 Уряд розраховує отримати понад 3 млрд від легалізації азартних ігор, - Гончарук

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук, під час презентації проєкту держбюджету на 2020 рік.
"Ми розраховуємо на те, що парламент підтримає законопроєкт про легалізацію азартних ігор. Приберуть з вулиць автомати, які створюють так багато біди для людей і витягують з них купу грошей. Водночас ми передбачаємо, що буде створена нормальна, цивілізована система грального бізнесу. Яка буде нормально обкладатися. Яка потенційно може принести в бюджет понад 3 млрд грн", - розповів прем'єр.
Нагадаємо, проєкт закону про державне регулювання у сфері грального бізнесу, який фактично легалізував цей вид діяльності в Україні, зареєстровано в парламенті.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив про намір легалізувати гральний бізнес в Україні. Він доручив Верховній Раді до 1 грудня 2019 року ухвалити закон про легалізацію грального бізнесу. Кабмін повинен був розробити такий проєкт закону до 1 жовтня цього року.
да и налогов будет побольше.
Да и вообще Слуги выбрали своей идеологией либертарианство - одной из "фишичек" которого есть легализация наркотиков
и коммуналку снизить)))
Он и сейчас себя неплохо чувствует.
Так поєтому вы решили их легализовать? от шо у них в голове я теряюсь....
і ділять, ділять, ще не одержане. собі утримання знижайте
Ну зебилизм же...
У 2002 році Валерій Гончарук балотувався до Верховної Ради від СДПУ (о), однак програв вибори.
Об этом сообщил глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Николай Сольский
Народный депутат заверил, что глава Офиса президента один из немногих, кто реально разбирается в земельной реформе и хочет побыстрее ее провести.
Ранее стало известно, что новым советником премьера Гончарука по земельной реформе стал Алексей Мушак, родственник Андрея Веревского, который владеет крупнейшим агрохолдингом в стране и является агроолихархом. В Верховной Раде аграрный комитет поддержал законопроект № 2178-10, который предполагает продажу украинской земли иностранным инвесторам уже в 2024 году. Все земельные участки под продажу будут переданы в общины, которые сами примут решение о распоряжении землей
Дебилы...
Вы наробили це разом...
А точнее НАГОЛОСОВАЛИ
Во сколько обойдется государству содержание не-до-семей проигравших?
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия продвигает интересы владельцев букмекерских контор, ведущих бизнес в России и ДНР/ЛНР. Об этом говорится в журналистском расследовании сайта Апостроф.
Журналисты узнали, что глава фракции президентской партии включил в состав рабочей группы по созданию закона о легализации игорного бизнеса руссиян и представителей компаний, работающих на территории России и оккупированных ею территорий.
"Над проектом начали работать три месяца назад, создав на базе профильного комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рабочую группу. Первую скрипку в ней играл почему-то не председатель комитета Даниил Гетманцев, а российский бизнесмен с латышскими паспортом Борис Баум", - говорится в расследовании.
Баума называют представителем одного из лидеров "лужниковской" группировки россиянина Александра Бабакова, которого связывают с рейдерскими захватами киевских отелей и установлением контроля над рядом украинских облэнерго. Баум был одним из фигурантов скандала с Panama Papers. По данным журналистов, он владеет оффшорным казино First National Lotteri Ltd.
Также среди лоббистов законопроекта указаны собственник компании "Фаворит" Андрей Матюха и владелец компании "Пари-Матч" Эдуард Швиндлерман, которые активно развивают игорный бизнес в России, Беларуси, Молдове и на временно неподконтрольных территориях в Крыму и Донбассе.
В 2016 году СБУ провело обыски в филиалах неназванной букмекерской конторы по подозрению в организации нелегального бизнеса и финансировании террористической деятельности на Востоке Украины. Журналисты приводили доказательства, что обыски проходили в помещениях компании "Фаворит".
В 2015 году Генеральная прокуратура открыла уголовное производство против компании "Пари- Матч" по подозрению в отмывании и выведении в Россию средств в особо крупных размерах.
В комментарии украинским СМИ председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что к написанию законопроекта о легализации игорного бизнеса привлечен Борис Баум и представители от игорного бизнеса. Половина из них, по словам Арахамия, люди из криминального мира, с которыми неприятно встречаться.
"Арахамия не скрывает, что рабочая группа стала компромиссом: "неприятные люди" дали своих представителей, и они вместе разработали новый закон. Арахамия лично ввел в рабочую группу своего друга Андрея Астапова, чья юридическая компания Eterna Law по совместительству консультирует "Пари-Матч", - пишет Апостроф.
Ранее украинские СМИ уже называли главу фракции "Слуга народу" и представителей российского криминала лоббистами законопроекта о регулировании азартных игр в нынешнем виде.
легализирова игорный бызнес государство расчитывает вытянуть из карманов в первую очередь украинцев 3ярда $.... на кого расчитан этот чёс про багатых играков из за рубежа????
Карты на стол
Главу фракции «Слуга Народа» Давида Арахамию называют одним из ключевых лоббистов проекта закона о регулировании азартных игр.
Кроме него, в его лоббировании активное участие принимают представители российского криминального сообщества, так называемые «Лужниковские». Об этом сообщается в материале «Букмекерский переворот: кто лоббирует законопроект о легализации азартных игр», опубликованном изданием «РБК-Украина».
Давид Арахамия также называл фамилию еще одного ключевого лоббиста законопроекта о регулировании рынка азартных игр - Бориса Баума. Именно он, по данным журналиста Юрия Николова, представил основную концепцию проекта закона.
«В своем материале журналист в частности пишет: «Борис Баум - владелец «игорного» офшора First National Lotteri Ltd. Ранее был известен как представитель группировки «Лужниковская» россиян Александра Бабакова, Евгения Гинера и других авторитетных бизнесменов, обладающих в Украине рядом облэнерго. Неофициально вокруг Баума уже возник ореол главного «решалы», который именем Коломойского якобы открывает любые двери в Офисе Президента». «Лужниковские» - это, прежде всего, бизнесмен Михаил Воеводин, депутат Госдумы РФ Александр Бабаков (в отношении которого применены санкции правительством США и европейских стран, голосовал за аннексию АР Крым), а также президент спортивного клуба ЦСКА Евгений Гиннер. Они обладают множеством активов в Украине», - говорится в статье.
У сАвакова хлеб отбираете??
Легалізація проституції та наркотиків "середньої важкості" пацанам з уряду може принести ще більше.