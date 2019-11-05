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 Політика України, Економіка
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Все про:гривня (79) Кабмін (3254) Гончарук_Олексій (230)

 Гончарук виступив проти емісії гривні: "Я проти того, щоб друкувати гроші"

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що не підтримує емісію грошей і вважає, що вона лише забирає гроші з кишень платників податків.

Про це глава уряду заявив під час презентації проєкту бюджету на 2020 рік до другого читання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я проти того, щоб друкувати гроші, тому що це прихований податок на людей. Якщо ви починаєте друкувати гроші, ви фактично забираєте гроші з кишень фактичних платників податків", - сказав Гончарук.

Він також зазначив, що монетарна політика - це сфера Національного банку.

"Уряд і Національний банк, вони зараз діють узгоджено, ми намагаємося погодити монетарну і фіскальну політику, для того щоб гривня була стабільна, а макроекономічна ситуація поліпшувалася. Це сприяє зниженню інфляції та зниженню процентної ставки за кредитами", - зазначив Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проєкт Держбюджету-2020 передбачає 145,1 млрд на освіту, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157862
 
 
 Топ коментарі
 
Значит уже вовсю печатают.....
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И тут Порох виноват? А то что Слуги народа вбросили гос облигаций на 160 ярдов грн под 16% то как? Тебе не кажется, что нынешнее укрепление гривны, это как помочиться себе в штаны? Сначала облегчение и приятное тепло, а потом сыро, холодно и плохо пахнет.
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подобное будет и с рынком земли-обесценят гривню скупят землю за копейки-все к этому и идет

Согласен. МВФ своего не упустит
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пока без МВФ прекрасно справляются если разговор об имиссии начали
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