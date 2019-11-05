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Все про:Міноборони (2900) обстріл (5680) операція Об'єднаних сил (1735)

 Найманці РФ 25 хвилин обстрілювали з гранатометів позиції ЗСУ під Водяним і Лебединським, - Міноборони

Найманці Російської Федерації від початку доби 5 листопада тричі обстріляли українські позиції на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Міноборони.

Зазначається, що сьогодні, 5 листопада, російсько-окупаційні війська вранці тричі відкривали вогонь на донецькому напрямку.

Так, із 9:30 зі станкових і ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї ворог 25 хвилин обстрілював опорні пункти підрозділів Об'єднаних сил біля Водяного.

Крім того, о 10:00 почався обстріл з кулеметів великого калібру і стрілецької зброї українських позицій поблизу Лебединського, який тривав 35 хвилин.

Також з великокаліберних кулеметів окупанти після 11 години відкривали вогонь поблизу Старогнатівки.

У Міноборони зазначають, що втрат серед українських військових немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецмісія ОБСЄ зафіксувала поранення 16-річного хлопця зі стрілецької зброї в Золотому-5, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157867
 
 
 Топ коментарі
 
Интересный факт - если в двух словах "формула штайнмайера" изменить несколько букв, то получится "зелёный пид@р".
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Бубачка немедленно должен дать приказ отвести войска!
А то козломордо-братья не приедут на норманнский саммит!
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Ну значит и здесь нужно разводить чтобы пули и снаряды не долетали до наших позиций
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Ну значит и здесь нужно разводить чтобы пули и снаряды не долетали до наших позиций
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Весело було, як орки стріляли, музика грала, салюти літали.
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"Дружеские обнимашки... Как утверждает ЗЕголый король - мыжебратья.
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Интересный факт - если в двух словах "формула штайнмайера" изменить несколько букв, то получится "зелёный пид@р".
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Так точно, якщо те що він лох Зебіл заперечував, то на те що він під@р заперечень не було.
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Бубачка немедленно должен дать приказ отвести войска!
А то козломордо-братья не приедут на норманнский саммит!
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tZE inform‏ @tZEinform

Вове в подвале, сообщение Опять обстреляли Новотошковское. И кто ты после этого?
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все что делает это зенедоразумение оно и само до конца не понимает, но у него есть советники регионалы во всех структурах, которые знают как помочь рефии выйти за счет интересов Украины не помятыми.
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Почему не сообщают об это США Европе ? Чтоб санкции не прекращались
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Россия не участник конфликта, а ДЛНР --юридически --никто.
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Краще б вони банкову обстріляли .. чи де те зелене чудо сидить?!
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Якщо 25 хв. вівся обстріл, значить є заборона на відкриття вогню у відповідь. Якщо рік назад я подумував про заключення контракту, то тепер піду лише по мобілізації.
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Не гоните волну на баркасик нашего солнцеликого великана...остановителя войн и виртуоза кожаной флейты на пианино!))))
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