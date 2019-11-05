 Зеленський нагородив орденами і медалями 46 військових, - указ

Відповідний указ указ №804/2019 опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"За особисту мужність і самовіддані дії, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України", - наголошується в документі.

Президент відзначив військових орденами Богдана Хмельницького, "За мужність" і медалями "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни".

Всього державними нагородами відзначено 46 військовослужбовців, 19 з них - посмертно.

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