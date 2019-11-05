EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Секс-скандал з Яременком Корупційний скандал у Слузі народу Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  8057  85
Матеріали за темою:
Все про:Азовське море (1213) моряки (762) ДБР (599) Головань Ігор (14)

 Після того як моряків вирвали з російської в'язниці, їх тягають на допити в Україні, - адвокат Головань

Слідчі ДБР розслідують "перевищення влади і службових повноважень" українськими моряками в Керченській протоці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму блозі на "УП" повідомив адвокат Ігор Головань.

"Слідчі ДБР у повній злагоді з ФСБ розслідують міфічне "перевищення влади та службових повноважень" українськими військовослужбовцями з явною метою послабити позицію України на міжнародній арені, зокрема в Міжнародному трибуналі з морського права. Директор ДБР Роман Труба, заперечуючи ці очевидні факти, цинічно і нахабно бреше", - зазначив Головань.

За словами адвоката, заява директора ДБР Романа Труби про те, що бюро не розслідує дії моряків, а розслідує лише дії з управління морськими судами в Керченській протоці, - брехня.

Слідчий третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Сергєєва А.С. у своєму клопотанні про призначення експертизи ставить запитання: "Чи були допущені порушення військовослужбовцями, які виконували бойове завдання, Керівництвом ВМС ЗСУ під час виконання документів бойового управління зазначені в пункті 3.2 цього клопотання?"

"Не варто і пояснювати, що військовослужбовці, які виконували бойове завдання, – це українські моряки", - зазначив адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокат Головань опублікував текст рішення про допит Труби і Портнова у справі нападу на Порошенка. ДОКУМЕНТ

"Так звана "військова експертиза" призначалася з цілою низкою грубих порушень закону. По-перше, майже всі поставлені А.С.Сергєєвою питання стосуються реалізації нормативно-правових актів, тобто питань права. А відповідно до статті 242 КПК України проведення експертизи для з'ясування питань права не допускається", - розповів адвокат.

За словами Голованя, справу моряків ДБР почало в інтересах держави-агресора за заявою Портнова.

Адвокат звертає увагу на факт, що "що слідчий Сергєєва, а за нею судді Печерського суду міста Києва Матійчук і Вовк, вбачають ознаки державної зради у вжитті керівництвом держави заходів, щодо захисту національних інтересів!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ може оголосити в розшук звільнених українських моряків, - Полозов

Нагадаємо, 13 вересня ДБР почало допитувати 24-х українських моряків у справі про їхнє захоплення Росією біля Керченської протоки.

Екіпажі трьох українських кораблів - катерів "Нікополь" і "Бердянськ", а також буксира "Яни Капу" - були захоплені в полон російськими прикордонниками в листопаді 2018 року. Українців заарештували за обвинуваченням у незаконному перетині кордону і вивезли до Москви.

Звільнити їх вдалося лише 7 вересня 2019 року в рамках обміну з Росією за формулою "35 на 35", при цьому кримінальні справи щодо них в Росії закрито не було.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157846
 
   
 Топ коментарі
 
Ну, продолжай, идти из Николаева в Мариуполь украинским кораблям преступление, отводить Украинские войска со своей территории - польза, что там еще в Кремле сказали?
 показати весь коментар
 
Это понятно. У Квартала-95 все рынки сбыта - за поребриком. Кто ещё их "Сватов" смотреть будет ? Потому они выполнят любой приказ из Москвы.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Слово яке - допити. А на дибу їх теж водять?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Головань назначен при Порошенко заниматься демагогией. Отмазывает Порошенко от ответствеености за то, что тот провоцировал гибель моряков. Но они чудом выжили. Провокация достигла целей частично.
 показати весь коментар
 
 
Ну, продолжай, идти из Николаева в Мариуполь украинским кораблям преступление, отводить Украинские войска со своей территории - польза, что там еще в Кремле сказали?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Первый конвой катеров прошел в Мариуполь без проблем. Второй пошел напролом атаковать мост, без лоцмана и очереди. Не отвечая на запросы. В керченском проливе никогда без лоцмана не ходили.
 показати весь коментар
 
 
*********, весь поход расписан по минутам, прочти дятел. Они с утра и до обеда простояли в ожидании лоцмана, а когда начали возвращаться, ипанаты тунгуссские огнались за ними и таранили и стреляли в нейтральных водах.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Рассказывай лохам. Есть видео, которое все видели.
 показати весь коментар
 
 
Ну так я тебе и рассказываю, на видео и координать указаны?
 показати весь коментар
 
 
А решение международного морского трибунла, это не про вас?
 показати весь коментар
 
 
"пошел атаковать мост"??! ты умственно отсталый? предупреждай, а то ж люди начинают с тобой разговаривать, как с нормальным
 показати весь коментар
 
 
свинота російська , тобі жсказали куоьтурно забрало рило і пнх
 показати весь коментар
 
 
возвращайся на бутылку, алень, а то она остынет, а потом у тебя простатит с сцачка, оно тебе надо? Після того як моряків вирвали з російської в'язниці, їх тягають на допити в Україні, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 9663
 показати весь коментар
 
Да не Семён Петренко ты никакой, а Сергей Петров, так и говори
 показати весь коментар
 
Лахта, он именно эти провоцировал убить или тех, кто ранее ходил из одного украинского порта в другой?
 показати весь коментар
 
 
Ага, это они сами в себя из пушек стреляли и себя таранили...
 показати весь коментар
 
 
Один зеб позавчера договорился до того, что Порошенко начал войну на Донбассе...
 показати весь коментар
 
Кацарылый, тебе не кажется, что ты повторяешь слова *****?
 показати весь коментар
 
***** дал задание - доказать, что была провокация. Вот зе-бильные прокуроры и стараются
 показати весь коментар
 
 
Ихний, конечно. Как только власть сменилась, он немедленно прилетел в Борисполь, и первым же делом выдал: "Ну здравствуй, Украина !"
 показати весь коментар
 
 
такое впечатление что это они его ( холопы )

а как же Беня ? После того, как моряков вырвали из российской тюрьмы, их таскают на допросы в Украине, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 6957
 показати весь коментар
 
 
Жаль, что Наденьку не таскали. А надо было.
Русский дух любого может заразить шовинизмом
 показати весь коментар
 
 
и тут как бы между прочим Пристайко начинает требовать наши корабли назад, а рашка ставит условем возвращения кораблей - признание, что проход наших кораблей был провокацией. Совпадение?
 показати весь коментар
 
 
Цікаво, а що вини намагаються випитати в моториста ботіка? Чи наказував йому особисто Порошенко спровокувати казламордих на третю галактичну війну в космосі? Після того як моряків вирвали з російської в'язниці, їх тягають на допити в Україні, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 4577
 показати весь коментар
 
Так а що дивного то?
Зелена пліснява привела зелених чоловічкв до влади.
Не взяли Україну прямою війною візьмуть через дурнів.
 показати весь коментар
 
 
З такими розкладами ще й у нас посадять. За злочин проти мишобратерства.
 показати весь коментар
 
 
В принцепе нормально . Там может быть не одна ГАДЯ САВЧЕНКО.
 показати весь коментар
 
Садя Гавченко САМА поперла до русскіх мальчіков.
 показати весь коментар
 
 
Вона хотіла поговори ти з пукігам в нормандському хворматі! Тепер клован замість неї еротично шевелить губами, спати не дає плєшфюреру фсея срусі.
 показати весь коментар
 
 
Работаем на парашостан. Может кто скажет что Порошенко виноват и таскают до посинения. Зедебилы так держать, надо показать кацапам как вы ненавидите Украину
 показати весь коментар
 
 
Это понятно. У Квартала-95 все рынки сбыта - за поребриком. Кто ещё их "Сватов" смотреть будет ? Потому они выполнят любой приказ из Москвы.
 показати весь коментар
 
 
так это смотря как вырывать и кто это делал.
 показати весь коментар
 
Ну так ведь Моника Зеленски обещала *****...

Это зебилам рассказали, что Моника заботится о моряках. Моника Зеленски заботится только о своих хозяевах и спонсорах.
 показати весь коментар
 
 
Шмарклегниды хотят доказать, что это Украина виновата перед ********** и выслужится перед ****** что ли?
Это продолжение того, что на мертветчуковском канале вещают, что украинцы должны просить прощения на коленях перед наридом Донбасса?
Ну не даром же представители "слуги народа", с одобрения Шмаркли, ведут беседы по ТВ с дырявыми и ********** о вине Украины и "договаривацопосиридине"! После того, как моряков вырвали из российской тюрьмы, их таскают на допросы в Украине, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 8196
 показати весь коментар
 
 
пусть бубачка німножка уступіл, зато асвабаділ наших рібят!
а етат порах спіцально іх паслал в западню!
отакот!
 показати весь коментар
 
 
Похоже ЗЕшмаркля их и обменял чтоб суд учинить!
 показати весь коментар
 
дома в украине "сидеть" морякам будет ГОРАЗДО ПРИЯТНЕЕ..
с родственниками будут чаще встречаться..)))))))))))))
опять же, ноутбуки в тюрьме далеко не у каждого..
а морякам положено, от преЗЕКа ))))
 показати весь коментар
 
 
Слушай , чмо малохольное , Ты меня учить жизни будешь.
 показати весь коментар
 
Дырявый , я с тобой здесь полит беседы вести не буду .
 показати весь коментар
 
Из за таких как ты чучело , мы хохлы а не Украинцы
 показати весь коментар
 
Ты и есть чурбан . Неотесанный , СВЫНЕЙ ЗАПРАВЛЕННЫЙ .
 показати весь коментар
 
Ладно, уговорил.... Не "кацап" ты.... "Хохол"..... "Лахтинский".... Доволен?.....
 показати весь коментар
 
 
Чепушидло , ты еще и говорить умеешь ?
 показати весь коментар
 
А ты чуб где, над тем местом которым ЗЕ по клавишам стучит?
 показати весь коментар
 
Клована и всю зебильную падаль нужно выковыривать из властных кабинетов, пока дело не зашло слишком далеко.
 показати весь коментар
 
 
А почему Портнов имеет физическую возможность проявлять заинтересованность в этом деле ?
 показати весь коментар
 
 
ну потому шо новая власть дала ему такую возможность, так как они имеют одного общего конечного хозяина
 показати весь коментар
 
 
шо фсё пропиарились, и квартир , и премий, и орденов лишат..
 показати весь коментар
 
 
Это создает неудобства для парней, но они молодые, перетерпят. Необходимо поставить точку, кто, зачем и почему. Юристу это не в масть, работы добавиться, а гонорар тот же.
 показати весь коментар
 
портнов-всемогущий? ну прямо карающее копыто конрреволюции...
ну просто наглая самоуверенная тварь...
 показати весь коментар
 
 
адвокат. дай консультацию. 1. уклонение от боя, 2. сдача боевой техники с полным боекомплектом - это воинское преступление или за это медали с квартирами полагаются? ну и действия штабных идиотов заодно прокоментируй, и кто приказ такой отдал.
 показати весь коментар
 
Адвокат конечно урод. И манипулятор. Хочет мобилизовать порохоботскую публику вопросами следователя. А я уверен, что вывод экспертизы будет таким, что наши военнослужащие ничего не нарушали и действовали в соответствии с законом и документами боевого управления. И тогда на международной арене нужно уверенно заявлять, что следствие нарушений не установило. А международные нормы нарушили кацапы. И что тогда будет петь порохнявый адвокат?
 показати весь коментар
 
 
неудивлюсь что еще вину докажут и отправят под суд
 показати весь коментар
 
 
Стаття 430. Добровільна здача в полон
Добровільна сдача в плен по трусости или малодушию-наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.
 показати весь коментар
 
Пороха и остальных воров, грабивших Украину на нары
 показати весь коментар
 
Только грабивших "папередников"? Или тех кто грабит сегодня тоже. Хотя на мнение ивановых как-то пох
 показати весь коментар
 
 
вина тут потрошенка однозначна. хай росзлідують
 показати весь коментар
 
Ради призрачной надежды посадить Порошенка зебилы готовы торговать интересами страны.
 показати весь коментар
 
 
отправить своих моряков в лапы военного противника туда, где он располагает подавляющим преимуществом-это не преступление по твоему?
 показати весь коментар
 
Порушення ними були допущені,коли вони не відкрили вогонь по ворогу
 показати весь коментар
 
 
Блин, этот Труба работает только на рыгов и москву, а прикрывается Украиной, козёл.
 показати весь коментар
 
 
Головань, а хто їх може примусити ходити на допити?
Піаришся, на них, Головань?
 показати весь коментар
 
А ты им скажи чтоб не ходили, а то они вынуждены из других городов ездить.
 показати весь коментар
 
Разгонять этот ГБР нужно к чертовой бабушке - как этот мерзавец портнов умудрился туда полный пакован своих людей завести при "сывочолом"...
 показати весь коментар
 
 
Допрашивать надо бы поставивших боевую задачу, которые сейчас спрятались и уволились !
Это они должны ответить за здачу ребят в плен !!! А ребятам надо дать медали за мужество и оплатить "негамотность" командиров , пославших их в плен !!!
 показати весь коментар
 
Это хорошо, что ведут расследование и хорошо , что адвокат так активно защищает Петра Порошенко. Должна появиться истина в этом споре. Действительно много вопросов по необходимости переходи и всего, что спрятано под ширмой.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору