции?
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Він на тій акціі ходив одітий презервативом і роздавав презервативи...Там в презервативі були тільки прорізи для очей,так що довести його приналежність буде важко...Пам"ятаю,для більшої достовірности він в оту презервативну загогуленку на голові щось налив,і час від часу кокетливо відкидував її назад...
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Чому панамсько-мальдівський мародер не в тюрмі?
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Потому же, почему учителя 4 штуки баксов не получают и эпоха бедности никуда не прошла. Нардеп от "СН" Качура подает в суд на Чорновол за ее блог о связях нардепа с Медведчуком и Шарием - Цензор.НЕТ 4840
На дурака не нужен нож. Ему с три короба наврешь - и делай с ним, что хошь.
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За правду подают в "суд"! Новая реальность от Зелемойских.
А стадо волнует лишь - почему Петя не в тюрьме.
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Люблю Зеленского, но смотрю Шария!
Еще один извращенец... Нардеп від "СН" Качура подає в суд на Чорновол за її блог про зв'язки нардепа з Медведчуком і Шарієм - Цензор.НЕТ 9067
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её не в Суд , её в больничку надо , у неё давно проблемы в шарикоподшипниках , вся смазка на Сарёжу ушла , но от тюрьмы его так и не отмазала.... Нардеп від "СН" Качура подає в суд на Чорновол за її блог про зв'язки нардепа з Медведчуком і Шарієм - Цензор.НЕТ 2080
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Судя по всему этот качура - редкая гадина. Сродни медведчуку и шарию...
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Чорновол - тупая склочница, не имеющая понятия что такое чувство меры и переигравшая сама себя точно так же как и фатально переиграл сам себя многоходовочник БЫВШИЙ президент Порошенко.
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Лучше быть старожиловым, чем по жизни горбатым))
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Опровергающие документы: с медведчуком и шарием связей не имел. Подтверждаем... подписи, печать.
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