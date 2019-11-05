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Все про:Одеська область (1097) Нацполіція (8449) Полтавщина (292) розбій (149)

 Група невідомих відібрала більш ніж 12 млн грн у підприємців, які їхали на одеський ринок, - поліція

Одеські поліцейські розслідують розбійний напад на підприємців із Полтавщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Одеської області.

"Подія сталася близько шостої години вечора на 24 км автошляху "Київ-Одеса". Автомобіль підприємців, що їхали на промтоварний ринок по товар, зупинився біля кафе на під’їзді до Одеси. У цей час група невідомих осіб у камуфляжній формі та балаклавах розпилили на людей у салоні балончик з невідомою речовиною, заволоділи сумками з грошима у сумі більше дванадцяти мільйонів гривень і втекли з місця події на своєму автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Наразі досудове слідство за фактом розбою триває. Вживаються заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до цього злочину.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підозрюваний у вбивстві 14-річної дівчинки на Одещині раніше вже був умовно засуджений за грабіж, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157840
 
 
 Топ коментарі
 
Ёбсель - никогда не будет в Украине порядку , пока будет по-всюду ходить живой нал .
В развитых странах даже наркобароны скорее будут пользоваться криптовалютой , чем кэйсом с кэшем . Даже уже выдача з/п простым банковским чеком исчезла .
Давно уже нет нигде карманников , потому что 100-200 баксов это максимальный кэш , который можно добыть таким способом . Так ещё и нарвись на чудака , который любит нал .
Да и квартиры не обносят , бо статья тяжкая , а навару с этого - гроши . Опять же ввиду отсуствия больших объемов живого нала в обороте развитых стран . Разве что , на бесценную коллекцию по наводке могут купиться .

Единственный способ побороть такие преступления - лишить преступников "кормовой базы" , тобишь : сократить живой нал до мизерной доли .
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Я помню налет на Княжичи , первое палево .Верталетную атаку , это вообще .
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Группа неизвестных отобрала у ехавших на одесский рынок предпринимателей более 12 млн грн

Тоже, своего рода, предприниматели. Группа неизвестных отобрала у ехавших на одесский рынок предпринимателей более 12 млн грн, - полиция - Цензор.НЕТ 7205
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Правильнее написать, не Группа неизвестных отобрала у ехавших на одесский рынок предпринимателей более 12 млн грн., а группа известных еще с 90х годов грабителей не прекращающих свою бурную деятельность.
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Пока шелкопёры будут рассчитываться черным налом и уходить от налогов так и будет. Преступные волки не спят и ни какая полиция не поможет...
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отбрасывая всю остальную хрень - ЗАЧЕМ?! имея на руках такие бабки, останавливаться у кафе на забулдыжье? кофейку захотелось?...
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Такой был план просто,надо было остановиться,не было бы кафе остановились бы поссать в лесу
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****** - никогда не будет в Украине порядку , пока будет по-всюду ходить живой нал .
В развитых странах даже наркобароны скорее будут пользоваться криптовалютой , чем кэйсом с кэшем . Даже уже выдача з/п простым банковским чеком исчезла .
Давно уже нет нигде карманников , потому что 100-200 баксов это максимальный кэш , который можно добыть таким способом . Так ещё и нарвись на чудака , который любит нал .
Да и квартиры не обносят , бо статья тяжкая , а навару с этого - гроши . Опять же ввиду отсуствия больших объемов живого нала в обороте развитых стран . Разве что , на бесценную коллекцию по наводке могут купиться .

Единственный способ побороть такие преступления - лишить преступников "кормовой базы" , тобишь : сократить живой нал до мизерной доли .
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скорее всего, пасли "бизнеков" от самой Полтавы, а информацию о поездке слил кто-то из них самих, их окружения или родственников.
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Зато без кассовых аппаратов. Без договоров купли продажи. В общем оптимизировали базу налогообложения.
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Предприниматели наверное на едином налоге по первой группе.
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