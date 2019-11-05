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 Україна входить до списку "частково вільних країн" у рейтингу "Свобода в мережі", - Freedom House

Міжнародна правозахисна організація Freedom House назвала Україну країною з "частково вільним" інтернетом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, організація оприлюднила свій новий звіт "Свобода в мережі 2019".

Як повідомляється в тексті звіту, Україна набрала 56 балів із можливих 100.

Експерти Freedom House відзначили високий рівень маніпуляцій громадською дискусією в українському секторі інтернету, зокрема за допомогою дезінформації і проплаченого контенту. Також була відзначена часткова цензура з обох сторін конфлікту на Донбасі - Україна блокує російські і сепаратистські ресурси; в окупованих районах, в свою чергу, блокується доступ до українських сайтів.

"Україна продовжує блокувати сотні сайтів, зокрема, відомі новинні і соціальні медіаплатформи, користуючись низкою непрозорих політик, багато з яких не відповідають національним і міжнародним нормам. Важко зрозуміти, який саме контент блокується і чому, що сприяє сильній поляризації суспільства, демонструє відсутність прозорості і відповідальності за такі рішення з боку уряду і підриває верховенство права в Україні", - зазначається в звіті.

Що стосується окупованих територій України, крім блокування українських сайтів були зафіксовані також арешти користувачів, напади на онлайн-журналістів, а також витіснення українських інтернет-провайдерів, поставивши під загрозу доступ до мережі на цих територіях.

"Свавільна цензура, моніторинг і переслідування користувачів за контент, який вони публікують в інтернеті, а також жорстке регулювання онлайн-простору в російському стилі в контрольованих сепаратистами частинах Донецької та Луганської областей сприяють катастрофічній ситуації зі свободою інтернету на цих територіях", - зазначає Freedom House .

Вище за Україну в рейтингу з пострадянських країн опинився також "частково вільний" Киргизстан і "вільні" Вірменія і Грузія. Нижче розташувалися "невільні" Азербайджан, Білорусь, Казахстан, Узбекистан і Росія.

Країною з невільним інтернетом з 65 проаналізованих був визнаний Китай з 10 балами свободи. Лідером же рейтингу стала Ісландія, яка набрала 95 балів.

В цілому по світу відзначається зниження свободи в інтернеті, констатують правозахисники. У рекордних 47 країнах з 65, які увійшли до рейтингу, були зафіксовані арешти користувачів за публікації політичного, соціального або релігійного характеру. Поширення сучасних інструментів контролю послабило можливості користувачів реалізувати своє право на свободу висловлення поглядів і громадянську активність в інтернеті.

"Уряду в усьому світі дедалі частіше використовують соціальні мережі для маніпулювання під час виборчих кампаній і контролю за своїми громадянами, направляючи технології в сторону цифрового авторитаризму. В результаті цих тенденцій рівень глобальної свободи Інтернету знижується вже дев'ятий рік поспіль", - роблять висновок укладачі звіту.

Рейтинг "Свобода в мережі" міжнародної правозахисної організації Freedom House охоплює 65 країн, на які припадають 87% світових користувачів мережі. Події, включені в останній звіт, охоплюють період з червня 2018 року по травень 2019 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Freedom House заявив про зниження рівня демократії у світі. Україну віднесено до "частково вільних" країн

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157851
 
 
 Топ коментарі
 
добре, що Україна блокує сотні ворожих сайтів та ботву.
це не обмеження,а запорука морального здоров'я нації.
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Да, частично свободных, и на 73% тупых...
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Это скотство и быдлячество, отсутствие критического мышления и отсутствие чувства собственного достоинства - пережиток совка...
И нам с этим жить еще долго.
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Да, частично свободных, и на 73% тупых...
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Это скотство и быдлячество, отсутствие критического мышления и отсутствие чувства собственного достоинства - пережиток совка...
И нам с этим жить еще долго.
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добре, що Україна блокує сотні ворожих сайтів та ботву.
це не обмеження,а запорука морального здоров'я нації.
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З мови зняли. Якщо хтось випробовує борошна через заборону соц. тенет та ворожих ресурсів - то така вже їхня кацапська частка попід піднебінням... Нехай вип'ють горілки "Стоособова" Украина входит в список "частично свободных стран" в рейтинге "Свобода в сети", - Freedom House - Цензор.НЕТ 7593
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хіба не помітно, що на сайтє забагато цих борошнистих
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Якщо й надалі у нас буде усе отак ЗЕленіти, немов нирки на деревах - то не виключено, що Україна опиниться десь поруч з Китаєм.
Напише якийсь прозрілий, що "знал бьі - не голосовал бьі за клоуняку в 2019!", а через кілька годин буде хлюпати розбитим носом і підписувати зізнання, що "по заданию разведок США, Госдепа и Майдана призьівал к свержению народного елбасьі Владимира Зеленского и хранил обнаруженньіе у меня амфетаминьі, чтобьі наколоть чай и попельсиньі во время предстоящего путча".
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Экс-советник министра здравоохранения рассказал, как ботофермы помогали Зеленскому во время выборов



https://thebabel.net/news/37315-eks-sovetnik-ministra-zdravoohraneniya-rasskazal-pro-botofermy-zelenskogo-vo-vremya-vyborov
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Ключевое слово ЭКС! Все бывшие будут так говорить. То что админ удалил пой текст, тому подтверждение "частично свободных стран"
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А де в рейтингу свободи перебувають Британія та Німеччина, де за дописи в Тирнеті проти мусульман, лгбт-свиноти та представників правильної національності людей кидають за грати, де моніторять тирнетні коментарі й штрафують батьків за неполіткоректні дописи дітей? Найскандальнішою в цьому сенсі є історія англійського антиісламського активіста Томмі Робінсона (справжнє ім'я - Стівен Єкслі), якого кинули в тюрму за те, що він стрімив з-під будівлі суду, де відбувався процес над ісламськими педофілами з пакистану. Тому нехай фрідом хаус заткне свою пельку й помовкує.
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У Британії 77 балів зі 100. У Німеччини - 80.
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Называть концлагерь частично свободной страной - это комплимент.
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"Украина входит в список "частично свободных стран" в рейтинге "Свобода в сети", - Freedom House" - это почему же Украина в списке "частично свободных стран", это потому, что Украина вынуждена защищать психику своего народа от кремлёвской насквозь лживой и опасной для здоровья нации пропаганды, такое либеральное отношение к кремлёвским террористам, мы уже видели и продолжаем видеть по результатам европейских выборов, где зомбированное население тупо идёт на поводу у беса путлера, а европейские правительства не предлагаю своему населению противоядие от кремлёвских опасных, для слабых мозгов, вирусов.
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Приверженцы блокировки ответьте пожалуйста:
1. Что есть такого в одноклассниках (например), чего нет в фейсбуке?
2. Зачем блокировать тв-каналы, если основные российские пропагандистские каналы транслируются в ютубе (который Украина блокировать никогда не осмелится)?
3. Зачем блокировать сайты, если любой дошкольник знает, что чтобы обойти блокировку достаточно лишь установить vpn?
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В економическом плане, Украина - колхоз и совецкий концлагерь!!!
Чиновники контролируют больше половины ВВП, граждане задушены огромными налогами и ограничениями... Мы страна рабов!
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У воюющей Украины 56 баллов из 100? Грех жаловаться. У Беларуси - 35. У России - 31. У Узбекистана - 26. У Китая - вообще 10. При том, что никто из них официально ни с кем не воюет.
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