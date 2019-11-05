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 Політика України, Економіка
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Все про:держбюджет (244) місцеві вибори (110) Маркарова (78)

 Проєкт держбюджету-2020 передбачає понад 2 млрд на місцеві вибори, - Маркарова

Міністерка фінансів України Оксана Маркарова повідомила, що в проєкті державного бюджету на 2020 рік на місцеві вибори передбачено виділення 2 млрд 154 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це міністерка Маркарова заявила під час презентації проєкту держбюджету у вівторок в Києві.

"2 млрд 154 млн грн - це сума, яка закладена на місцеві вибори. За розрахунками, які були до першого читання і підтверджені до другого читання, цієї суми вистачить для того, щоб забезпечити всі вибори, заплановані на наступний рік", - розповіла міністерка.

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія призначила на 22 грудня 2019 року перші місцеві вибори в 86 об'єднаних територіальних громадах.

Читайте також: У проєкті Держбюджету-2020 на прохання нардепів передбачено 2 млрд грн на субвенції на соціально-економічний розвиток, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157863
 
 
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Вот для чего они и пришли к власти
Стало известно, как Андрей Богдан связан с земельной реформой Андрей Богдан долгое время имел отношение к земельному бизнесу в Украине и занимался этой проблемой.
Об этом сообщил глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Николай Сольский
Народный депутат заверил, что глава Офиса президента один из немногих, кто реально разбирается в земельной реформе и хочет побыстрее ее провести.

Ранее стало известно, что новым советником премьера Гончарука по земельной реформе стал Алексей Мушак, родственник Андрея Веревского, который владеет крупнейшим агрохолдингом в стране и является агроолихархом.
В Верховной Раде аграрный комитет поддержал законопроект № 2178-10, который предполагает продажу украинской земли иностранным инвесторам уже в 2024 году. Все земельные участки под продажу будут переданы в общины, которые сами примут решение о распоряжении землей.
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Коль нету здравого ума-
не будут вечными державы,
где перемен сплошная кутерьма
Никколо Макиавелли,
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Скільки грошей..
Це ж можна було і дороги побудувати і вакцини закупити, чи ліки які.
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страна уже 30 лет живет от выборов к выборам....... нам дали демократию и не научили как ею пользоваться...... демос населяющий эту територию не хочет держать спрос с тех кому они доверили власть..... этакая народная лень..... власть видя тукую шару бесконечно дубасит людей, а те ждут что прийдёт спаситель и накажет ту власть....
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Ви ****и ще за останні вибори з людьми не розрахувались (Чернігівська обл )
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На наших захисників грошей не знайшлось, на лікарів, вчителів ...
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более 2 млрд на местные выборы....

Голосовать будут максимум 20 млн человек.
2 000 000 000 : 20 000 000 = 100 грн с человека.
Не слишком ли жирные выборы????
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