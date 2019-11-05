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Все про:Пєсков (601) Росія (20381) нормандська четвірка (655)

 Говорити про зустріч у "нормандському форматі" до кінця року зарано, дуже багато питань залишається на порядку денному, - Пєсков

У Кремлі заявили, що поки рано говорити про проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки" до кінця року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Позиція Росії щодо нормандського формату незмінна і послідовна. Росія і президент Володимир Путін виступають за продовження роботи в нормандському форматі. Хочемо якнайшвидше провести саміт, але водночас вважаємо, що цей саміт має бути добре підготовлений для забезпечення відповідної результативності", - сказав він.

На запитання про те, чи можливе проведення саміту до кінця року, представник Кремля заявив: "Наразі передчасно говорити, поки що, як і раніше, дуже багато питань залишається на порядку денному".

Пєсков відмовився говорити про зміст документа, який може бути ухвалений за підсумками майбутнього саміту. "Не можу сказати, це ж ведеться дискретна підготовча робота, і було б неправильно вести її в публічному режимі. Це ніяк би не сприяло процесу підготовки та якнайшвидшого проведення зустрічі", - пояснив він.

Нагадаємо, вчора міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Росія вимагає підготувати спільний документ перед зустріччю в "нормандському форматі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін зацікавлений в продовженні самітів у "нормандському форматі", але чекає, коли умови призведуть до термінової необхідності, - Пєсков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157889
 
 
 Топ коментарі
 
И что по этому поводу скажет Моника Янелох?
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А мені дивно. Зєлєнскій ще не всі отвори підставив?, Ой, вибачте, не всі вимоги пуцина виконав?
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То він хлопець міцнй і витривалий, може й по другому разу.
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.Хто про що.. а ПЕСики про *тічку * ! Говорити про зустріч у "нормандському форматі" зарано, дуже багато питань залишається на порядку денному, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2596
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ага, і по Золотому гуляють кримльовські функціонєри
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а полюція з колорацькими лєнтачками
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Вычеркнуть тогда этот формат как провал евролюбителей кацапни.,Больше информации в западную прессу! Жестко искать другие варианты поднятия цены вопроса для кремлевских бандитов
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а если попробовать признаться самому себе, что умные люди предупреждали же перед выборами ?
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И что по этому поводу скажет Моника Янелох?
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Пукин с Письковым хотят все выгоды получить еще до нормандского формата,выжать Зелю как лимон.Этот формат Украине и нах не нужен, а Зеля на него подсел как наркоман.Ничего он не даст, мира не будет, война не закончится.
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...блаЗЄля не "подсєл". Його туди "подсадІла" добре натренована рука одного бородатого чоловіка, схожого на Санту І блаЗЄнський, звісно, як патентований совок, також не проти.
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Как вчера говорил Цимбалюк в их кругах,идет маринад Зеленого презилента,постепенное моральное истощение,опускания,унижение,новые условия и тд, кто же виноват что нелох проглотнул наживку пуйла
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Да-да, блаЗЕнь еще не все слил и еще не достаточно глубоко вылизал.
На "переговоры" клиент должен приезжать полностью готовым - со смазанными вазелином и разработанными всеми отверстиями.
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Він президент, а ти за рошенку повітря псуєш!)))))))))
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На уточнення, чи можливо також, що розведення відбудеться в Пісках і Широкиному, Верещук сказала: "Все обговорюють. Я чула, що є понад 60 реперних точок, які потрібно розвести. Ну давайте" https://censor.net.ua/ua/n3157004
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как красиво они зе разводят а тот ведется лох
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"Говорить о встрече в "нормандском формате" пока рано, очень много вопросов остается на повестке дня, - Песков" - Зеленский зря войска отводит?
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Ні, не дарма.
На перемовинах важко відмовлятися від подальших поступок, якщо зробив першу.
Отже відвід військ - крок перший, потім буде другий третій і так далі, доки він раком не прилізе до )(уйла, який з місця не зрушить збавлюючі блазня на ці нові кроки.
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Ні, Зебіл є то, що у морковки з одного місця торчить.
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Як вірно зазначив Rachman 128 efa03bfd, інтелект зебіла дорівнює втечі, що стирчить із коренеплоду зітхання )))
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а шо Піськов? туалетний йоршик робить шо вміє - полірує унітаз під ху.йлом, а це можна робити до нескінченності.
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Зеля, огласи хоть одно требование Украины к паРаше в свете этого сходняка. Просто для подтверждения своей субъектности.
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А чего вообще Моника ждет от этой встречи? Думает, посмотрит с укором ***** в глаза, станет на колени и война закончится? Кацапня давно озвучила условия окончания войны - признание Крыма, отказ от НАТО, федерализация Украины и Донбасс на особых условиях. Янелох серьезно надеется, что уговорит ***** отказаться от этих условий, отводя войска и умоляя? Вряд ли, походу оно действительно предатель и готов все сдать.
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То шо,в Золотому був просто разводлохов?
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Зачем вы так? Бубочка устал от негатива, перестаньте стебаться с мирового политика крупной величины! Он вам нелох-42, он за всё хорошее! Говорити про зустріч у "нормандському форматі" зарано, дуже багато питань залишається на порядку денному, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4829
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"Говорить о встрече в "нормандском формате" пока рано, очень много вопросов остается на повестке дня, - Песков" - хорошая работа у кремлёвского Петуха, и уверен, бес путлер его не обижает на бабки, да и рожа у него индифферентная, не надо стараться строить из себя порядочного.
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Ну як же так. Наш 42нелох уже **.ло побрив, манікюри з педікюрами зробив, памперси поміняв - а тут такий облом.
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Ну что, Владимир Александрович, помогло вам "разведение войск" ?
Вы, собственно, на что надеялись-то ?
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Трошки перефразую: "Ну що лошара, помогли тобі твої кацапи?"
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Ссытся плешивец, с Петрухой было всё понятно , а тут хрен его знает ... как говаривал незабвенный Остап Ибрагимович -" Больше всего люди пугаются непонятного , значи нужно больше туману "(с) ..
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Так ссытся, что каждый раз новые хотелки выдвигает, а нелох рад стараться. Тьфу
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Это не хотелки, это отмазки .... он понял, что Зеля готов выполнить минимум из минского договорняка , а чего дальше делать не знает, его больше всего устраивает сегодняшнее положение и тогда получается чистое приднестровье ..
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А моника зеленски уже костюм с отливол купила, комплиментьі для х...йла вьіучила, а тут такое тебе, не хочет путлер давать монике лизать свою дупу.
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Розвод ЗЕбіла продовжується. Наразі готоється текст угоди про капітуляцію.
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Файна юпочка у Моніки, плешивому сподобається. Говорити про зустріч у "нормандському форматі" до кінця року зарано, дуже багато питань залишається на порядку денному, - Пєсков - Цензор.НЕТ 7847
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Головне щоб тобі свинорилому сподобалась. Говорити про зустріч у "нормандському форматі" до кінця року зарано, дуже багато питань залишається на порядку денному, - Пєсков - Цензор.НЕТ 322
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Вон свинорылый юзик наблюдает, глаз отвести не может. Нравится.
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Я ще навесні казав - не голосуйте за кловуна, він просере УСЕ. А ви казали - ПОБАЧИМО!. Нарід, ти дійсно хочеш це побачити?
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Все происходит именно так и предупреждали здравомыслящие граждане. Будут зюзю мурыжить ещё долго. Вижу только один выход из этой ловушки - поставить ***** ультиматум по срокам проведения. Так как он делал это пороху. Пусть покажет свою смелость ещё раз.
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Та Х...лу пофиг сроки...У него таких случаев грєблю гаты: Сирия, Венесуєла, Абхазия, Осетия, Приднестровье, Сьеро-леоне, ЦАР, Ирак, Ливия, Ирак, куда еще он пятак всунул?
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При ловле рыбы,есть термин -- " водить карпа на кукане."
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Ой какая прелесть, тоталитарное полицейское государство-агрессор, которое с пеной у рта всем доказывает что в Украине "гражданская война" и "ихтамнет" - втирает когда будут проводить встречи "перемирия". Наверное рашисты еще не всех клоунов на ключевые посты в Украине протащили.
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Говорить о встрече в "нормандском формате" до конца года пока рано, сцарь-хуйло раскрыл еШо очччень мноХА новых врагов!

Говорити про зустріч у "нормандському форматі" до кінця року зарано, дуже багато питань залишається на порядку денному, - Пєсков - Цензор.НЕТ 469
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Озвученное украинскими властями предложение обратиться в арбитраж по поводу переговоров России и Украины по газу делает невозможным достижение каких-либо договоренностей.
Как передает replyua.net со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
При этом он сослался на слова российского лидера в Будапеште.
Ну что, зюзики, как будете решать вопросы с дружественной ВАМ расеей?
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Я так понимаю что ЗЕ развели как последнего ЛОХА😂😂😂
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Знаете , что клоуны часто решали судьбы многих и целых стран? Зе как обидиться на Х...и сможет так его подставить , что мама не горюй, если конечно захочет, потому что от него никто такого не ожидает....
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Не переживайте ..Все буде так .. Говорити про зустріч у "нормандському форматі" до кінця року зарано, дуже багато питань залишається на порядку денному, - Пєсков - Цензор.НЕТ 9381

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Ніт, не так. Розмовляти буде гоплан (п***н) - і при цьому прописувати люлів. А (не) ліх - мовчки стояти, обтікати та ковтати слиносоплі.
І не факт, що гопник не поставить його на коліна, не вставить у вуха два сірники і не скомандує - "ану, шалавка, бьіро обслужила меня своими нежньіми губешками. Предупреждаю: одно неправильное движение, или не дай б-г куснешь з@лупу - лишу слуха. Давай сасай, дабуди дабудай!"
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Вопрос к Зеленому Под)(уйловнику , ну и нахера было строить мост в Луганском и отводить воска из Золотлго😖
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А ведь предупреждали - Мацкве веры нет
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Песков у Путина для того , чтобьі "нести пургу". Пока дата Парижского саммита намечена на ноябрь.
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Ше трохи Зє!більной актівності по здачі інтірєсів України, і та встрєча стане не потрібна
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Когда на стадионе зепушила скороговоркой зачитывал "обвинения" Пороху, так то оно читало свою предвыборную программу, которую сейчас успешно внедряет в жизнь.
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когдато Меркель ждала вову Ху-ла 4 часа, зеля уже ждет 2 месяца, еще немножко нужно потерпеть
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Так так! Рано! (Курва) Ще мона щось вицупити і з Украіни і з Європи під той нормандський формат ! Паскуди .. як я іх курва ненавиджу...
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Виходить, тоді треба повертати наші війська назад, їх марно відвели (відвід був умовою Кремля для зустрічі), що у принципі і так було ясно, Московія постійно виставляє якісь нові умови та забаганки, одне буде виконано, завтра захочуть ще щось. А "Норманд зустріч" без погодження з суспільством текста документа який буде підписаний (його погоджують завжди ДО зустрічі) проводити не можна!
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ГЛАВНАЯ цель Путина сегодня - это добиться от ЗЕ отказаться от штрафов в адрес Газпрома и согласиться на договор прокачки газа всего на 1 год (пока не запустят Северный поток-2).
На норманском формате переговоров Путина не интересует Донбасс вообще!
И я опасаюсь, что ЗЕ таки пойдет на этот договорняк с Путиным ради того чтобы встретиться с Путиным вживую.
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главна цель ***** - дізінтеграція і поглощєніє України
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Одним словом - капітуляція, тоді переговори. Капітукляція на всіх фронтах. А мені цікаво, а чому там хочеться з ним зустрітися, він що президент США, чи премєр Англії? Обикновенний агресор і брехун!
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