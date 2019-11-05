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 Політика України, Економіка
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 Податкові новації в Україні дадуть приплив робочої сили сусіднім країнам, - соціологи

Експерти застерігають, законодавчі ініціативи "слуг народу" вже мають зворотний ефект.

Про зарубіжний досвід у створенні робочих місць і підтримку внутрішнього виробництва задля цього заговорили українські соціологи, передає 5 канал. Доводять: гучні гасла влади про прихід іноземних інвесторів, які вкладуть 50 мільярдів доларів інвестицій, нічим не підтверджені. Нові законодавчі ініціативи, зареєстровані у парламенті, навпаки, матимуть зворотний ефект.

Якщо ми хочемо економічного росту, то має бути збільшення повноважень для підприємців. І лише потім залучаються зарубіжні інвестиції. Найяскравіший приклад - Південна Корея, де 60% – це внутрішні інвестиції, де люди вкладають власні кошти, і лише 30% - це зовнішні інвестори. Так має бути і в Україні, по-іншому не буває, – зазначила Ольга Пищуліна, провідний експерт соціальних програм центру Разумкова.

Соціологи застерігають, законодавчі ініціативи "слуг народу" вже мають зворотний ефект. Факт згортання виробництва міжнародних інвесторів зафіксовано на сході та півночі України. У разі продовження таких тенденцій – "не за горами" й закриття низки інших виробництв і чергова міграційна хвиля.

Вони працюють на розвиток економіки Росії, Польщі, Чехії та Німеччини. Ці країни наразі роблять усе, аби залучити іноземну робочу силу. Коли йдеться про європейський досвід, то жодна держава, яка піднімала свою економіку, не робила ставку лише на внутрішні трудові ресурси , – резюмувала Пищуліна.

Нагадаємо, наразі у Парламенті ще перебувають два спірні законопроєкти, що можуть суттєво збільшити податкове навантаження на великий бізнес. Йдеться, зокрема, про проєкти 1209 та 1210. Бізнесове середовище неодноразово виступало проти таких новацій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157855
 
   
 Топ коментарі
 
Если бы только это.
Люди всегда ездили и будут ездить туда, где можно было больше заработать, так во всех странах.
Но ВСЕ новации зебилов, просто разрушают страну.....
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стратегія шмарклі дуже проста - створити нестерпні умови для бізнесу, щоб виїхало якомога більше українців, а потім продати українські чорноземи маленьким пухнастим звіряткам і, з купою бабла, в рідний ісраїль Налоговые новации в Украине дадут приток рабочей силы соседним странам, - социологи - Цензор.НЕТ 5450
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ну хоть кому-то польза от зекоманды
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Если бы только это.
Люди всегда ездили и будут ездить туда, где можно было больше заработать, так во всех странах.
Но ВСЕ новации зебилов, просто разрушают страну.....
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Зебіли якраз і обрали Зекоманду. бачили очі ,що купували? тепер їжте хоч повилазьте.
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Тролли разрушают страну и не важна их принадлежность, важно то, что они пишут и говорят.
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стратегія шмарклі дуже проста - створити нестерпні умови для бізнесу, щоб виїхало якомога більше українців, а потім продати українські чорноземи маленьким пухнастим звіряткам і, з купою бабла, в рідний ісраїль Налоговые новации в Украине дадут приток рабочей силы соседним странам, - социологи - Цензор.НЕТ 5450
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Кацапи, угорці, мадьяри всі, хто мають кордон з Україною, із задоволенням, законним чином, де- факто, збільшать свої території, за рахунок розпродажу землі
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угорці і мадяри - це одна і та сама срань....
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Если на малый бизнес увеличили,то на крупный подавно нужно нагружать,малый бизнес не имеет офшорных счетов,недвижимости за рубежом,футбольных клубов и отрядов купленных депутатов.
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там більше вуха слухали, а очі не дивились.
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Тож були такі виборці, які заявляли -
Голосую по приколу, гірше не буде, а якщо буде, то поїду в Європу.
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Зачем тебе читать , если нечем думать и анализировать ? Что не правильно сказал он ? Это не правда « Южная Корея, где 60% - это внутренние инвестиции, где люди вкладывают свои собственные средства и лишь 30% - это внешние инвесторы. « объясни если есть мозги , с чем ты не согласен?
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Ось і погано, що нічого не хочеш чути. В статті слова соціолога Центра Разумкова

Если мы хотим экономического роста, то должно быть увеличение полномочий для предпринимателей. И только потом привлекаются иностранные инвестиции. Самый яркий пример - Южная Корея, где 60% - это внутренние инвестиции, где люди вкладывают свои собственные средства и лишь 30% - это внешние инвесторы. Так должно быть и в Украине, по-другому не бывает, - отметила Ольга Пищулина, ведущий эксперт социальных программ центра Разумкова.Источник: https://censor.net.ua/n3157855
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"Социологи"? на 5 канале? Вы б еще Копатько на 60 минут процитировали.
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А что он сказал не так ? Может выразить свою мысль и обьяснить ?
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Какие новации, все тот же распил бюджета, как и у попередников, которые ничем не лучше нынешних.
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Пакуйте чемоданы, "господа" заробитчане
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Теж мені соціолухи. Та тут ніякі маніпуляції та революції того потоку зупинить не можуть! Податкові новації в Україні дадуть приплив робочої сили сусіднім країнам, - соціологи - Цензор.НЕТ 1853
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ну все правильно, здесь же в Украине приток рабочей силы не нужен. Дебилы наголосовали себе зеленое дерьмо, теперь херачат на заработки за границу. Там же лучше чем дома свои борщи жрать!
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