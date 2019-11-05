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 Суспільство
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 Мінінфраструктури звільнило керівника порту "Южний" Яблунівського

Міністерство інфраструктури звільнило виконувача обов'язків директора державного підприємства "Морський торговельний порт "Южний" Анатолія Яблунівського.

Про це повідомляється на сайті Міністерства інфраструктури, передає Цензор.НЕТ.

"4 листопада 2019 року наказом Міністерства інфраструктури звільнено з посади виконувача обов’язків директора ДП "Морський торговельний порт "Южний" Яблунівського Анатолія Миколайовича", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в міністерстві, Яблунівського звільнено відповідно до пункту 2 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України (закінчення терміну контракту. - Ред.).

Наказ підписано міністром інфраструктури Владиславом Криклієм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінінфраструктури планує побудувати 4 концесійні дороги, - Криклій

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157842
 
 
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Только рассказывал зебилам почему зе-команда еще не ворует. Просто она еще не села плотно на поток. И про порты Украины им рассказывал. Все подтверждается
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Как Яблунивский стал начальником вдруг откуда то в порту появилась работа, пошли грузы, пошла хорошая зарплата и немаленькие премии работникам. Да и в госбюджет выплаты пошли значительные. Да ведь только закон о концессии приняли и порт кому то уже пообещали по всей видимости, а тут он успешно работает и появятся вопросы к власти зачем нужен такой инвестор. Ведь инвестор не будет вкладывать деньги в и без того сверх прибыльное предприятие, а урежет зарплаты и посокращает людей.
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