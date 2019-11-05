 Проєкт Держбюджету-2020 передбачає 145,1 млрд на освіту, - Гончарук

"Освіта фінансуватиметься краще, але не достатньо", - сказав Гончарук під час презентації проєкту Держбюджету-2020 у вівторок в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зокрема, на реалізацію концепції реформи середньої освіти "Нова українська школа" передбачено 1,4 млрд грн, а на розвиток науково-практичних центрів профосвіти - 259 млн грн.
Також буде передбачено 3,5 млрд грн на програму "Заможна школа для кращих результатів", що, за словами прем'єра, дозволить розвивати школи в регіонах за оптимізації малокомплектних закладів.
Крім того, вперше проєкт держбюджету передбачає виділення по 21 тис. грн щорічної допомоги для молодих вчителів.
"Ми в бюджеті закладаємо кошти на вирішення дуже важливої проблеми, яка супроводжувала попередні уряди, - це виплата зарплати вчителям з розрахунку старого контингенту. Що це означає? Ми платили зарплату за кількістю дітей, яка була значно меншою від реальної. Ми додаємо 2,2 млрд грн, щоб враховувати ту кількість учнів, яка є реалістичною. Це дозволить усім без винятку регіонам виплачувати повну надбавку за престижність у розмірі 30%", - додала міністерка освіти Ганна Новосад.
Не стреляем?
В общей сложности речь идет о сумме 15 млрд «зеленых», из которых 5,5 млрд были выведены из «ПриватБанка», который до национализации принадлежал Коломойскому.
Интересно, что часть этих средств была выведена через оффшоры Зеленского.
Комики из «95 Квартала» думали устроить перед МВФ показуху, мол обманут их, транш дадут, а власть вернет по-тихому «ПриватБанк» Коломойскому. Они еще никогда в жизни не имели дело с финансистами уровня Лагард и Липски. Там люди, которых не проведешь, у них все ходы просчитаны