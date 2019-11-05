 Після того як моряків вирвали з російської в'язниці, їх тягають на допити в Україні, - адвокат Головань

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму блозі на "УП" повідомив адвокат Ігор Головань.

"Слідчі ДБР у повній злагоді з ФСБ розслідують міфічне "перевищення влади та службових повноважень" українськими військовослужбовцями з явною метою послабити позицію України на міжнародній арені, зокрема в Міжнародному трибуналі з морського права. Директор ДБР Роман Труба, заперечуючи ці очевидні факти, цинічно і нахабно бреше", - зазначив Головань.

За словами адвоката, заява директора ДБР Романа Труби про те, що бюро не розслідує дії моряків, а розслідує лише дії з управління морськими судами в Керченській протоці, - брехня.

Слідчий третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Сергєєва А.С. у своєму клопотанні про призначення експертизи ставить запитання: "Чи були допущені порушення військовослужбовцями, які виконували бойове завдання, Керівництвом ВМС ЗСУ під час виконання документів бойового управління зазначені в пункті 3.2 цього клопотання?"

"Не варто і пояснювати, що військовослужбовці, які виконували бойове завдання, – це українські моряки", - зазначив адвокат.

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"Так звана "військова експертиза" призначалася з цілою низкою грубих порушень закону. По-перше, майже всі поставлені А.С.Сергєєвою питання стосуються реалізації нормативно-правових актів, тобто питань права. А відповідно до статті 242 КПК України проведення експертизи для з'ясування питань права не допускається", - розповів адвокат.

За словами Голованя, справу моряків ДБР почало в інтересах держави-агресора за заявою Портнова.

Адвокат звертає увагу на факт, що "що слідчий Сергєєва, а за нею судді Печерського суду міста Києва Матійчук і Вовк, вбачають ознаки державної зради у вжитті керівництвом держави заходів, щодо захисту національних інтересів!".

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Нагадаємо, 13 вересня ДБР почало допитувати 24-х українських моряків у справі про їхнє захоплення Росією біля Керченської протоки.

Екіпажі трьох українських кораблів - катерів "Нікополь" і "Бердянськ", а також буксира "Яни Капу" - були захоплені в полон російськими прикордонниками в листопаді 2018 року. Українців заарештували за обвинуваченням у незаконному перетині кордону і вивезли до Москви.

Звільнити їх вдалося лише 7 вересня 2019 року в рамках обміну з Росією за формулою "35 на 35", при цьому кримінальні справи щодо них в Росії закрито не було.