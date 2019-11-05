 Затриманий на хабарі в $100 тис. директор лісгоспу на Харківщині Сиса вийшов під заставу в 5 млн грн, - адвокат

Про це Українським Новинам повідомив один з його адвокатів Ігор Черезов, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора внесли заставу і він вийшов із СІЗО", - сказав він.

За його словами, заставу внесли родичі директора лісгоспу.

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Тепер Сиса зобов'язаний прибувати в суд на кожну вимогу детектива або прокурора в кримінальному провадженні; не залишати населений пункт, в якому він проживає, без дозволу детектива; повідомляти детектива про зміну місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками у цій справі, носити електронний браслет контролю і здати закордонний паспорт.

Раніше суд заарештував із заставою в 5 млн гривень директора Гутянського лісгоспу Харківської області, підозрюваного в дачі 100 тис. доларів хабаря детективу НАБУ.

Нагадаємо, 30 жовтня в НАБУ повідомляли, що на передачі хабаря в розмірі $100 тис. старшому слідчому НАБУ в Харківській області затримали директора державного підприємства. Хабар слідчому запропонували за закриття справи, яка пов'язана з незаконним відчуженням неврахованого майна і продажем лісоматеріалів за зниженими цінами підконтрольним директору підприємствам, інформували в відомстві.

Йому інкримінують ч.3 ст.369 Кримінального кодексу - пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі. У разі доведення провини директору загрожує штраф від 8500 до 12750 гривень ($ 342-514) або обмеженням волі на строк від 2 до 4 років або позбавленням волі на той самий строк.

17 липня під час поїздки в Харківську область президент України Володимир Зеленський оглянув ділянки незаконної вирубки лісу та розробки піщаного кар'єру під Харковом. Зеленському розповіли, що незаконні вирубки лісу в області контролює директор Гутянського лісгоспу Віктор Сиса. Тоді президент подзвонив Сисі й запросив його на зустріч.