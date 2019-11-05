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 Економіка
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Все про:законопроект (840) тютюн (82) ЄБА (17)

 Європейська Бізнес Асоціація просить президента не підписувати законопроєкт №1049 через поправки про торгівлю тютюновими виробами

В Асоціації "неприємно вражені практикою "маскування" важливих рішень шляхом включення їх до законопроєктів із абсолютно інших питань".

Європейська Бізнес Асоціація звернулася із відкритим листом до Президента України та голови Верховної Ради України із проханням не підписувати законопроєкт №1049.

В Асоціації запропонували повернути законопроєкт на доопрацювання з метою виключення з його тексту положення щодо розподілу торговельної націнки на тютюнові вироби – як таке, що було внесено із явним порушення Регламенту Верховної Ради України.

Нагадаємо, 3 жовтня 2019 р. окремими депутатами-членами Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової і митної політики у законопроєкт №1049 щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів було внесено поправку №8, яка абсолютно не пов’язана із темою законопроєкту і пропонує встановити фіксовану маржу для оптової і роздрібної торгівлі тютюновими виробами. Вже наступного дня – 4 жовтня – законопроєкт було прийнято в другому читанні і в цілому. - Наслідком запровадження цих змін буде зростання середньої ціни сигарет на 18% (в середньому на 7 грн на пачку) додатково до підвищення ціни, обумовленої збільшенням акцизного податку на 20% з січня 2020 р. (в середньому 6 грн на пачку), як це передбачено Податковим кодексом України.

Здорожчання сигарет на 13 грн може призвести до додаткового зростання обсягу нелегальної торгівлі – прогнозують в Європейській Бізнес Асоціації.

В Асоціації заявили, що "були неприємно вражені проявом такої практики, коли важливі для цілої галузі регуляторні зміни ухвалюються нашвидкуруч без попереднього детального обговорення з представниками галузі та "маскуються" шляхом включення їх до законопроєктів із абсолютно інших питань". - Сподіваємося, що порушення Регламенту не будуть в майбутньому допускатися у Верховній Раді. Адже якщо ми живемо в цивілізованій європейській країні, правила та закони мають бути однаковими абсолютно для всіх – заявили в Європейській Бізнес Асоціації.

Як раніше повідомляли ЗМІ, реальним автором і ініціатором даної поправки є заступник голови Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової і митної політики Андрій Холодов, який контролює велику мережу роздрібного продажу тютюнових виробів "Т-Кіоск".

Додатковий сумарний "прибуток" подібних структур за рахунок даної поправки і переплати споживачів оцінюється у 15 млрд. грн. на рік. 23 жовтня відбулась зустріч прем’єр-міністра України Олексія Гончарука із представниками тютюнової індустрії, під час якої прем’єр-міністр виступив проти поправки №8 до законопроєкту №1049 щодо встановлення розподілу торговельної націнки на сигарети.

"Ми зустрілися з тютюновими компаніями, розставили крапки над "і" та вже знайшли деяке рішення, яке, як ми сподіваємося, буде реалізовано", - заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Але станом на 4 листопада скандальна поправка до законопроєкту №1049 так і не скасована.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157850
 
 
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Зебил откаты просит, что бы поддержать своего спонсора?
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Нахер этих адвокатов российского монополиста тедис,зелька наведи уже на сигаретном рынке порядок.
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" может привести к дополнительному росту объема нелегальной торговли "
интересно где это нелегалы берет сигареты без акцизной марки ?
Источник: https://censor.net.ua/n3157850
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Я хоть и не заядлый курильщик, мне пачки на пару дней хватает, но не приятно когда тебе в карман залазят да еще и мотивируют тем, что беспАкоются о моем здоровье, ссуки... Европейская Бизнес Ассоциация просит Президента не подписывать законопроект №1049 из-за поправки о торговле табачными изделиями - Цензор.НЕТ 2738
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Нужны здоровые рабы. Лет до 60. А дальше-на помойку.
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ваще скользская тема. табака в украине нету, не содют, каак в молдавии, а сигарети делют. из чего? правильно с гімна. ( мнение курильщиков)
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