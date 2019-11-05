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 Політика України
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Все про:інвалідність (11) Третьякова Галина (6)

 Кабмін планує відмовитися від системи градації інвалідності за групами, - глава комітету ВР з питань соцполітики Третьякова

Голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (фракція "Слуга народу") заявила про те, що уряд планує відмовитися від наявної системи градації інвалідності і перейти до Міжнародного класифікатора функціональності (МКФ), який діє в Європейському Союзі.

"Ми наразі продовжили ту роботу, яку раніше здійснювало Міністерство охорони здоров'я. Ми імплементуємо до українського законодавства Міжнародну класифікацію функціональності, її вже перекладено українською мовою, але до кінця не проведено систему її ратифікації. За допомогою МКФ ми хочемо нарешті позбутися системи інвалідності, яка залишилася в Україні з радянських часів", - заявила Третьякова на пресконференції у вівторок в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За її словами, соціальна політика держави стосовно людей з інвалідністю та виплати для них тепер будуватимуться не на групах, як це було раніше, а на розрахунку відсотка втрати працездатності, як це рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я. Голова комітету з питань соцполітики вважає, що такі зміни у комплексі з переглядом норм із працевлаштування громадян із частковою втратою працездатності сприятимуть збільшенню частки людей з інвалідністю на ринку праці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Люди з інвалідністю додатково отримають 82 млн грн на протези і коляски, - Соколовська

На сьогодні, як каже Третьякова, Державна служба з питань праці стежить за тим, щоб 4% робочих місць у приватному секторі надавали людям з інвалідністю. У разі недотримання цієї квоти, представники бізнесу отримують від Державної служби праці штрафні санкції. У комітеті з питань соцполітики планують цю ситуацію змінити, додавши квотування і на держслужбі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157879
 
   
 Топ коментарі
 
мало того что раньше безногих и безруких каждый год переосвидетельствовали(а вдруг выросли конечности!), так теперь их лишат пенсий.. бо "есть одна рука" - значит способен работать и платить налоги зеКоМанде!
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Потужна ЗЕреформа...после оптимизации врачей...
Ой потужна...
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Инвалидов значит слегка поскубут...а может быть и не слегка...
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Потужна ЗЕреформа...после оптимизации врачей...
Ой потужна...
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мало того что раньше безногих и безруких каждый год переосвидетельствовали(а вдруг выросли конечности!), так теперь их лишат пенсий.. бо "есть одна рука" - значит способен работать и платить налоги зеКоМанде!
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тупа и дебильна евреска корова поясните ей дефектной что 3 группа это потеря общей трудоспособности...ОБЩАЯ ТРУДОСПОБНОСТЬ ЭТО СПОСОБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА ЖИТЬ ПРОСТО ЖИТЬ и она меньше от срднего человека по статистике на 55 % вторая группа сотвественно 80% а 1 группа 90-95%..... 100% это уже смерть.. про нетрудоспособность к профессиям и работе и вовсе может быть от 30-до 100% ограничения.. речь идет о том что инвалид может хотя бы просто существовать.. она Слуга народа дефективная даже не понимает о чем бла бла % нетрудоспобности и есть главным в групповых разделениях людей нет руки по пьянке 3 группа, сам виноват, нет руки по производственной трамве может быть 2 грппа тут еще и какая рука правая/ левая...и человек правша или левша.. я сам инвалид с детства с роддома, а юридически определен таковым в 20 лет.... 2 группы через 3 года продлена БЕССРОЧНО потому что я могу лежать дома так и есть не работая и буду нуждаться в медицинской экстренной помощи... про работу молчу... хотя у меня с правом работы по профессии Диплому в трудоприспособленных условиях и стажу у меня с 15 лет почти 40 лет а мне 55.... и КАК ПО МНЕ ЭТИ КРИТЕРИИ НЕ МОГУТ БЫТЬ ОБРАЩЕНЫ В ПРОШЛОЕ К СТАРЫМ ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ..... А НАЧАТЬ ПРИМЕНЯТСЯ К НОВЫМ..а всего, чтобы вы знали в стране аж 1 млн. 380 тысяч 422 человека инвалида ....
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Будете пахать господа инвалиды, пока вам не установять 90% потери трудоспособности..
Шучу, конечно но готовьтесь к чему-то подобному.
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Инвалидов значит слегка поскубут...а может быть и не слегка...
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ну там же ясно в кінці написано - на роботу! А то сидять на інвалідних пенсіях, дармоїди!
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Отримай 1495 грн і сиди цілий місяць, в чому справа? Аж цілих 49,83грн на день, саме час казино відкривати! Кабмін планує відмовитися від системи градації інвалідності за групами, - глава комітету ВР з питань соцполітики Третьякова - Цензор.НЕТ 5132
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2000х25=50000грн. пенсія за 24-місяці становить 1495х24=35880 АКУІТЄЛЬНИЙ ГЕШЕФТ!
Можеш і собі так оформити як гроші зайві.
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Велике діло, вже давно інваліди всіх груп отримують однаково 1495грн. Можеш здохнути, жити на це не вдасться.
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Теперь будет 748 грн. у всех у кого есть одна рука, одна нога и один глаз - ибо это 50%
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И скакока-скока енто будет инвалиду стоить??
🤗
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сначала бы потрусить инвалидов на предмет самой инвалидности. там пиисят процентов похожи на инваалида с фильм "оперция Ы" помните Моргунова?
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Каламойшу потрусити нє? А з чого така вибірковість?
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при чому тут коломойша? ви собі погано уявляєте скільки здорових людей ( в мене таакі навіть родичі є) являються лжеінвлідами.
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Звичайно, безногі і безрукі вкрали значно більше за Каламойшу.
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Дід Піхто 96b91ea4 Наприклад ті хто займається бізнесом.Знаю сам таких.Думаю,вони зрадіють. Кабмін планує відмовитися від системи градації інвалідності за групами, - глава комітету ВР з питань соцполітики Третьякова - Цензор.НЕТ 3894
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ви про шо? я про те, що треба спочатку очистити дійсних інвлідів від псевдо, хіба незрозуміло? а єврокваліфікція, чи негро то вторине.
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А я про те щоб, очистити від каламойш/зєльонкіних офшорних. Може тоді й на безногих вистачатиме?
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якщо лже інваалів очистити то на дійсн7их може раза в два збільшити. а ви все про шару, відібрать і поділить
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Власними очима бачив як несли на ношах і котили на колясках голосувати за ЗЄ і зєбілів! Кабмін планує відмовитися від системи градації інвалідності за групами, - глава комітету ВР з питань соцполітики Третьякова - Цензор.НЕТ 9353
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О как быстро приближают свой конец бесхребетные ублюдки
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В США и Ник Вуйчич стал млнером. и там понятен принцип процентной потери! Выжил бы он у нас, не говоря о млнах? Мой сын с не оперируемой опухолью головного мозга , с виду нормальный , пока не посмотришь как он ходит по ступенькам , хотя бы....Оставь его без родителей и ему хана!
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Велике прохання прийміть закон про депортацію дітей інвалідів 1 групи підгрупи А,і за одно поповнити бюджет 3212грн,80коп.з кожної дитини,
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Ага, одной ноги нет? Копать можно и одной! Ни рук-ни ног, иди в депутаты, кнопку можно перцем нажимать.
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давно пора. Это еще при Супрун было задумано, жаль что реализовать не удалось.
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Кому жаль? Щоб ти, ****, ще до вечора без ноги залишився.
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Без ног - работай руками, без рук работай ногами. Без рук и ног - работай зубами - вот такая будет инвалидность
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Здоровим роботи немає, давайте інвалідів загрузимо! Інвалідам і мінімалки вистачить, без ніг в Польшу не втечуть
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Как говорится - без рук, без ног, лишь бы не калека
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Интересно как и кто будет устанавливать процент трудоспособности?
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Она мстит за свою внешность? Ну не получилось, ну что делать? Инвалиды-то здесь при чем?
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Руді, криві, косі, картаві, гнусаві... Не інваліди, просто дегенерати! Кабмін планує відмовитися від системи градації інвалідності за групами, - глава комітету ВР з питань соцполітики Третьякова - Цензор.НЕТ 4924
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