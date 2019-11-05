 Затриманий на хабарі в $100 тис. директор лісгоспу на Харківщині Сиса вийшов під заставу в 5 млн грн, - адвокат

Про це Українським Новинам повідомив один з його адвокатів Ігор Черезов, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора внесли заставу і він вийшов із СІЗО", - сказав він.
За його словами, заставу внесли родичі директора лісгоспу.
Тепер Сиса зобов'язаний прибувати в суд на кожну вимогу детектива або прокурора в кримінальному провадженні; не залишати населений пункт, в якому він проживає, без дозволу детектива; повідомляти детектива про зміну місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками у цій справі, носити електронний браслет контролю і здати закордонний паспорт.
Раніше суд заарештував із заставою в 5 млн гривень директора Гутянського лісгоспу Харківської області, підозрюваного в дачі 100 тис. доларів хабаря детективу НАБУ.
Нагадаємо, 30 жовтня в НАБУ повідомляли, що на передачі хабаря в розмірі $100 тис. старшому слідчому НАБУ в Харківській області затримали директора державного підприємства. Хабар слідчому запропонували за закриття справи, яка пов'язана з незаконним відчуженням неврахованого майна і продажем лісоматеріалів за зниженими цінами підконтрольним директору підприємствам, інформували в відомстві.
Йому інкримінують ч.3 ст.369 Кримінального кодексу - пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі. У разі доведення провини директору загрожує штраф від 8500 до 12750 гривень ($ 342-514) або обмеженням волі на строк від 2 до 4 років або позбавленням волі на той самий строк.
17 липня під час поїздки в Харківську область президент України Володимир Зеленський оглянув ділянки незаконної вирубки лісу та розробки піщаного кар'єру під Харковом. Зеленському розповіли, що незаконні вирубки лісу в області контролює директор Гутянського лісгоспу Віктор Сиса. Тоді президент подзвонив Сисі й запросив його на зустріч.
замєстітєля діректора трикотажной фабрікідиректора лісгоспу стільки грошви? Який в цього діяча посадовий оклад? Може на нього ще й ДФС хай діло заведуть?
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а куда 10 кусков ісчєзлі???
не плохо, не плохо. даешь 100 000 и можно условку получить или штраф в 500 баксов
лесник мать его))))
наш лес бережет
а что деется в госрезерве?
Отдайте лес в частную собственность гражданам, отдайте лес местным общинам...
Ведь лес воруется ЧИНОВНИКАМИ!! И государство крышует начальников гослесхозов..., там круговая порука, все сгнило...