 Кабмін планує відмовитися від системи градації інвалідності за групами, - глава комітету ВР з питань соцполітики Третьякова

"Ми наразі продовжили ту роботу, яку раніше здійснювало Міністерство охорони здоров'я. Ми імплементуємо до українського законодавства Міжнародну класифікацію функціональності, її вже перекладено українською мовою, але до кінця не проведено систему її ратифікації. За допомогою МКФ ми хочемо нарешті позбутися системи інвалідності, яка залишилася в Україні з радянських часів", - заявила Третьякова на пресконференції у вівторок в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За її словами, соціальна політика держави стосовно людей з інвалідністю та виплати для них тепер будуватимуться не на групах, як це було раніше, а на розрахунку відсотка втрати працездатності, як це рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я. Голова комітету з питань соцполітики вважає, що такі зміни у комплексі з переглядом норм із працевлаштування громадян із частковою втратою працездатності сприятимуть збільшенню частки людей з інвалідністю на ринку праці.

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На сьогодні, як каже Третьякова, Державна служба з питань праці стежить за тим, щоб 4% робочих місць у приватному секторі надавали людям з інвалідністю. У разі недотримання цієї квоти, представники бізнесу отримують від Державної служби праці штрафні санкції. У комітеті з питань соцполітики планують цю ситуацію змінити, додавши квотування і на держслужбі.