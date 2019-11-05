 ГПУ відмовилася від вимог заарештувати Гостиний двір: тепер його можна повернути в державну власність, - Ігор Луценко

Про це заявив екснардеп Ігор Луценко, передає Цензор.НЕТ.

"Телеграфую з Київського апеляційного суду. Генпрокуратура відмовилася в судовому засіданні від наміру заарештувати Гостиний двір. Тепер держава зможе передати його в Київ, або розпорядитися ним іншим чином, щоб почати відновлення будівлі. Дякую усім, ми це зробили разом!)" - розповів Луценко.

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Гостиний двір називають торговим центром Києва. Це торговий комплекс на Контрактовій площі, побудований у 1809 році замість старого двору (60-ті роки XVIII ст.,а Іван Григорович-Барський). Комплекс був ґрунтовно перебудований в 1980-ті.

Нагадаємо, у вересні 2012 року Київрада передала ПАТ "Укрреставрація" земельну ділянку площею 1,02 га на Контрактовій площі, 4 у Подільському районі столиці в оренду на п'ять років для реконструкції будівлі під торгово-офісний центр з благоустроєм і гостьовою стоянкою.

Проти реконструкції Гостиного двору кілька років протестували активісти. У липні 2014 року Київрада розірвав угоду з ПАТ "Укрреставрація" про оренду землі, на якій розташований Гостиний двір, і попросив Кабмін передати його в комунальну власність.

Верховний суд 8 травня підтримав позицію прокуратури Києва та регіонального відділення Фонду держмайна і залишив у силі постанову Київського апеляційного господарського суду, яким державі повернули Гостиний двір на Контрактовій площі. Раніше Київський апеляційний господарський суд повернув у власність Фонду державного майна пам'ятник архітектури столиці "Гостиний двір". Суд розірвав договір про оренду Гостиного двору між Фондом держмайна і компанією "Укрреставрація". Відповідне рішення ухвалили в середу, 28 лютого.