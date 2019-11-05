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Все про:ДТЕК (42) Укренерго (44) Герус (67)

 Сьогодні вночі вперше в історії України відбулося обмеження генерації "зелених" виробників, але ДТЕК все одно отримає оплату "зеленого" євротарифу, - Герус

Глава комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що сьогодні вночі відбулося перше за всю історію України обмеження генерації вітроелектростанцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Сьогодні вночі відбулося перше за всю історію України обмеження генерації "зелених" виробників. Диспетчером "Укренерго" було обмежено виробіток вітроелектростанцій "Ботієвська", "Приморська-1", "Орловська" (всі входять до групи ДТЕК). Таке обмеження становило 300-400 Мвт в окремі години ночі", - повідомив Герус.

За його словами, згідно з існуючими правилами, компанія ДТЕК все одно отримає оплату "зеленого" євротарифу в розмірі 2,9 грн за кВт-год (0,102 євро), попри те, що енергосистема не потребувала та не використовувала вироблену відповідними ВЕС електроенергію (ціна питання - мільйони гривень). Відповідна оплата ляже на плечі державного "Енергоатому", "Укргідроенерго" та у тариф "Укренерго", який оплатять всі споживачі.

"Проблема наростає, а навесні набуде масштабного характеру. На моє глибоке переконання, потрібні для держави інвестиції - це ті, які і приносять користь державі, і дають можливість отримати прибутки інвесторам. І інтерес держави обов’язково має бути врахований у цій конструкції", - підсумував Герус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У жовтні була обкатка процесів, а тепер буде зростання обсягів, і росіяни робитимуть усе, щоб Україна заковтнула наживку, - Вовк про збільшення імпорту електроенергії з РФ. ІНФОГРАФІКА

Сьогодні вночі вперше в історії України відбулося обмеження генерації зелених виробників, але ДТЕК все одно отримає оплату зеленого євротарифу, - Герус 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157886
 
 
 Топ коментарі
 
Правильно, ограничим нашу зелёную генерацию, но купим электроэнергию у врага!
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Точно, спиляти вітряки, побити сонячні панелі! Купуймо енергію в роісє! УРЯЯЯЯ!
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Господи, звідки ж такі, як ти ідіоти беруться? Блін, де ж вас вирощують, чим поять і годують?
Придурку, мова ж про те, що було обмеження забору електроенергії вітрових електростанцій, але збільшуються об`єми електроенергії з Росії. І, при цьому, мови про зменшення зеленого тарифу нема, і Ахметка і Беня "своє" візьмуть, придурку, але з ТВОЄЇ кишені. Блін, зебіли ви ж такі дебіли...
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Не хвилюйтеся. Зеленський налагодив купівлю електроенергії в РФ, так що світло буде.
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Обережно, новину коментує ху й ло під ніком курвиметер. Все йому вітрова енергія шкідлива.
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... только полная отмена "зеленого тарифа" на котором наживается Ахметов за счет потребителей, которые ему её оплачивают!
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Я правильно зрозумів, що наша влада обмежила закупівлю генерації альтирнативної енергії ув українських виробників, а в цей час закуповує у російської федерації для Бені? То що, ми не зьираємося далі будувати альтернативу російській петлі, а самі в неї ліземо?
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