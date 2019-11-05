 Група невідомих відібрала більш ніж 12 млн грн у підприємців, які їхали на одеський ринок, - поліція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Одеської області.
"Подія сталася близько шостої години вечора на 24 км автошляху "Київ-Одеса". Автомобіль підприємців, що їхали на промтоварний ринок по товар, зупинився біля кафе на під’їзді до Одеси. У цей час група невідомих осіб у камуфляжній формі та балаклавах розпилили на людей у салоні балончик з невідомою речовиною, заволоділи сумками з грошима у сумі більше дванадцяти мільйонів гривень і втекли з місця події на своєму автомобілі", - йдеться в повідомленні.
Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Наразі досудове слідство за фактом розбою триває. Вживаються заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до цього злочину.
Тоже, своего рода, предприниматели.
В развитых странах даже наркобароны скорее будут пользоваться криптовалютой , чем кэйсом с кэшем . Даже уже выдача з/п простым банковским чеком исчезла .
Давно уже нет нигде карманников , потому что 100-200 баксов это максимальный кэш , который можно добыть таким способом . Так ещё и нарвись на чудака , который любит нал .
Да и квартиры не обносят , бо статья тяжкая , а навару с этого - гроши . Опять же ввиду отсуствия больших объемов живого нала в обороте развитых стран . Разве что , на бесценную коллекцию по наводке могут купиться .
Единственный способ побороть такие преступления - лишить преступников "кормовой базы" , тобишь : сократить живой нал до мизерной доли .