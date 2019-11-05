 Інформація про припинення співпраці з МВФ - маніпуляція і чутки, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", про це він повідомив під час пресконференції в Києві.

"Я щодня зустрічаю в ЗМІ маніпуляторні історії, нібито хтось заморозив програму. Це не відповідає дійсності. У нас робочий процес", - сказав прем'єр.

При цьому він нагадав, що процес зі стягнення коштів з колишніх власників "Приватбанку" триває.

"Чутки, що програма заморожена, - чутки, яким не треба вірити", - наголосив Гончарук.

Нагадаємо, раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, близькі до переговорів між МВФ і Україною повідомило, що Міжнародний валютний фонд відклав фінансову допомогу Україні через стурбованість, що президент Володимир Зеленський не зможе повернути мільярди доларів, виведених з українських банків, в тому числі "Приватбанку".

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