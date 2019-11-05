 Гончарук виступив проти емісії гривні: "Я проти того, щоб друкувати гроші"

Про це глава уряду заявив під час презентації проєкту бюджету на 2020 рік до другого читання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я проти того, щоб друкувати гроші, тому що це прихований податок на людей. Якщо ви починаєте друкувати гроші, ви фактично забираєте гроші з кишень фактичних платників податків", - сказав Гончарук.

Він також зазначив, що монетарна політика - це сфера Національного банку.

"Уряд і Національний банк, вони зараз діють узгоджено, ми намагаємося погодити монетарну і фіскальну політику, для того щоб гривня була стабільна, а макроекономічна ситуація поліпшувалася. Це сприяє зниженню інфляції та зниженню процентної ставки за кредитами", - зазначив Гончарук.

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