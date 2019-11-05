 Україна входить до списку "частково вільних країн" у рейтингу "Свобода в мережі", - Freedom House

Як повідомляє Цензор.НЕТ, організація оприлюднила свій новий звіт "Свобода в мережі 2019".

Як повідомляється в тексті звіту, Україна набрала 56 балів із можливих 100.

Експерти Freedom House відзначили високий рівень маніпуляцій громадською дискусією в українському секторі інтернету, зокрема за допомогою дезінформації і проплаченого контенту. Також була відзначена часткова цензура з обох сторін конфлікту на Донбасі - Україна блокує російські і сепаратистські ресурси; в окупованих районах, в свою чергу, блокується доступ до українських сайтів.

"Україна продовжує блокувати сотні сайтів, зокрема, відомі новинні і соціальні медіаплатформи, користуючись низкою непрозорих політик, багато з яких не відповідають національним і міжнародним нормам. Важко зрозуміти, який саме контент блокується і чому, що сприяє сильній поляризації суспільства, демонструє відсутність прозорості і відповідальності за такі рішення з боку уряду і підриває верховенство права в Україні", - зазначається в звіті.

Що стосується окупованих територій України, крім блокування українських сайтів були зафіксовані також арешти користувачів, напади на онлайн-журналістів, а також витіснення українських інтернет-провайдерів, поставивши під загрозу доступ до мережі на цих територіях.

"Свавільна цензура, моніторинг і переслідування користувачів за контент, який вони публікують в інтернеті, а також жорстке регулювання онлайн-простору в російському стилі в контрольованих сепаратистами частинах Донецької та Луганської областей сприяють катастрофічній ситуації зі свободою інтернету на цих територіях", - зазначає Freedom House .

Вище за Україну в рейтингу з пострадянських країн опинився також "частково вільний" Киргизстан і "вільні" Вірменія і Грузія. Нижче розташувалися "невільні" Азербайджан, Білорусь, Казахстан, Узбекистан і Росія.

Країною з невільним інтернетом з 65 проаналізованих був визнаний Китай з 10 балами свободи. Лідером же рейтингу стала Ісландія, яка набрала 95 балів.

В цілому по світу відзначається зниження свободи в інтернеті, констатують правозахисники. У рекордних 47 країнах з 65, які увійшли до рейтингу, були зафіксовані арешти користувачів за публікації політичного, соціального або релігійного характеру. Поширення сучасних інструментів контролю послабило можливості користувачів реалізувати своє право на свободу висловлення поглядів і громадянську активність в інтернеті.

"Уряду в усьому світі дедалі частіше використовують соціальні мережі для маніпулювання під час виборчих кампаній і контролю за своїми громадянами, направляючи технології в сторону цифрового авторитаризму. В результаті цих тенденцій рівень глобальної свободи Інтернету знижується вже дев'ятий рік поспіль", - роблять висновок укладачі звіту.

Рейтинг "Свобода в мережі" міжнародної правозахисної організації Freedom House охоплює 65 країн, на які припадають 87% світових користувачів мережі. Події, включені в останній звіт, охоплюють період з червня 2018 року по травень 2019 року.

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