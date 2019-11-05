 Держбюджет-2020: на пенсії пропонується виділити 173 млрд грн, на медицину - 113 млрд грн, на субсидії - 48 млрд грн

"Основне для нас в цьому бюджеті - це закласти необхідні ресурси на розвиток країни, але ми бачимо, що розвитку не буде, якщо людина не буде забезпечена найнеобхіднішим", - сказав Гончарук на презентації проєкту держбюджету у вівторок в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зокрема, за його словами, на пенсії уряд виділив 173 млрд грн. Зокрема, уряд має намір підвищити пенсії самотнім пенсіонерам, на виплату такої надбавки в бюджеті передбачено 806 млн грн.
Крім того, 48 млрд грн виділено на субсидії. "Ми хочемо, щоб субсидії від держави отримували тільки ті, хто їх потребує", - сказав прем'єр.
При цьому, за словами Гончарука, на сферу медицини в 2020 році уряд передбачає 113,3 млрд грн. Зокрема, 1,9 млрд грн на систему екстреної допомоги, де 1 млрд грн закладено на відкриття відділень екстреної допомоги, а 900 млн грн - на карети швидкої допомоги.
"У наступному році пріоритетно ми звернемо свою увагу на невідкладну допомогу. Дуже багато українців не доїжджають до лікарень. Система неефективна", - пояснив прем'єр.
За його словами, в 2020 році планують закупити 470 карет "швидкої допомоги" і відкрити 25 відділень невідкладної допомоги.
Гончарук також анонсував розширення програми "доступні ліки".
В общей сложности речь идет о сумме 15 млрд «зеленых», из которых 5,5 млрд были выведены из «ПриватБанка», который до национализации принадлежал Коломойскому. Интересно, что часть этих средств была выведена через оффшоры Зеленского.
Комики из «95 Квартала» думали устроить перед МВФ показуху, мол обманут их, транш дадут, а власть вернет по-тихому «ПриватБанк» Коломойскому. Они еще никогда в жизни не имели дело с финансистами уровня Лагард и Липски. Там люди, которых не проведешь, у них все ходы просчитаны
а до этого брали десятками млрд.долл.
Международный Валютный Фонд одобрил выдачу кредита Польше на сумму 30 млрд. долларов. Польше эти деньги нужны в качестве меры предосторожности(2011)
Стало известно, как Андрей Богдан связан с земельной реформой Андрей Богдан долгое время имел отношение к земельному бизнесу в Украине и занимался этой проблемой.
Об этом сообщил глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Николай Сольский
Народный депутат заверил, что глава Офиса президента один из немногих, кто реально разбирается в земельной реформе и хочет побыстрее ее провести.
Ранее стало известно, что новым советником премьера Гончарука по земельной реформе стал Алексей Мушак, родственник Андрея Веревского, который владеет крупнейшим агрохолдингом в стране и является агроолихархом.
В Верховной Раде аграрный комитет поддержал законопроект № 2178-10, который предполагает продажу украинской земли иностранным инвесторам уже в 2024 году. Все земельные участки под продажу будут переданы в общины, которые сами примут решение о распоряжении землей.
Мало того что за ним стало охотиться ФБР , так теперь ещё и МВФ требует у украинснкой власти забрать у него украденные из Привата деньги .. У зели похоже нет выхода , или он жертвует Беней, и тогда деньги будут , или не жертвует ,, тогда денег не будет , и в связи с этим , его ожидает выезд в Ростов , на пмж . В общем , Вова жёстко сел на шпагат .. !! .