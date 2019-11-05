 Інформація про припинення співпраці з МВФ - маніпуляція і чутки, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", про це він повідомив під час пресконференції в Києві.
"Я щодня зустрічаю в ЗМІ маніпуляторні історії, нібито хтось заморозив програму. Це не відповідає дійсності. У нас робочий процес", - сказав прем'єр.
При цьому він нагадав, що процес зі стягнення коштів з колишніх власників "Приватбанку" триває.
"Чутки, що програма заморожена, - чутки, яким не треба вірити", - наголосив Гончарук.
Нагадаємо, раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, близькі до переговорів між МВФ і Україною повідомило, що Міжнародний валютний фонд відклав фінансову допомогу Україні через стурбованість, що президент Володимир Зеленський не зможе повернути мільярди доларів, виведених з українських банків, в тому числі "Приватбанку".
В общей сложности речь идет о сумме 15 млрд «зеленых», из которых 5,5 млрд были выведены из «ПриватБанка», который до национализации принадлежал Коломойскому.
Интересно, что часть этих средств была выведена через оффшоры Зеленского.
Комики из «95 Квартала» думали устроить перед МВФ показуху, мол обманут их, транш дадут, а власть вернет по-тихому «ПриватБанк» Коломойскому. Они еще никогда в жизни не имели дело с финансистами уровня Лагард и Липски. Там люди, которых не проведешь, у них все ходы просчитаны
Ничего не мешает власти продолжать линию по налаживанию торговли с РФ, ни ссоры «слуг народа», ни проблемы на геополитическом уровне.
Герус продолжает выполнять все прихоти Коломойского, начиная от поправки, которая открыла российский импорт электроэнергии по прямым договорам, заканчивая разрушением зеленой генерации. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет блогер, общественный активист Семен Кабакаев.
Торговля на крови?
Интересно, что Зебил им пообещает? Уже муторошно......(
Основной сценарий который разрабатывается у Зеленского на случай массовых выступлений идеально прост. Отставка правительства и роспуск парламента. Роспуск парламента позволит Зеленскому освободится от не лояльных к нему партийцев, а таких уже около 50. Отставка правительства позволит сохранить управляемость им исполнительной власти с приставкой "и.о.". Зеленскому важно сохранить пост президента и фракцию в парламенте, где лавируя между силами можно выжить. Уманский уже пишет концепцию нового правительства.
Вопрос предоставления кредита Украине от МВФ на заседании кредитного комитета МВФ был снят с повестки дня. Вместо доклада и обсуждения был роздан документ, официально объявленный как "документ ограниченного круга пользования", после ознакомления с которым вопрос был согласовано снят. Содержание документа нам пока неизвестно.
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Хто бреше? Джерела Atomа, чи Гончарук? Кому вірити?
Хоча, це питання якесь риторичне...
Геббельс.
Этот двухстраничный документ представляет собой сообщение Министерства юстиции США о возможной причастности нынешнего руководства Украины в незаконному выведению активов украинских банков и отмыванию этих средств на территории США.
В переводе на человеческий язык это означает, что нам не дадут кредит не потому, что мы его не вернем - с этим у Украины все в порядке. Кредит не дадут потому, что страной управляет Зеленский и К. Понимайте это как хотите. Обвиняйте их в чем угодно, но МВФ не желает давать им деньги.Сегодня у нас "презентация бюджета-2020". В доходной части поступления от внешних заимствований можно вычеркивать около 70 млрд. гривен. Учитывая уже имеющуюся там дыру в 50-60 млрд. означает режим "полной экономии". Угадайте с двух раз, на ком будут экономить, на вас или на Коломойском с Зеленским ?
Я - ліквідатор аварії на ЧАЕС в 1986-му, відповідно до закону мав би щомісця отримувати т.зв. "харчові". Нинішній їх розмір їх встановлено ще бабою жулею чуть менше 400грн в місяць (чого з інфляцією з 214-го не підвищувались - інша історія). Так от, термін виплат - 15-те число наступного місяця (так законодавство пише). За серпень і вересень ще не отримав. За жовтень - також не отримаю: в міскуправлінні соцзахисту сказали, що все фінансування на чорнобильські програми заморожено.
Та все зрозуміло: заморожено чаме через главзебіла....
Чи у Гончарука вони вже теж стали порохоботами?))))
?!
вопрос на засыпку.
Украина получит транш МВФ уже после завершения досрочных парламентских выборов, это не является проблемой - Данилюк.
Отак єто и работает. Обещалкина уже нет и спросить не с кого
У Зеленского - максимум 6 месяцев, затем обвал гривны и дефолт…
Согласно американскому изданию WSJ, МВФ отложил предоставление Украине финансовой помощи до тех пор, пока Зеленский не продемонстрирует свою готовность и решительность возвратить около 15 мрлд долл, выведенных из 100 украинских банков, самым крупных из которых был Приватбанк.
Об этом пишет сегодня политический и экономический эксперт Андрей Головачев, имея в виду недавнюю публикацию в упомянутом издании.
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Между Зеленским и МВФ начинают играть в так называемую американская игру «в труса». Считается, что в эту игру играли американские подростки в 50-х годах.
Суть игры: двое подростков садятся в свои автомобили на противоположных концах улицы и мчатся навстречу друг другу. Тот, кто первым свернет, чтобы избежать столкновения, становится «трусом».
Время игры МВФ с Президентом - максимум где-то 6 месяцев. Больше Украина без денег МВФ вряд ли выдержит. Начнется обвал гривни и дефолт.
Ни Зеленский, ни МВФ допустить дефолт не могут, потому что это будет означать:
- для Зеленского немедленный уход с поста Президента и возможно даже с последующим уголовным преследованием по поводу его связей с Коломойским;
- для МВФ драматические репутационные потери, как неэффективной организации.
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Поэтому кто-то должен свернуть первым. Либо Зеленский заставит МВФ начать кредитование Украины, не начав преследовать Коломойского. Либо Зеленский начнет реально требовать, чтобы одиозный олигарх возвращал 5.5 млрд долл, что будет означать немедленный развал коалиции и досрочные выборы.
В любом случае, страна стала заложницей особых отношений Зеленского с Коломойским. И похоже, что Президент не до конца осознает, что его поведение становится не только безответственным, но и опасным для страны.
Зеленскому надо немедленно прекращать играть четвертый сезон «Слуги народа » в онлайн режиме, а скорее браться за голову, сбрасывать Авакова, расставаться с Коломойским, восстанавливать отношения с МВФ и опираться на Запад в переходный период борьбы с ИВК.
Есть еще и третий путь слится под козломордию, - и именно по єтому пути Украина идет в турборежиме
Репутація в тебе не та, щоб тобі вірити, Гончарук