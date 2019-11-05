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 Політика України, Економіка
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Все про:бюджет (690) ВВП (76) дефіцит (28) доходи (124) Кабмін (3254) Маркарова (78)

 У проєкті Держбюджету-2020 до 2-го читання збільшено доходи на 13 млрд грн, витрати - на 15 млрд грн, дефіцит 2% ВВП, - Маркарова

Кабінет Міністрів України під час доопрацювання проєкту закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" до другого читання збільшив його видатки на 15 млрд грн - до 1195,3 млрд грн, що на 67,5 млрд грн перевищує показник 2019 року.

Про це повідомила міністерка фінансів Оксана Маркарова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Дефіцит 2% ВВП - такий самий, як ми подавали на перше читання. Дохідна частина збільшилася на 13 млрд грн, видаткова - на 15 млрд грн", - сказала міністерка.

Вона уточнила, що на 3 млрд грн збільшено план доходів щодо спеціального фонду зі сподіванням на ухвалення закону про гральний бізнес. План доходів загального фонду держбюджету підвищено на 10 млрд грн за рахунок збільшення дивідендів від держкомпаній, невеликого збільшення очікуваних надходжень податку на прибуток і від оренди держмайна, уточнила Маркарова.

За її словами, додаткові 15 млрд грн видатків розподілено переважно на зарплати вчителів і опорні школи, програму підтримки ліків і лікування за кордоном, розвиток культури та туризму, соцпрограми на суму понад 1 млрд грн, на програму розвитку аеропортів та будівництва мостів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проєкт держбюджету-2020 передбачає понад 2 млрд на місцеві вибори, - Маркарова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157864
 
 
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чого сім'я простого українця не може жити з дефіцидом свого бюджету? беріть приклад з ячейкі общества
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Потому, что у семьи простого украинца нет денежного печатного станка, а у 95 квартала теперь такой станок есть
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Порохоботка-схематозница легко увеличивает на бумаге доходы,как будто подтирает жопу на унитазе.
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По табачке не плюс, а минус, причем как минимум 16 ярдов. и это только по одной компании! Чем они собрались закрыть эту дыру, а тем более еще и плюс 13 ярдов нарисовали непонятно! Разве что продажа земли - год протянут, а там хоть трава не расти!
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"что на 67,5 млрд грн превышает показатель 2019 года"
Звездоболы хреновы, нарисовать можно любые цифры вы потом попробуйте выполнить!!!
Пока что я знаю о минус 16млрд реальных доходов за счет закрытия Филип Морис Украина.
Тут вариантов два: либо потом втихоря сделают секвестр бюджета либо уже нарисовали доходы от распродажи земли. Других вариантов "роста" доходов я не вижу!!!
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Значит будет 54....зебобики менее чем в два раща не ьрешут...
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