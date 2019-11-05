 "Це російський стиль": Нафтогаз відповів на ультиматум Кремля щодо газових переговорів

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний коментар розмістила пресслужба "Нафтогазу" у Twitter.

"Отже, все зводиться до такого: жодних переговорів про транзитні угоди, поки ми не зупинимо примусове стягнення 3 мільярдів доларів за минулим арбітражем і не скасуємо інші вимоги в Стокгольмі - спікер Путіна Пєсков. Ласкаво просимо на комерційні переговори, російський стиль", - йдеться в пості.

Раніше Пєсков заявив журналістам, що РФ і Україна не домовляться щодо газу, поки не припиняться судові претензії.

"Продовження залучення арбітражу, висунення будь-яких претензій в арбітражі робить фактично неможливим досягнення яких-небудь домовленостей", - зазначив він.

30 жовтня в Будапешті Путін заявив, що Росії та Україні необхідно обнулити взаємні претензії щодо газового спору, при цьому "Газпром" готовий постачати газ українській стороні за значно нижчою ціною, ніж він платить зараз за "помилковим" реверсом.

Як повідомлялося, сума боргу російського "Газпрому" перед НАК "Нафтогаз України" за рішенням Стокгольмського арбітражного суду збільшилася до 3 млрд доларів.

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