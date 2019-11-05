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 Економіка, Суспільство
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Все про:банки (325) МВС (1374)

 Екскерівників "Вектор Банку" підозрюють у заволодінні 167 млн грн, - МВС

Правоохоронці викрили схему заволодіння 167 млн ​​гривень екскерівниками банку "Вектор Банк".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МВС.

Повідомляється, що ексглава правління "Вектор Банку" спільно з головою наглядової ради та іншими чиновниками банку, за допомогою фіктивних фірм, під виглядом надання кредитів, незаконно виводили кошти з банку.

"Для цього вони вчиняли завідомо збиткові операції, зокрема, надавали кредити фіктивним підприємствам, управлінням яких займалися посадові особи ПАТ "Вектор Банк". Це було підтверджено під час проведення слідства. Зокрема, печатки підприємств-позичальників зберігалися у приміщенні банку, а зловмисники самостійно їх використовували", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляють правоохоронці, учасникам злочинної групи повідомлено про підозру щодо епізоду незаконного перерахування 28 млн гривень. Дії п'ятьох учасників злочинної групи кваліфіковані за ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Одному з них також оголошено про підозру за ст.366 (службове підроблення) КК України. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157871
 
   
 Топ коментарі
 
Займитесь Приватом . Там в открытую деньги воруют .
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🤣🤣сказки от гонтаревой
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а коли вже бєня банком займетесь?
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Дааааа... Не добралась Лерка еще до одной помойки... Ну ничего... Заплатят 5 лимонов залога и выйдут и судИИИИтся будут десятилетиями... Экс-руководителей "Вектор Банка" подозревают в завладении 167 млн грн, - МВД - Цензор.НЕТ 786
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🤣🤣та да на житуху в лондоне заработала и положила болт на всех
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7 лямів баксів на всю компашку? Дрібнота. Учіться в Валєрича - 7 лярдів баксів для одного себе, і ніхто в Україні і пікнути не може.
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🤣🤣7 лямив ?ты хоть в курсе сколько стоит такая дитуха в Лондоне?
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Займитесь Приватом . Там в открытую деньги воруют .
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Не этой суке не успею , А свыне , Косюку и Ахметову ,, в саиый раз .
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У меня единствинный прыклад , набить тебе рожу
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А хіба після коломИйського там є що красти?

Чи ви і є коломИйський? Екскерівників "Вектор Банку" підозрюють у заволодінні 167 млн грн, - МВС - Цензор.НЕТ 1880
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Екскерівників "Вектор Банку" підозрюють у заволодінні 167 млн грн, - МВС - Цензор.НЕТ 3322Щас, подельничков успокоит, охреневших, выше крыши, от эйфории и абсолютной безнаказанности... Вот таких, например, как выше.
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Бггг) зебанутые, это не совсем то, что от вас МВФ требует -так вы нехрена не соберете...
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Так говорили же, что Гонтарева почистила банковскую систему.
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ну вдвоем почистили. Екскерівників "Вектор Банку" підозрюють у заволодінні 167 млн грн, - МВС - Цензор.НЕТ 9881 откуда же тогда недобросовестные банки Екскерівників "Вектор Банку" підозрюють у заволодінні 167 млн грн, - МВС - Цензор.НЕТ 8314
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кстати, убрав барьігу от корьіта-- у его банка прибьіля упали
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опять гонтарева!
что ж ты делаешь? уже из лондона ворует бабки из банков
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