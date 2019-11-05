 Держбюджет-2020 є бюджетом проїдання, залежним від МВФ: немає ні 40% зростання ВВП, ні 1 млн робочих місць, ні $50 млрд інвестицій, які обіцяли, - нардепка від "Голосу" Клименко

Про це йдеться в заяві партії "Голос", передає Цензор.НЕТ.
"Без співпраці з МВФ вже навесні 2020 року Україну може чекати дефолт, значна девальвація гривні та падіння економіки. Ми вже бачимо низьку спроможність монобільшості ухвалювати болючі структурні реформи, які є необхідною і обов’язковою умовою для росту економіки та добробуту українців. Це яскраво видно на прикладі позиції щодо Приватбанку, реформ державних закупівель, ринку землі, реформи СБУ, розподілу коштів на дороги", — наголошує народна депутатка України від партії "Голос" Юлія Клименко.
В "Голосі" заявили, що Україні необхідні глибокі й масштабні структурні реформи в усіх сферах. За відсутності реформ країна і далі буде змушена звертатися за допомогою до кредиторів, щоб хоча б виконати запланований бюджет-2020.
"Програма МВФ — це вимушений захід, тимчасовий бандаж, який не лікує. Президентська монобільшість отримала величезний кредит довіри від українців і мала унікальний шанс розірвати коло бідності, вивести країну на новий рівень життя, а українську економіку — до зростання. Але цей час вони витратили на законодавчий спам, лобіювання власних інтересів, внутрішні інтриги та задоволення особистих амбіцій, які перемагають над державницькою позицією. Законопроекти від інших партій, які могли би вплинути на бюджет, не були навіть поставлені на порядок денний", — зазначила Юлія Клименко.
Про це у блозі на "Українській правді" написав політтехнолог Віктор Уколов.
"Це означає, що приблизно у грудні нам слід очікувати подорожчання всього, для чого використовують газ і вже для приватних споживачів.
Інакше ті, хто надає послуги, не зможуть купувати газ за новими цінами",- написав Уколов.
Він також нагадав, ще місяць тому стало відомо, що цілий ряд регіонів підвищили вартість за послуги ЖКГ.
Пригадую відосик кандидата у президенти Зеленського, який після зйомок серіалу говорив про "жахливі" тарифи.
А мова, вера, армия в Украине ватным ублюдкам реально не нужны.
По ссылке статья в World Street Journal о бубочке и реальном президенте Украины - Коломойском.
https://www.wsj.com/…/ukraine-corruption-concerns-stall-imf…
Отдельный привет тем, кто голосовал за бубочку как альтернативу "коррупционеру Порошенко". Одно из главных новостных изданий планеты фактически обвиняет Янелоха в коррупции.
Здобули
Фраза Зеленского "Мы не вернем банк бывшим акционером" НЕ ИМЕЕТ НИЧЕГО ОБЩЕГО с тем что хочет МВФ.
Эти слова - пустой треп для хомяков Зеленского. МВФ не идиоты, они понимают что банк вернуть и так нельзя. МВФ прямо говорит "Вова, зачем тебе наши деньги, когда вот тут у тебя $5,5 млрд сп...жено. Ты их можешь вернуть обратно, они принадлежат народу Украины. Более того ТЫ ОБЯЗАН их вернуть по закону Украины.
Вот он, Коломойский, сидит у тебя в кабинете - это он украл эти $5,5 млрд. Давай ты ЭТИ ДЕНЬГИ вернешь, а мы потом тебе кредит дадим. Ок?"
Судя по ситуации вокург МВФ - не ок. И статья ОЧЕНЬ ЧЕТКО объясняет почему. Потому что МВФ и остальные западные партнеры ждут от Зеленского фразы "Украинские правоохранители должны сосредоточиться на том чтобы вернуть деньги вкладчиков от бывших акционеров банков (там не только Коломойский)". А он этой фразы не говорит! Молчит как партизан!
Интересно получается, у Украины денег НЕТ, а у Коломойского они есть. Нахера такой стране давать кредиты?
А шо там Премьер? Все еще "изучает" ситуацию вокруг Приватбанка? Мы вроде и пост написали, и объяснили, а он все "изучает"?
Где-нибудь посередине (c)
А шо ж ти, ку.....а, 5 років при Мародерові мовчала, немов прутня в роті мала?
На ВСУ бюджет не увеличен. За то предусмотрены деньги в 2 млрд. на "комплексний розвиток регіонів.." - это взятка депутатам-мажоритарщикам на распил на местах. Чистый подкуп.
tZE inform @tZEinform 14 мин.14 минут назад
"Я рисую, я тебя рисую, Я тебя рисую, сидя у окна." напевал Гончарук сидя над бюджетом...
tZE inform @tZEinform 20 мин.20 минут назад
Самая страшная природная катастрофа которая может настигнуть страну - это спаренное торнадо. Президент- клоун и премьер с дипломом "недержавного зразка".