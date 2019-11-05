 Говорити про зустріч у "нормандському форматі" до кінця року зарано, дуже багато питань залишається на порядку денному, - Пєсков

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
"Позиція Росії щодо нормандського формату незмінна і послідовна. Росія і президент Володимир Путін виступають за продовження роботи в нормандському форматі. Хочемо якнайшвидше провести саміт, але водночас вважаємо, що цей саміт має бути добре підготовлений для забезпечення відповідної результативності", - сказав він.
На запитання про те, чи можливе проведення саміту до кінця року, представник Кремля заявив: "Наразі передчасно говорити, поки що, як і раніше, дуже багато питань залишається на порядку денному".
Пєсков відмовився говорити про зміст документа, який може бути ухвалений за підсумками майбутнього саміту. "Не можу сказати, це ж ведеться дискретна підготовча робота, і було б неправильно вести її в публічному режимі. Це ніяк би не сприяло процесу підготовки та якнайшвидшого проведення зустрічі", - пояснив він.
Нагадаємо, вчора міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Росія вимагає підготувати спільний документ перед зустріччю в "нормандському форматі".
На "переговоры" клиент должен приезжать полностью готовым - со смазанными вазелином и разработанными всеми отверстиями.
ужас...
На перемовинах важко відмовлятися від подальших поступок, якщо зробив першу.
Отже відвід військ - крок перший, потім буде другий третій і так далі, доки він раком не прилізе до )(уйла, який з місця не зрушить збавлюючі блазня на ці нові кроки.
...
Вы, собственно, на что надеялись-то ?
Как передает replyua.net со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
При этом он сослался на слова российского лидера в Будапеште.
Ну что, зюзики, как будете решать вопросы с дружественной ВАМ расеей?
..........
..
....
І не факт, що гопник не поставить його на коліна, не вставить у вуха два сірники і не скомандує - "ану, шалавка, бьіро обслужила меня своими нежньіми губешками. Предупреждаю: одно неправильное движение, или не дай б-г куснешь з@лупу - лишу слуха. Давай сасай, дабуди дабудай!"
На норманском формате переговоров Путина не интересует Донбасс вообще!
И я опасаюсь, что ЗЕ таки пойдет на этот договорняк с Путиным ради того чтобы встретиться с Путиным вживую.