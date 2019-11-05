 Київський прокурор побив відвідувача прокуратури

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українськi Новини", про це йдеться в матеріалах суду.

18 вересня Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17 вересня приблизно о 14:40 відвідувач, перебуваючи в приміщенні Київської місцевої прокуратури № 7, що за адресою: Київ, вул. Костянтинівська, 19 б, зазнав тілесних ушкоджень від працівника прокуратури.

Після цього, з 17 по 24 вересня, потерпілий перебував на стаціонарному лікуванні в лікарні. Зараз у зазначеній справі призначено судово-медичну експертизу для встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.

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