 Мінінфраструктури звільнило керівника порту "Южний" Яблунівського

Про це повідомляється на сайті Міністерства інфраструктури, передає Цензор.НЕТ.

"4 листопада 2019 року наказом Міністерства інфраструктури звільнено з посади виконувача обов’язків директора ДП "Морський торговельний порт "Южний" Яблунівського Анатолія Миколайовича", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в міністерстві, Яблунівського звільнено відповідно до пункту 2 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України (закінчення терміну контракту. - Ред.).

Наказ підписано міністром інфраструктури Владиславом Криклієм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінінфраструктури планує побудувати 4 концесійні дороги, - Криклій