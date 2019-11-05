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 Політика України
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Все про:держбюджет (244) субвенція (4) Гончарук_Олексій (230)

 У проєкті Держбюджету-2020 на прохання нардепів передбачено 2 млрд грн на субвенції на соціально-економічний розвиток, - Гончарук

Кабінет міністрів України передбачив у підготовленому до другого читання проєкті закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" субвенцію на соціально-економічний розвиток у розмірі 2 млрд грн.

"У тому бюджеті, який ми подавали у вересні, цієї статті не було. Цей інструмент не дуже ефективний. Більш ефективний - ДФРР (Державний фонд регіонального розвитку. - Ред.). Депутати вважають інакше ... Ми погодилися, що цей інструмент залишиться, але він буде значно меншим", - пояснив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, представляючи документ у вівторок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з проєктом держбюджету на наступний рік, Державний фонд регіонального розвитку має отримати 7,5 млрд грн.

"І ми як уряд будемо стежити, щоб ні з того, ні з іншого інструменту не було корупційної складової", - підкреслив він.

Також дивіться: Проєкт Держбюджету-2020 передбачає 245,8 млрд на безпеку та оборону України, - Загороднюк. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157860
 
 
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У нас субсидии получает генеральский корпус , за ни прокурорский , потом судейский .. Людям дуля .
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Девиз тех кто нами правит
Методом манипуляции стравливая они нами управляют так что все призывы мочит друг друга это не очень хорошо надо концентрироваться вокруг идеи страны а не вокруг марионеток
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Они ж все воевали , а народ так , мимо проходил
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Толерантное отношение к политической коррупции его же и погубит
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K04EGAR IV 🇺🇸‏ @K04EGR

Единственный прибыльный бизнес в Украине это грабеж населения. Ладно, когда там у нас следующий Майдан по расписанию?
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бей зебилов ,пока не станут порохоботами))))))
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По суті, хабар для мажоритарників щоб правильно голосували.

А блаЗЄнські ж обіцяли, що цього не буде.
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Это выходит на каждое "рыло" население по 50 грн!Не густо...зато название статьи :шикарное:"на социальное экономическое развитие"!!!!!!!!)))
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