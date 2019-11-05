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 Політика України
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Все про:держбюджет (244) гральний бізнес (91) Гончарук_Олексій (230)

 Уряд розраховує отримати понад 3 млрд від легалізації азартних ігор, - Гончарук

Уряд передбачає 3 мільярди гривень надходжень до державного бюджету в 2020 році від легалізації азартних ігор.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук, під час презентації проєкту держбюджету на 2020 рік.

"Ми розраховуємо на те, що парламент підтримає законопроєкт про легалізацію азартних ігор. Приберуть з вулиць автомати, які створюють так багато біди для людей і витягують з них купу грошей. Водночас ми передбачаємо, що буде створена нормальна, цивілізована система грального бізнесу. Яка буде нормально обкладатися. Яка потенційно може принести в бюджет понад 3 млрд грн", - розповів прем'єр.

Також читайте: Покарання за злочини у сфері грального бізнесу мають передбачати не штрафи, а реальні терміни, - Загребельська

Нагадаємо, проєкт закону про державне регулювання у сфері грального бізнесу, який фактично легалізував цей вид діяльності в Україні, зареєстровано в парламенті.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про намір легалізувати гральний бізнес в Україні. Він доручив Верховній Раді до 1 грудня 2019 року ухвалити закон про легалізацію грального бізнесу. Кабмін повинен був розробити такий проєкт закону до 1 жовтня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157866
 
 
 Топ коментарі
 
шулера думают о себе Зе ковцы, на самом деле фраера, при чем дешевые Правительство рассчитывает получить более 3 млрд от легализации азартных игр, - Гончарук - Цензор.НЕТ 835
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Щас наладят! Производство фишек, для казино, столов, для рулеток... Стока дел...
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Прям вижу как подпольные казино выстроились в очередь для уплаты налогов!)))))
Дебилы...
Вы наробили це разом...
А точнее НАГОЛОСОВАЛИ
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ніякої легалізації не буде! Під час війни жодних азартних ігор!
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тогда надо легализовать проституцию - это же не азартные игры, а значит під час війни можно. )))
да и налогов будет побольше.
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От легализации наркотиков, правительство получило бы еще больше. А если еще их производство развернуть, как в Колумбии и Афганистане, то поднялись бы немеряно.
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Леналізують, шановний. Леналізують. Але почнуть все ж з проституції. Аби слугу Яременка з-під криміналу вивести.
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Слуге полагается административное наказание. Но он почему-то все еще народный депутат. Ясно, что отъявленный коррупционер.
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Так уже ж готов законопрект о легализации канабиса, типа для медицинских целей.
Да и вообще Слуги выбрали своей идеологией либертарианство - одной из "фишичек" которого есть легализация наркотиков
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чому ти таке дурне? риторичне питання.
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ти того, дивись, щоб уряд ще до нового року не получив у пику!
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шулера думают о себе Зе ковцы, на самом деле фраера, при чем дешевые Правительство рассчитывает получить более 3 млрд от легализации азартных игр, - Гончарук - Цензор.НЕТ 835
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Скажи спасибо Порошенко что тот все проспал и теперь у руля страны долбаебы...
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"спасибо " зе билам, которые дерьмо привели к власти.
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легализуйте еще проституток с наркотой и оружием и жизнь правительства Зе - удалась!)))
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кстати Яременко бы тебя поддержал, наверное, свою за 150 все таки сторговалУряд розраховує отримати понад 3 млрд від легалізації азартних ігор, - Гончарук - Цензор.НЕТ 596
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а еще правительство планировало 4К за учителям
и коммуналку снизить)))
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И нафига Авакову легализировать свой "маленький бизнес"?
Он и сейчас себя неплохо чувствует.
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завтра можуть з посади зняти і віджати, вони ж теж їсти хочуть, а так легальний бізнес важче віджати, воні більше.
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Давайте легализировать еще и проституцию, наркоманию от них тоже нехилый навар будет
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Уберут с улиц автоматы, который создают так много беды для людей и вытягивают с них кучу денег.

Так поєтому вы решили их легализовать? от шо у них в голове я теряюсь....
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Да, согласен. Это- даже не прокол. Это фраза- Идиота.
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весь час спостерігаю дивне планування, не з рахунок виробництва, а чого б іще продати?
і ділять, ділять, ще не одержане. собі утримання знижайте
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Слуги прийшли до влади на більшовицьких гаслах.
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Продают под лозунгом - государство не эффективно управляет предприятиями, на зато рапортуют, что эффективно управляют государством.
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пора строить деньгохранилище, куда мы деньги складывать будем?
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Ага, хитросделанные и бандиты так возьмут и поделятся, причем многократно.
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Угу. Типа те кто получает єти миллиарды счас возьмут и понесут их в казну.
Ну зебилизм же...
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Особливо Бєня, "но он еще не знает об єтом" (Напольйон Другий)
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Шо не можешь забыть то, что он платил по 10 тыс. за российского наемника неважно в каком состоянии вертикальном или горизонтальном?
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А что кому то заплатил ? Добровольцы писали что ни одной выплаты от Бени, за сепара. не было
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янеЛох казав шо Бєня дасть бабло на відновлення бамбаса.
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вы только уроды получите и уже получяете проклёны не от одной матери за игровые автоматы на каждом шагу и Усик с негром каждом утюге.... игромания, наркомания, алкоголизм....
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А никому не кажется, что этот самокатчик- просто чей-то пресс-атташе?! Он ведь, почти ежедневно, что-то впаривает! А когда он о чем-то думает, будучи Премьером? Или, за него уже всё придумали? Похоже, на то.
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За даними УП, батько Олексія Гончарука Валерій був політиком - працював в партії Віктора Медведчука (СДПУ (о)) заступником секретаря обласного комітету партії.
У 2002 році Валерій Гончарук балотувався до Верховної Ради від СДПУ (о), однак програв вибори.
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Стало известно, как Андрей Богдан связан с земельной реформой Андрей Богдан долгое время имел отношение к земельному бизнесу в Украине и занимался этой проблемой.
Об этом сообщил глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Николай Сольский
Народный депутат заверил, что глава Офиса президента один из немногих, кто реально разбирается в земельной реформе и хочет побыстрее ее провести.

Ранее стало известно, что новым советником премьера Гончарука по земельной реформе стал Алексей Мушак, родственник Андрея Веревского, который владеет крупнейшим агрохолдингом в стране и является агроолихархом. В Верховной Раде аграрный комитет поддержал законопроект № 2178-10, который предполагает продажу украинской земли иностранным инвесторам уже в 2024 году. Все земельные участки под продажу будут переданы в общины, которые сами примут решение о распоряжении землей
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бурятіна - ворог України, це вже зрозуміло
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Богдан - это азаровский комсомолец, который помогал сдавать Украину РФ в 2013-2014 годах. И он успешно продолжает этим заниматься сегодня...
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Прям вижу как подпольные казино выстроились в очередь для уплаты налогов!)))))
Дебилы...
Вы наробили це разом...
А точнее НАГОЛОСОВАЛИ
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Нє нє нє... Спершу збудуйте готель 5-4 зірок, потім отримайте ліцензію, а вже потім... ставте на ЗЄро, або РРО. Уряд розраховує отримати понад 3 млрд від легалізації азартних ігор, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5764
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а производство наладить и рабочие места организовать?
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Щас наладят! Производство фишек, для казино, столов, для рулеток... Стока дел...
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це довго, це складно, це траба витрачати гроші і чекати, а тут опа - і бабки річкою потекли в бюджет і кишені, а звиробництва ж на кишені не візьмеш.
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А может лучше создать нормальный фондовый рынок что бы богатые и менее богатые имели возможность вкладывать средства в экономику,а не отдавать их новым аферистам которые будут владеть различными казино.
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А сколько потеряют граждане?
Во сколько обойдется государству содержание не-до-семей проигравших?
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И еще 10 миллиардов от легализации наркотиков, торговли оружием, проституции и принудительной продажи органов для трансплантации...
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Эта Зе команда и так уже не вылазит из азартной игры, в которую ввязалась с конца лета, но пока результатами не блещет. Кабы жизнь и жестокая реальность этим подкидным дуракам не навешала шестерок на погоны.
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А Аваков не проти? Я думаю, він не захоче платити за свої космолоти такі податки.
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Как раз покроем прибыль от ГТС, отлично Уряд розраховує отримати понад 3 млрд від легалізації азартних ігор, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4376
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А если вернуть то, что стырил Коломойский, то можно вернуть 15 млрд. долларов
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Арахамию подозревают в лоббировании азартного бизнеса в интересах россиян, - СМИ
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия продвигает интересы владельцев букмекерских контор, ведущих бизнес в России и ДНР/ЛНР. Об этом говорится в журналистском расследовании сайта Апостроф.
Журналисты узнали, что глава фракции президентской партии включил в состав рабочей группы по созданию закона о легализации игорного бизнеса руссиян и представителей компаний, работающих на территории России и оккупированных ею территорий.
"Над проектом начали работать три месяца назад, создав на базе профильного комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рабочую группу. Первую скрипку в ней играл почему-то не председатель комитета Даниил Гетманцев, а российский бизнесмен с латышскими паспортом Борис Баум", - говорится в расследовании.
Баума называют представителем одного из лидеров "лужниковской" группировки россиянина Александра Бабакова, которого связывают с рейдерскими захватами киевских отелей и установлением контроля над рядом украинских облэнерго. Баум был одним из фигурантов скандала с Panama Papers. По данным журналистов, он владеет оффшорным казино First National Lotteri Ltd.
Также среди лоббистов законопроекта указаны собственник компании "Фаворит" Андрей Матюха и владелец компании "Пари-Матч" Эдуард Швиндлерман, которые активно развивают игорный бизнес в России, Беларуси, Молдове и на временно неподконтрольных территориях в Крыму и Донбассе.
В 2016 году СБУ провело обыски в филиалах неназванной букмекерской конторы по подозрению в организации нелегального бизнеса и финансировании террористической деятельности на Востоке Украины. Журналисты приводили доказательства, что обыски проходили в помещениях компании "Фаворит".
В 2015 году Генеральная прокуратура открыла уголовное производство против компании "Пари- Матч" по подозрению в отмывании и выведении в Россию средств в особо крупных размерах.
В комментарии украинским СМИ председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что к написанию законопроекта о легализации игорного бизнеса привлечен Борис Баум и представители от игорного бизнеса. Половина из них, по словам Арахамия, люди из криминального мира, с которыми неприятно встречаться.
"Арахамия не скрывает, что рабочая группа стала компромиссом: "неприятные люди" дали своих представителей, и они вместе разработали новый закон. Арахамия лично ввел в рабочую группу своего друга Андрея Астапова, чья юридическая компания Eterna Law по совместительству консультирует "Пари-Матч", - пишет Апостроф.
Ранее украинские СМИ уже называли главу фракции "Слуга народу" и представителей российского криминала лоббистами законопроекта о регулировании азартных игр в нынешнем виде.
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Фаворит та Парі Матч спокійно працювали і раніше, хтось з них наіть був офіційним спонсором ЧУ по футболу, туда спокійно заводиться і виводиться гривня через державні банки.
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факты упрямая вещь - нельзя верить до выборов .в явную туфту ,сшитую белыми нитками и не верить сейчас, в то шо можно проверить - нет перед вами - если интересно ищите и находите
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автоматы были не легальны и их не убирали если их легализируют что изменится??
легализирова игорный бызнес государство расчитывает вытянуть из карманов в первую очередь украинцев 3ярда $.... на кого расчитан этот чёс про багатых играков из за рубежа????
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Ставлю на ЗЄро! Тобто, руб за два, що буде грандіозний пшик!
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Я за легалізацію. Тільки от дехто каже, що ця легалізація робиться спеціально для того, щоб міг заробити на цьому кацапський бізнес.
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Дякую за картинку. Так зрозуміліше, звісно.
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Ніхрена не зрозуміліше, ті Фаворит і Парі Матч що наразі спокійно працюють в Україні це якісь інші?
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Тоді так: справді, вони працюють і зараз. Але це все дитячі забавки, порівняно з тим, що вони матимуть після ухвалення відповідного законодавства.
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При ********* розвитку інтернету це все не має значення, маю двох знайомих що програли за літо по 1 млн грн, набравши їх через мікрокредити.
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В зубожілій країні казіно? Хворі люди, тут ломбарди і скупки з похоронними бюро самий бізьнєс.
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СМИ: Законопроект о легализации азартных игр лоббирует Арахамия и «лужниковские»
Главу фракции «Слуга Народа» Давида Арахамию называют одним из ключевых лоббистов проекта закона о регулировании азартных игр.
Кроме него, в его лоббировании активное участие принимают представители российского криминального сообщества, так называемые «Лужниковские». Об этом сообщается в материале «Букмекерский переворот: кто лоббирует законопроект о легализации азартных игр», опубликованном изданием «РБК-Украина».
Давид Арахамия также называл фамилию еще одного ключевого лоббиста законопроекта о регулировании рынка азартных игр - Бориса Баума. Именно он, по данным журналиста Юрия Николова, представил основную концепцию проекта закона.
«В своем материале журналист в частности пишет: «Борис Баум - владелец «игорного» офшора First National Lotteri Ltd. Ранее был известен как представитель группировки «Лужниковская» россиян Александра Бабакова, Евгения Гинера и других авторитетных бизнесменов, обладающих в Украине рядом облэнерго. Неофициально вокруг Баума уже возник ореол главного «решалы», который именем Коломойского якобы открывает любые двери в Офисе Президента». «Лужниковские» - это, прежде всего, бизнесмен Михаил Воеводин, депутат Госдумы РФ Александр Бабаков (в отношении которого применены санкции правительством США и европейских стран, голосовал за аннексию АР Крым), а также президент спортивного клуба ЦСКА Евгений Гиннер. Они обладают множеством активов в Украине», - говорится в статье.
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ну да, ну да. эфемерные и гипотетические 3 лярда от игрового бизнеса vs 16 лярдов от убитой об стену прилуцкой табачной фабрики или 7-8 млрд от Арселора, просраного трускавецкими выпускнииками...Этот некролог можно продолжать, к сожалению, это только начало
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вы что делаете
У сАвакова хлеб отбираете??
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Он точно не собирается служить государству Украина, если цель разрешить антиморальный бизнес , разрушающий семьи граждан Украины..
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А уряд не порахував розлученних родин,дітей напівголодних, самогубств? Чи 3 млр варті того?
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3 млрд ГРИВЕНЬ !? І за ці копійки ми перетворимо Україну в притон?
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Легализовать игорный бизнес, наркоту, открыть рынок с/х земли, продать госпредприятия... А когда будут создаваться рабочие места, строить хоть что- то или возвращать заробитчан уже ненадо? Что создали за 30 лет, что построил?
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Для того, чтобы до правительства дошли 3 млрд., психически больные люди должны вынести из своих домов 20 млрд. Правительство колониальных мародеров.
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Цивилизованный мир играет и платит налоги. Зачем запрещать в Украине? Ведь у нас найти, где поиграть не проблема. И власть это знала всегда и закрывала глаза за кэш в карман.
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😀Ты думаешь...что те места которые сейчас можно найти и поиграть куда то исчезнут？ или веришь в то что они вдруг начнут платить налоги？
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Даешь игровой автомат в каждый дом...зебобикам по два...зеленых...
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Ну, це уряд стільки отримати розраховує, а держбюджет?

Легалізація проституції та наркотиків "середньої важкості" пацанам з уряду може принести ще більше.
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Под это дело надо и проституцию с канабисом легализовать, и тогда будет анонсированый прорыв 😂 Ох и Гончаруки ох и с.....😂
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Ненавижу зе и его дебилов , которые за зе . Пустышка , дурилка картонная .
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