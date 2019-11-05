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 Політика України, Економіка
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Матеріали за темою:
Все про:держбюджет (244) медицина (806) пенсія (536) субсидія (330) Гончарук_Олексій (230)

 Держбюджет-2020: на пенсії пропонується виділити 173 млрд грн, на медицину - 113 млрд грн, на субсидії - 48 млрд грн

Проєкт державного бюджету на 2020 рік передбачає виділення 293 млрд грн на сферу соціального забезпечення, а на медицину 113,3 млрд грн, повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

"Основне для нас в цьому бюджеті - це закласти необхідні ресурси на розвиток країни, але ми бачимо, що розвитку не буде, якщо людина не буде забезпечена найнеобхіднішим", - сказав Гончарук на презентації проєкту держбюджету у вівторок в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, за його словами, на пенсії уряд виділив 173 млрд грн. Зокрема, уряд має намір підвищити пенсії самотнім пенсіонерам, на виплату такої надбавки в бюджеті передбачено 806 млн грн.

Крім того, 48 млрд грн виділено на субсидії. "Ми хочемо, щоб субсидії від держави отримували тільки ті, хто їх потребує", - сказав прем'єр.

Читайте також: 2020 рік стане для України підготовчим до економічного стрибка, - Гончарук

При цьому, за словами Гончарука, на сферу медицини в 2020 році уряд передбачає 113,3 млрд грн. Зокрема, 1,9 млрд грн на систему екстреної допомоги, де 1 млрд грн закладено на відкриття відділень екстреної допомоги, а 900 млн грн - на карети швидкої допомоги.

"У наступному році пріоритетно ми звернемо свою увагу на невідкладну допомогу. Дуже багато українців не доїжджають до лікарень. Система неефективна", - пояснив прем'єр.

За його словами, в 2020 році планують закупити 470 карет "швидкої допомоги" і відкрити 25 відділень невідкладної допомоги.

Гончарук також анонсував розширення програми "доступні ліки".

Читайте: Єдину диспетчерську службу екстреної медицини запровадять у кожному регіоні до кінця 2019 року, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157844
 
 
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МВФ требует вернуть Украине деньги, выведенные с «ПриватБанка» в том числе через офшоры «95 Квартала»

В общей сложности речь идет о сумме 15 млрд «зеленых», из которых 5,5 млрд были выведены из «ПриватБанка», который до национализации принадлежал Коломойскому. Интересно, что часть этих средств была выведена через оффшоры Зеленского.
Комики из «95 Квартала» думали устроить перед МВФ показуху, мол обманут их, транш дадут, а власть вернет по-тихому «ПриватБанк» Коломойскому. Они еще никогда в жизни не имели дело с финансистами уровня Лагард и Липски. Там люди, которых не проведешь, у них все ходы просчитаны
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Если МВФ не даст денег то их больше не даст никто . Ну кроме кацапов естественно ,, но у них брать в долг - всё равно что повеситься . МВФ это - индикатор ,на который ровняются кредиторы всего мира . Госбюджет-2020: на пенсии предлагается выделить 173 млрд грн, на медицину - 113 млрд грн, на субсидии - 48 млрд грн - Цензор.НЕТ 7041 .
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Польша отказалась от кредитов МВФ. Умные, поэтому богатые.
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это они сейчас отказались, получив сверхдоходы в бюджет...
а до этого брали десятками млрд.долл.
Международный Валютный Фонд одобрил выдачу кредита Польше на сумму 30 млрд. долларов. Польше эти деньги нужны в качестве меры предосторожности(2011)
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Польше ЕС списал все долги , плюс европейцы ещё и влили в её экономику около 60 млрд $. Поэтому деньги МВФ им и не понадобились . .
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Гораздо интереснее соотношение минфина -168млрд. и МО в 101 млрд.
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Вот для чего они и пришли к власти
Стало известно, как Андрей Богдан связан с земельной реформой Андрей Богдан долгое время имел отношение к земельному бизнесу в Украине и занимался этой проблемой.
Об этом сообщил глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Николай Сольский
Народный депутат заверил, что глава Офиса президента один из немногих, кто реально разбирается в земельной реформе и хочет побыстрее ее провести.

Ранее стало известно, что новым советником премьера Гончарука по земельной реформе стал Алексей Мушак, родственник Андрея Веревского, который владеет крупнейшим агрохолдингом в стране и является агроолихархом.
В Верховной Раде аграрный комитет поддержал законопроект № 2178-10, который предполагает продажу украинской земли иностранным инвесторам уже в 2024 году. Все земельные участки под продажу будут переданы в общины, которые сами примут решение о распоряжении землей.
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В общем , как ни крути а , Беня для страны становится всё большей , серьёзной проблемой . Держбюджет-2020: на пенсії пропонується виділити 173 млрд грн, на медицину - 113 млрд грн, на субсидії - 48 млрд грн - Цензор.НЕТ 5546 .
Мало того что за ним стало охотиться ФБР , так теперь ещё и МВФ требует у украинснкой власти забрать у него украденные из Привата деньги .. У зели похоже нет выхода , или он жертвует Беней, и тогда деньги будут , или не жертвует ,, тогда денег не будет , и в связи с этим , его ожидает выезд в Ростов , на пмж . В общем , Вова жёстко сел на шпагат .. !! Держбюджет-2020: на пенсії пропонується виділити 173 млрд грн, на медицину - 113 млрд грн, на субсидії - 48 млрд грн - Цензор.НЕТ 3596 .
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