 Після того як моряків вирвали з російської в'язниці, їх тягають на допити в Україні, - адвокат Головань

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму блозі на "УП" повідомив адвокат Ігор Головань.
"Слідчі ДБР у повній злагоді з ФСБ розслідують міфічне "перевищення влади та службових повноважень" українськими військовослужбовцями з явною метою послабити позицію України на міжнародній арені, зокрема в Міжнародному трибуналі з морського права. Директор ДБР Роман Труба, заперечуючи ці очевидні факти, цинічно і нахабно бреше", - зазначив Головань.
За словами адвоката, заява директора ДБР Романа Труби про те, що бюро не розслідує дії моряків, а розслідує лише дії з управління морськими судами в Керченській протоці, - брехня.
Слідчий третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Сергєєва А.С. у своєму клопотанні про призначення експертизи ставить запитання: "Чи були допущені порушення військовослужбовцями, які виконували бойове завдання, Керівництвом ВМС ЗСУ під час виконання документів бойового управління зазначені в пункті 3.2 цього клопотання?"
"Не варто і пояснювати, що військовослужбовці, які виконували бойове завдання, – це українські моряки", - зазначив адвокат.
"Так звана "військова експертиза" призначалася з цілою низкою грубих порушень закону. По-перше, майже всі поставлені А.С.Сергєєвою питання стосуються реалізації нормативно-правових актів, тобто питань права. А відповідно до статті 242 КПК України проведення експертизи для з'ясування питань права не допускається", - розповів адвокат.
За словами Голованя, справу моряків ДБР почало в інтересах держави-агресора за заявою Портнова.
Адвокат звертає увагу на факт, що "що слідчий Сергєєва, а за нею судді Печерського суду міста Києва Матійчук і Вовк, вбачають ознаки державної зради у вжитті керівництвом держави заходів, щодо захисту національних інтересів!".
Нагадаємо, 13 вересня ДБР почало допитувати 24-х українських моряків у справі про їхнє захоплення Росією біля Керченської протоки.
Екіпажі трьох українських кораблів - катерів "Нікополь" і "Бердянськ", а також буксира "Яни Капу" - були захоплені в полон російськими прикордонниками в листопаді 2018 року. Українців заарештували за обвинуваченням у незаконному перетині кордону і вивезли до Москви.
Звільнити їх вдалося лише 7 вересня 2019 року в рамках обміну з Росією за формулою "35 на 35", при цьому кримінальні справи щодо них в Росії закрито не було.
а как же Беня ?
Русский дух любого может заразить шовинизмом
Зелена пліснява привела зелених чоловічкв до влади.
Не взяли Україну прямою війною візьмуть через дурнів.
Это зебилам рассказали, что Моника заботится о моряках. Моника Зеленски заботится только о своих хозяевах и спонсорах.
Это продолжение того, что на мертветчуковском канале вещают, что украинцы должны просить прощения на коленях перед наридом Донбасса?
Ну не даром же представители "слуги народа", с одобрения Шмаркли, ведут беседы по ТВ с дырявыми и ********** о вине Украины и "договаривацопосиридине"!
а етат порах спіцально іх паслал в западню!
отакот!
с родственниками будут чаще встречаться..)))))))))))))
опять же, ноутбуки в тюрьме далеко не у каждого..
а морякам положено, от преЗЕКа ))))
просто бомбиш
а я це люблю
ги
ги
ну просто наглая самоуверенная тварь...
Добровільна сдача в плен по трусости или малодушию-наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.
просто ******....
Піаришся, на них, Головань?
Это они должны ответить за здачу ребят в плен !!! А ребятам надо дать медали за мужество и оплатить "негамотность" командиров , пославших их в плен !!!