 Екскерівників "Вектор Банку" підозрюють у заволодінні 167 млн грн, - МВС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МВС.

Повідомляється, що ексглава правління "Вектор Банку" спільно з головою наглядової ради та іншими чиновниками банку, за допомогою фіктивних фірм, під виглядом надання кредитів, незаконно виводили кошти з банку.

"Для цього вони вчиняли завідомо збиткові операції, зокрема, надавали кредити фіктивним підприємствам, управлінням яких займалися посадові особи ПАТ "Вектор Банк". Це було підтверджено під час проведення слідства. Зокрема, печатки підприємств-позичальників зберігалися у приміщенні банку, а зловмисники самостійно їх використовували", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляють правоохоронці, учасникам злочинної групи повідомлено про підозру щодо епізоду незаконного перерахування 28 млн гривень. Дії п'ятьох учасників злочинної групи кваліфіковані за ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Одному з них також оголошено про підозру за ст.366 (службове підроблення) КК України. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.