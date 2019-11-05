 Україна входить до списку "частково вільних країн" у рейтингу "Свобода в мережі", - Freedom House

Як повідомляє Цензор.НЕТ, організація оприлюднила свій новий звіт "Свобода в мережі 2019".
Як повідомляється в тексті звіту, Україна набрала 56 балів із можливих 100.
Експерти Freedom House відзначили високий рівень маніпуляцій громадською дискусією в українському секторі інтернету, зокрема за допомогою дезінформації і проплаченого контенту. Також була відзначена часткова цензура з обох сторін конфлікту на Донбасі - Україна блокує російські і сепаратистські ресурси; в окупованих районах, в свою чергу, блокується доступ до українських сайтів.
"Україна продовжує блокувати сотні сайтів, зокрема, відомі новинні і соціальні медіаплатформи, користуючись низкою непрозорих політик, багато з яких не відповідають національним і міжнародним нормам. Важко зрозуміти, який саме контент блокується і чому, що сприяє сильній поляризації суспільства, демонструє відсутність прозорості і відповідальності за такі рішення з боку уряду і підриває верховенство права в Україні", - зазначається в звіті.
Що стосується окупованих територій України, крім блокування українських сайтів були зафіксовані також арешти користувачів, напади на онлайн-журналістів, а також витіснення українських інтернет-провайдерів, поставивши під загрозу доступ до мережі на цих територіях.
"Свавільна цензура, моніторинг і переслідування користувачів за контент, який вони публікують в інтернеті, а також жорстке регулювання онлайн-простору в російському стилі в контрольованих сепаратистами частинах Донецької та Луганської областей сприяють катастрофічній ситуації зі свободою інтернету на цих територіях", - зазначає Freedom House .
Вище за Україну в рейтингу з пострадянських країн опинився також "частково вільний" Киргизстан і "вільні" Вірменія і Грузія. Нижче розташувалися "невільні" Азербайджан, Білорусь, Казахстан, Узбекистан і Росія.
Країною з невільним інтернетом з 65 проаналізованих був визнаний Китай з 10 балами свободи. Лідером же рейтингу стала Ісландія, яка набрала 95 балів.
В цілому по світу відзначається зниження свободи в інтернеті, констатують правозахисники. У рекордних 47 країнах з 65, які увійшли до рейтингу, були зафіксовані арешти користувачів за публікації політичного, соціального або релігійного характеру. Поширення сучасних інструментів контролю послабило можливості користувачів реалізувати своє право на свободу висловлення поглядів і громадянську активність в інтернеті.
"Уряду в усьому світі дедалі частіше використовують соціальні мережі для маніпулювання під час виборчих кампаній і контролю за своїми громадянами, направляючи технології в сторону цифрового авторитаризму. В результаті цих тенденцій рівень глобальної свободи Інтернету знижується вже дев'ятий рік поспіль", - роблять висновок укладачі звіту.
Рейтинг "Свобода в мережі" міжнародної правозахисної організації Freedom House охоплює 65 країн, на які припадають 87% світових користувачів мережі. Події, включені в останній звіт, охоплюють період з червня 2018 року по травень 2019 року.
И нам с этим жить еще долго.
це не обмеження,а запорука морального здоров'я нації.
Напише якийсь прозрілий, що "знал бьі - не голосовал бьі за клоуняку в 2019!", а через кілька годин буде хлюпати розбитим носом і підписувати зізнання, що "по заданию разведок США, Госдепа и Майдана призьівал к свержению народного елбасьі Владимира Зеленского и хранил обнаруженньіе у меня амфетаминьі, чтобьі наколоть чай и попельсиньі во время предстоящего путча".
https://thebabel.net/news/37315-eks-sovetnik-ministra-zdravoohraneniya-rasskazal-pro-botofermy-zelenskogo-vo-vremya-vyborov
1. Что есть такого в одноклассниках (например), чего нет в фейсбуке?
2. Зачем блокировать тв-каналы, если основные российские пропагандистские каналы транслируются в ютубе (который Украина блокировать никогда не осмелится)?
3. Зачем блокировать сайты, если любой дошкольник знает, что чтобы обойти блокировку достаточно лишь установить vpn?
Чиновники контролируют больше половины ВВП, граждане задушены огромными налогами и ограничениями... Мы страна рабов!