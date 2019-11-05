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 Політика України, Економіка
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Все про:законопроект (840) Милованов Тимофій (50)

 Милованов запропонував переглянути скандальний законопроєкт 1210 про нарахування ренти

Міністр економіки Тимофій Милованов звернувся до парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики з пропозицією переглянути низку положень скандального законопроєкту 1210.

Зокрема, він запропонував переглянути запропоновані законопроєктом підходи до нарахування ренти на залізну руду і збільшення рентних платежів.

Відповідне звернення є в розпорядженні OBOZREVATEL.

За даними Мінекономіки, ухвалення законопроєкту у чинній редакції призведе до зниження інвестиційної привабливості України і до згортання вже розпочатих інвестпроєктів, а також вдарить по конкурентоздатності української залізорудної та металургійної продукції на міжнародних ринках і зумовить витіснення українських компаній російськими конкурентами. Окрім того, у Мінекономіки попереджають про ризики у вигляді скорочення кількості робочих місць і суттевого погіршення соціально-економічної ситуації у регіонах, де сконцентровані підприємства ГМК.

Раніше українські металурги відзначали, що законопроєкт створює необгрунтований податковий тиск на залізорудну галузь і суперечить всім міжнародним нормам, зокрема, сформованому МВФ принципу оподаткування видобутку корисних копалин.

Крім того, представників галузі турбує збільшення рентних платежів у 4 рази, що різко збільшить собівартість видобутої руди і знизить конкурентоспроможність продукції української металургії і вітчизняного ГМК на світових ринках. При цьому, як зазначено у зверненні Мінекономіки, собівартість української руди і продуктів її переробки на третину перевищить відповідні показники в РФ - що не тільки зіграє на руку державі-агресору, а й призведе до втрати Україною європейського ринку, який зараз становить близько 16 млн тонн на рік. Під загрозою опиниться також експорт продукції українських металургійних підприємств до Китаю (на сьогодні – близько 10 млн тонн на рік).

Побічно, згідно з аналізом металургів, прийняття законопроєкту вдарить і по закордонних інвестиціях. Через загрозу знищення української металургії під питанням опинилися зарубіжні інвестиції в більш ніж мільярд доларів.

Вивчивши аргументи бізнесу, міністр економіки Тимофій Милованов з ними погодився – і закликав профільний комітет провести реальні консультації з представниками українського ГМК і спільно доопрацювати законопроєкт 1210, зокрема, у питанні підходів до нарахування рентних платежів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157859
 
 
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неее, в морг зебилов, значит в морг! никаких пересмотров 1210..
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Вот для чего они и пришли к власти
Стало известно, как Андрей Богдан связан с земельной реформой Андрей Богдан долгое время имел отношение к земельному бизнесу в Украине и занимался этой проблемой.
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Народный депутат заверил, что глава Офиса президента один из немногих, кто реально разбирается в земельной реформе и хочет побыстрее ее провести.

Ранее стало известно, что новым советником премьера Гончарука по земельной реформе стал Алексей Мушак, родственник Андрея Веревского, который владеет крупнейшим агрохолдингом в стране и является агроолихархом.
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Когда писали закон - все было правильно,а теперь ахметка пораздавал взяточки и мнение у гениев экономической науки резко поменялось на противоположное.
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Продался. Я бы тоже, наверное, не устоял, если бы к моему дому подвезли самосвал с деньгами. (The Sinpsons)
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Мне его рожа сразу не понравилась! (джентельмены удачи)
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Шо, сделали предложение от которого Милованов не смог отказаться?
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