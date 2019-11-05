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 "Це російський стиль": Нафтогаз відповів на ультиматум Кремля щодо газових переговорів

У НАК "Нафтогаз України" назвали заяву представника президента РФ Дмитра Пєскова про переговори щодо транзиту газу "російським стилем".

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний коментар розмістила пресслужба "Нафтогазу" у Twitter.

"Отже, все зводиться до такого: жодних переговорів про транзитні угоди, поки ми не зупинимо примусове стягнення 3 мільярдів доларів за минулим арбітражем і не скасуємо інші вимоги в Стокгольмі - спікер Путіна Пєсков. Ласкаво просимо на комерційні переговори, російський стиль", - йдеться в пості.

Раніше Пєсков заявив журналістам, що РФ і Україна не домовляться щодо газу, поки не припиняться судові претензії.

"Продовження залучення арбітражу, висунення будь-яких претензій в арбітражі робить фактично неможливим досягнення яких-небудь домовленостей", - зазначив він.

30 жовтня в Будапешті Путін заявив, що Росії та Україні необхідно обнулити взаємні претензії щодо газового спору, при цьому "Газпром" готовий постачати газ українській стороні за значно нижчою ціною, ніж він платить зараз за "помилковим" реверсом.

Як повідомлялося, сума боргу російського "Газпрому" перед НАК "Нафтогаз України" за рішенням Стокгольмського арбітражного суду збільшилася до 3 млрд доларів.

Читайте також: "Нафтогаз" вимагатиме від "Газпрому" $12,25 млрд компенсацій у Стокгольмському арбітражі, - Вітренко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157905
 
 
 Топ коментарі
 
ну хоть кто то дает адекватный ответ рефии
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30 октября в Будапеште Путин заявил, что России и Украине необходимо обнулить взаимные претензии по газовому спору.

Лучший способ начать с чистого листа - выполнить решение суда и заплатить, а не играть в несознанку.
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ну хоть кто то дает адекватный ответ рефии
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разве ботоксная бабушка пуйло не имеет право немного помечтать? )
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30 октября в Будапеште Путин заявил, что России и Украине необходимо обнулить взаимные претензии по газовому спору.

Лучший способ начать с чистого листа - выполнить решение суда и заплатить, а не играть в несознанку.
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"Продолжение задействования арбитража, выдвижение каких-либо претензий в арбитраже делает фактически невозможным достижение каких-либо договоренностей", - отметил он.

Вот это правильно. Давно пора прекратить всю эту тягомотину и нудистику с договорённостями, затягивание договоров, скандалы и всё прочие. И скоро это будет завершено, раз и навсегда.
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Газ закінчиться у московитів, чи власники земель виженуть московських окупантів?
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Нафтогаз, дави их, сволочей запоребриковых!
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*****, уплати шо положено... и будет те по нулях.
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мордва только тогда начинает поджимать хвост, когда ее отпистиш.
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если кацапоиды не станут прокачивать газ в европу то с голоду подохнут им торговать больше не чем.. так что это все дешевые понты пуйла . надеюсь у зебилов зватит ума не прогнуться
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Да они хитрые. С Нового года в Китай по какой то силе сибири будут качать.
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хватит ума?
не прогнутся???

нет не прогнутся стоя на коленях сложно))))
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Нехай почитает контракт, подписанный Газпромом и Нафтогазом в 2009 году:
"8.3. Решение Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма является окончательным, не подлежащим обжалованию и имеющим для Сторон обязательную силу".
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Тоже Ультиматум ответьте, полностью откажитесь транспортировать российский газ, тем более это газ агрессора
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Так все, з 1 січня стоп транзиту, нехай москалі радіють, може Московську область газифікують нарешті.
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Простими словами договр з московитами - це ніяких арбітражів і судів, балом керуємо ми і все, крапка. Ось такі вони європейці. Це ворог номер один був, є і буде.
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Чувствую, шо эти два мутных гомика( коболев и витренко) таки помножат на ноль нашу энергетику, наш транзит и наше всё...
На кого вообще они работают, если так яростно подымают нам цены и тарифы, а сами за это получают миллионные премии?
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просто, если Нафтогазу удастся взыскать 3 ярда баксов с *********, это будет такой глобальный плевок в рожу и пощечина "рускаму миру" и персонально ЛилиПутену, что причинит обвал рейтинга Кремлевской власти и преждевременному захоронению Путена в Кремлевскую стену..
Это будет хоровое сероводородное булькотание КацапТВ и вскукареки "Хулиганы духовности лишают!"
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