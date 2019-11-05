 Сьогодні вночі вперше в історії України відбулося обмеження генерації "зелених" виробників, але ДТЕК все одно отримає оплату "зеленого" євротарифу, - Герус

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Сьогодні вночі відбулося перше за всю історію України обмеження генерації "зелених" виробників. Диспетчером "Укренерго" було обмежено виробіток вітроелектростанцій "Ботієвська", "Приморська-1", "Орловська" (всі входять до групи ДТЕК). Таке обмеження становило 300-400 Мвт в окремі години ночі", - повідомив Герус.

За його словами, згідно з існуючими правилами, компанія ДТЕК все одно отримає оплату "зеленого" євротарифу в розмірі 2,9 грн за кВт-год (0,102 євро), попри те, що енергосистема не потребувала та не використовувала вироблену відповідними ВЕС електроенергію (ціна питання - мільйони гривень). Відповідна оплата ляже на плечі державного "Енергоатому", "Укргідроенерго" та у тариф "Укренерго", який оплатять всі споживачі.

"Проблема наростає, а навесні набуде масштабного характеру. На моє глибоке переконання, потрібні для держави інвестиції - це ті, які і приносять користь державі, і дають можливість отримати прибутки інвесторам. І інтерес держави обов’язково має бути врахований у цій конструкції", - підсумував Герус.

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