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 Політика України
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Все про:держбюджет (244) Клименко Юлія (5)

 Держбюджет-2020 є бюджетом проїдання, залежним від МВФ: немає ні 40% зростання ВВП, ні 1 млн робочих місць, ні $50 млрд інвестицій, які обіцяли, - нардепка від "Голосу" Клименко

Презентований сьогодні проект державного бюджету-2020 немає нічого спільного із затвердженою програмою уряду. В ньому немає ні 40% росту ВВП, ні 1 млн робочих місць, ні 50 млрд доларів інвестицій, про які ми чули всі попередні місяці. Як і в минулі роки, на фоні заяв та переможних повідомлень — це знову бюджет проїдання. Зростання економіки передбачається на рівні 3%. І то — виключно за умови, що Міжнародний валютний фонд продовжить свою програму підтримки для України.

Про це йдеться в заяві партії "Голос", передає Цензор.НЕТ.

"Без співпраці з МВФ вже навесні 2020 року Україну може чекати дефолт, значна девальвація гривні та падіння економіки. Ми вже бачимо низьку спроможність монобільшості ухвалювати болючі структурні реформи, які є необхідною і обов’язковою умовою для росту економіки та добробуту українців. Це яскраво видно на прикладі позиції щодо Приватбанку, реформ державних закупівель, ринку землі, реформи СБУ, розподілу коштів на дороги", — наголошує народна депутатка України від партії "Голос" Юлія Клименко.

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В "Голосі" заявили, що Україні необхідні глибокі й масштабні структурні реформи в усіх сферах. За відсутності реформ країна і далі буде змушена звертатися за допомогою до кредиторів, щоб хоча б виконати запланований бюджет-2020.

"Програма МВФ — це вимушений захід, тимчасовий бандаж, який не лікує. Президентська монобільшість отримала величезний кредит довіри від українців і мала унікальний шанс розірвати коло бідності, вивести країну на новий рівень життя, а українську економіку — до зростання. Але цей час вони витратили на законодавчий спам, лобіювання власних інтересів, внутрішні інтриги та задоволення особистих амбіцій, які перемагають над державницькою позицією. Законопроекти від інших партій, які могли би вплинути на бюджет, не були навіть поставлені на порядок денний", — зазначила Юлія Клименко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157883
 
   
 Топ коментарі
 
бюджет-2020 от команды зе!лохов:
Госбюджет-2020 является бюджетом проедания, зависимым от МВФ: нет ни 40% роста ВВП, ни 1 млн рабочих мест, ни $50 млрд инвестиций, которые обещали, - нардеп от "Голоса" Клименко - Цензор.НЕТ 9662
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А макарони на вуха зєлєнлохам по якій ціні продаватися будуть?
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Сподівання лузерів гідності зазвичай не виправдовуються. Їхніх миздобутків не забувають навіть коли шереги лузерів поповнюються наступніками.
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З 1 листопада вартість природного газу для промислових споживачів зросте на 18,4%-19,6%, що означає підвищення тарифів на блакитне паливо для населення - до кінця року.
Про це у блозі на "Українській правді" написав політтехнолог Віктор Уколов.

"Це означає, що приблизно у грудні нам слід очікувати подорожчання всього, для чого використовують газ і вже для приватних споживачів.
Інакше ті, хто надає послуги, не зможуть купувати газ за новими цінами",- написав Уколов.
Він також нагадав, ще місяць тому стало відомо, що цілий ряд регіонів підвищили вартість за послуги ЖКГ.
Пригадую відосик кандидата у президенти Зеленського, який після зйомок серіалу говорив про "жахливі" тарифи.
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30 років вони балаболять, роблячи вигляд що розумні.
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та *****! аби не барига! хужє та нє будєт, вова ж абєщал
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Ах да томос же! Томос же получили? А про оборонку с свинарчуком и мои офшоры не думайте(порошенко)
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А при чем здесь Томос? Тебе нечего на хлеб намазать?
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Это раньше им было нечего. А теперь там божья роса и обещания Моники Зеленски.

А мова, вера, армия в Украине ватным ублюдкам реально не нужны.
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Яким взагалі треба бути дурнем, щоб вірити в дієздатність клоунського колективу? Хіба як ви хочете їсти - то дзвоните в цирк і викликаєте клоуна? Може якщо ви захворіли, то викликаєте клоуна? Чи якщо ремонт, то вам конче клоуна для ремонта позвати? Самі подумайте, в якому випадку клоунів кличуть. Щоб повеселитися-посміятися. Якщо клоун один - то ще можна знайти час і для корисних справ. А якщо вже їх тисяча - придурки, - то вже пора плакати.
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А давайте порахуємо що зелена команда ще не проійбала?
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а ви думали депутити які на засіданях дрочать та знімают проституток приймуть нормальний бюджет? Держбюджет-2020 є бюджетом проїдання, залежним від МВФ: немає ні 40% зростання ВВП, ні 1 млн робочих місць, ні $50 млрд інвестицій, які обіцяли, - нардепка від "Голосу" Клименко - Цензор.НЕТ 2843
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Давайте честно. Бюджет готовит Минфин. А там даже министра не поменяли. Экономический блок правительства - соросятина и грантоеды. Что они еще могут предложить Украине?
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Какая хитрая много_ходов_очка новой команды, специально министра не поменяли, шоб в случае неотвратимого пестеца и пройопа все свалить на соросятину, грантоедов-людоедов и прочих империалистических хищников... Держбюджет-2020 є бюджетом проїдання, залежним від МВФ: немає ні 40% зростання ВВП, ні 1 млн робочих місць, ні $50 млрд інвестицій, які обіцяли, - нардепка від "Голосу" Клименко - Цензор.НЕТ 5636
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Если говорить о правительстве, то оно сегодня такое же малограмотное, как и правительства Гройсмана и Яценюка. Проблема последних лет в том, что назначают на должности непонятно кого, и непонятно благодаря каким заслугам. Вместо опыта работы востребованы личная преданность или рекомендации "стратегических партнеров". В итоге страной управляют гройсманы-гончаруки, которые до этого вообще не понятно чем занимались. Украина на сегодня является игрушкой в руках Запада. Поэтому никакая это не многоходовочка, а навязанная нам извне политика. На тысячу процентов уверен, что оставить Маркарову на должности министра финансов была рекомендация от наших "стратегических партнеров".
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Ты к справедливости имеешь такое же отношение, как зеленая плесень к порядочности- НИКАКОЙ!
По ссылке статья в World Street Journal о бубочке и реальном президенте Украины - Коломойском.
https://www.wsj.com/…/ukraine-corruption-concerns-stall-imf…
Отдельный привет тем, кто голосовал за бубочку как альтернативу "коррупционеру Порошенко". Одно из главных новостных изданий планеты фактически обвиняет Янелоха в коррупции.
Здобули

Фраза Зеленского "Мы не вернем банк бывшим акционером" НЕ ИМЕЕТ НИЧЕГО ОБЩЕГО с тем что хочет МВФ.
Эти слова - пустой треп для хомяков Зеленского. МВФ не идиоты, они понимают что банк вернуть и так нельзя. МВФ прямо говорит "Вова, зачем тебе наши деньги, когда вот тут у тебя $5,5 млрд сп...жено. Ты их можешь вернуть обратно, они принадлежат народу Украины. Более того ТЫ ОБЯЗАН их вернуть по закону Украины.
Вот он, Коломойский, сидит у тебя в кабинете - это он украл эти $5,5 млрд. Давай ты ЭТИ ДЕНЬГИ вернешь, а мы потом тебе кредит дадим. Ок?"
Судя по ситуации вокург МВФ - не ок. И статья ОЧЕНЬ ЧЕТКО объясняет почему. Потому что МВФ и остальные западные партнеры ждут от Зеленского фразы "Украинские правоохранители должны сосредоточиться на том чтобы вернуть деньги вкладчиков от бывших акционеров банков (там не только Коломойский)". А он этой фразы не говорит! Молчит как партизан!
Интересно получается, у Украины денег НЕТ, а у Коломойского они есть. Нахера такой стране давать кредиты?
А шо там Премьер? Все еще "изучает" ситуацию вокруг Приватбанка? Мы вроде и пост написали, и объяснили, а он все "изучает"?
Где-нибудь посередине (c)
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ані Україну (незалежність) прададуть пуйлу, і євреям землю - і будуть деньхи!!!
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Она что, с Луны упала? Откуда в бюджете должны были взяться 40% роста ВВП? Она хоть представляет себе, что это такое?
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а из предвіборной программы "письмо Деду Морозу", по которой вібирали пердуЗента. Уже забыли? Они ни один свой анонсированный прожект в бюджете не учли
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Ладно у Слуг народа набрали черти кого, потому что просто поддержали президента, но кто за вот таких вот голосует? Иностранные инвестиции такое же зло как и МВФ, ибо прибыль от инвестиций будет все равно покидать страну и за это будет платить народ Украины. А на минималку можно и 5 млн. рабочих мест создать, вот только на нее жить не возможно, это рабство в прямом смысле.
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Дурень, для того аби капітал не виводили - вводять податок на виведення капіталу....
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а ви взагалі знаєте законодавство щодо виведення? Капітали виводили за схемами, а тепер що? законно через податок?
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За всю світову історію жодна країна не розвилась без іноземних інвестицій, ні Римська імперія, ні Британська з Російською, ні США.
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Довбо*бка завершена, як і її "ВротМен" Славко: всього лише два місяці уряду - а вона вже волає де 50 млрд інвестицій
А шо ж ти, ку.....а, 5 років при Мародерові мовчала, немов прутня в роті мала?
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tZE inform‏ @tZEinform 6 мин.6 минут назад

На ВСУ бюджет не увеличен. За то предусмотрены деньги в 2 млрд. на "комплексний розвиток регіонів.." - это взятка депутатам-мажоритарщикам на распил на местах. Чистый подкуп.

Держбюджет-2020 є бюджетом проїдання, залежним від МВФ: немає ні 40% зростання ВВП, ні 1 млн робочих місць, ні $50 млрд інвестицій, які обіцяли, - нардепка від "Голосу" Клименко - Цензор.НЕТ 392 tZE inform‏ @tZEinform 14 мин.14 минут назад

"Я рисую, я тебя рисую, Я тебя рисую, сидя у окна." напевал Гончарук сидя над бюджетом...

Держбюджет-2020 є бюджетом проїдання, залежним від МВФ: немає ні 40% зростання ВВП, ні 1 млн робочих місць, ні $50 млрд інвестицій, які обіцяли, - нардепка від "Голосу" Клименко - Цензор.НЕТ 392 tZE inform‏ @tZEinform 20 мин.20 минут назад

Самая страшная природная катастрофа которая может настигнуть страну - это спаренное торнадо. Президент- клоун и премьер с дипломом "недержавного зразка".
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а парубиеобразный министр єкономики танцор на яхтах, который гордится тем, что ничего не знает, ни в чем не разбирается и советует делать карьеру стукачеством, враньем и прочим дерьмом? адептов его теорий и в ОГА содержат
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Юлька винуватая. Це вонаукраланашефсьо.
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после бегства януковоща в казне было100 тыс грив,Украина за пять лет даже золотовалютные резервы приобрела в период военных действий,теперь все пошло нах зеленым мхом
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от стабильного роста 5% до дефлота за 5 месяцев. пошаговое пособие.
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А якже мародер? Де ж ті мільярди, що він мародерив? Чи то хтось бреханув?
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