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Все про:НАБУ (2162) хабар (2797) застава (231) ліс (262) Сиса Віктор (1)

 Затриманий на хабарі в $100 тис. директор лісгоспу на Харківщині Сиса вийшов під заставу в 5 млн грн, - адвокат

Директор Гутянського лісгоспу Харківської області Віктор Сиса, який підозрюється в дачі хабара в розмірі 100 тис. доларів детективу Національного антикорупційного бюро (НАБУ), вийшов із СІЗО після внесення за нього застави 5 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомив один з його адвокатів Ігор Черезов, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора внесли заставу і він вийшов із СІЗО", - сказав він.

За його словами, заставу внесли родичі директора лісгоспу.

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Тепер Сиса зобов'язаний прибувати в суд на кожну вимогу детектива або прокурора в кримінальному провадженні; не залишати населений пункт, в якому він проживає, без дозволу детектива; повідомляти детектива про зміну місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками у цій справі, носити електронний браслет контролю і здати закордонний паспорт.

Раніше суд заарештував із заставою в 5 млн гривень директора Гутянського лісгоспу Харківської області, підозрюваного в дачі 100 тис. доларів хабаря детективу НАБУ.

Нагадаємо, 30 жовтня в НАБУ повідомляли, що на передачі хабаря в розмірі $100 тис. старшому слідчому НАБУ в Харківській області затримали директора державного підприємства. Хабар слідчому запропонували за закриття справи, яка пов'язана з незаконним відчуженням неврахованого майна і продажем лісоматеріалів за зниженими цінами підконтрольним директору підприємствам, інформували в відомстві.

Йому інкримінують ч.3 ст.369 Кримінального кодексу - пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі. У разі доведення провини директору загрожує штраф від 8500 до 12750 гривень ($ 342-514) або обмеженням волі на строк від 2 до 4 років або позбавленням волі на той самий строк.

17 липня під час поїздки в Харківську область президент України Володимир Зеленський оглянув ділянки незаконної вирубки лісу та розробки піщаного кар'єру під Харковом. Зеленському розповіли, що незаконні вирубки лісу в області контролює директор Гутянського лісгоспу Віктор Сиса. Тоді президент подзвонив Сисі й запросив його на зустріч.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157857
 
 
 Топ коментарі
 
А що написано в його декларації? Звідки в замєстітєля діректора трикотажной фабрікі директора лісгоспу стільки грошви? Який в цього діяча посадовий оклад? Може на нього ще й ДФС хай діло заведуть?
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капец лесхозники живут....
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Один навіть хоче стати директором інституту національної пам'яті. О!
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так в лісі під кожним деревом клад закопано
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Один навіть хоче стати директором інституту національної пам'яті. О!
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Украл лимон , в залог сотку и гуляй . Хто еще на Макрона батон крошит ?
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читайте уважно там якраз нормальне співвідношення украв 100 залог 200
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Опустим , эту историю , В корне шо не прав?
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А що написано в його декларації? Звідки в замєстітєля діректора трикотажной фабрікі директора лісгоспу стільки грошви? Який в цього діяча посадовий оклад? Може на нього ще й ДФС хай діло заведуть?
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Недорізана і нерозкуркулена комуністами прабабця герцогиня Савойська спадщину залишила... Затриманий на хабарі в $100 тис. директор лісгоспу на Харківщині Сиса вийшов під заставу в 5 млн грн, - адвокат - Цензор.НЕТ 7752
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Задержанный на взятке в $100 тыс.
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а куда 10 кусков ісчєзлі???
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мля, це лише вартість тих двох переплутаних конвертів.
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ну и где же посадки .а зеленый черт ?
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Бот свинофермы пороха , которая создана мочить Зе
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кто бот ? я хйу ложил на пороха и на твоего черта зеленого дегенерат
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"В случае доказательства вины директору грозит штраф от 8500 до 12750 гривен ($342-514) или ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет или лишением свободы на тот же срок."

не плохо, не плохо. даешь 100 000 и можно условку получить или штраф в 500 баксов
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мне это тоже больше всего понравилось, это просто прэлесть что такое, кто писал этот незабываемый УК Украины?
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Страна где абсолютно легально осуждают лишь нищих. Тупо феодализм в чистом виде.
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Те,кто на эту должность претендует- информация к размышлению:300-400 т.$ вступительный взнос.Льготы и отпускные по желанию.
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вот такие реформированные суды моники гидрантовны нелох
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И это даже не министр
лесник мать его))))
наш лес бережет
а что деется в госрезерве?
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Адвокат докажет в суде что директор совхоза был в невменяемом состоянии из за гипноза лешего или водяного
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Шишка впала на шишку від чого до шишки приплинула кров і шишка дуже розпухла...
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На органи таких треба пускати, а не під заставу випускати.
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Шо там директом лісхозу... Панове! Ви гляньте, будь ласка, на будь-якого митника, навіть не керівника, підкреслюю, "простого" митника, який хоча б два-три роки пропрацював "тяжко" на митниці... Подивіться ДЕ він живе, НА ЧОМУ їздить, ЯКІ в нього смартфон та комп'ютер і т.д.! Рядом з таким рядовим (без лапок - рядовим) митником "Змей Горыныч, так не Змей, а мелюзга". Увольнять ВСЕХ и СРАЗУ! Если государственная граница неделю простоит АБСОЛЮТНО без таможенников, а с большими урнами с надписью "Подайте кто что может для Государства Украина" УВЕРЕН, доходы от границы ПОБЬЮТ ВСЕ РЕКОРДЫ!!! Наберите сразу таможенников из вчерашних безработных студентов - юристов, экономистов НОВЫХ ТАМОЖЕННИКОВ!!! Эффект будет ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ, 10000%, на три-четыре года - БЕЗ СОМНЕНИЯ !!!
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В Украине колхоз!
Отдайте лес в частную собственность гражданам, отдайте лес местным общинам...
Ведь лес воруется ЧИНОВНИКАМИ!! И государство крышует начальников гослесхозов..., там круговая порука, все сгнило...
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куди приємніше слухати від президента чи премєра про наші "досягнення", про "перспективи", а тут, все та ж, набивша оскомину, погано пахнуча, протухша і всюдисуща корупція, да.... , і надалі процвітаюча.
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это то чмо что зелемойскому на совещании лапшало о притеснениях?!
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