 Проєкт держбюджету-2020 передбачає понад 2 млрд на місцеві вибори, - Маркарова

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це міністерка Маркарова заявила під час презентації проєкту держбюджету у вівторок в Києві.
"2 млрд 154 млн грн - це сума, яка закладена на місцеві вибори. За розрахунками, які були до першого читання і підтверджені до другого читання, цієї суми вистачить для того, щоб забезпечити всі вибори, заплановані на наступний рік", - розповіла міністерка.
Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія призначила на 22 грудня 2019 року перші місцеві вибори в 86 об'єднаних територіальних громадах.
Стало известно, как Андрей Богдан связан с земельной реформой Андрей Богдан долгое время имел отношение к земельному бизнесу в Украине и занимался этой проблемой.
Об этом сообщил глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Николай Сольский
Народный депутат заверил, что глава Офиса президента один из немногих, кто реально разбирается в земельной реформе и хочет побыстрее ее провести.
Ранее стало известно, что новым советником премьера Гончарука по земельной реформе стал Алексей Мушак, родственник Андрея Веревского, который владеет крупнейшим агрохолдингом в стране и является агроолихархом.
В Верховной Раде аграрный комитет поддержал законопроект № 2178-10, который предполагает продажу украинской земли иностранным инвесторам уже в 2024 году. Все земельные участки под продажу будут переданы в общины, которые сами примут решение о распоряжении землей.
не будут вечными державы,
где перемен сплошная кутерьма
Никколо Макиавелли,
Це ж можна було і дороги побудувати і вакцини закупити, чи ліки які.
Голосовать будут максимум 20 млн человек.
2 000 000 000 : 20 000 000 = 100 грн с человека.
Не слишком ли жирные выборы????