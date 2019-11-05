 У "Слузі народу" підтвердили інформацію про зустріч о 16:00 щодо законопроєктів про порядок проведення референдумів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Як заявив депутат в ефірі телеканалу "Наш", зустріч, присвячена підготовці законодавчих ініціатив щодо порядку проведення референдумів в Україні, дійсно призначена на 16:00 у Верховній Раді.
Безгін підтвердив час і місце зборів, проте наголосив, що ні про яку термінову нараду, скликану президентом, не йдеться.
"Дійсно, напрацювання в цьому напрямі відбуваються, але ця ніяка не термінова нарада, яку збирає президент. Дійсно, буде робоча зустріч з експертним середовищем, з представниками депутатського корпусу, з представниками відповідальних міністерств. Це буде не перша зустріч щодо роботи в цьому напрямі, і, звісно, так, вона стосуватиметься теми народовладдя. Тобто, ми припускаємо, що це буде проєкт із чотирьох-п'яти законопроєктів", - пояснив нардеп.
Безгін уточнив, що на зустрічі буде голова фракції "Слуга народу" Руслан Стефанчук, а також члени комітетів з питань організації державної влади та цифрової трансформації, представники уряду, експерти та громадські активісти.
Воно нам треба ?
Давайте! Как в Британии с BreShit'ом! У нас же основной л0хторат намного умнее, отцов демократии...
73% в зоопарке показывать надо, а не право голоса ему давать.
Юлія Тимошенко: Жодних законів про продаж землі без референдуму
Это чистая манипуляция в пользу организаторов этой хрени.
90% ответов зависят от " правильно" поставленного вопроса.
Например будет вопрос: "Вы за то, что бы на донбассе был мир?".
Догадываетесь какие будут ответы?
И по результатам этой муйни власть может сдавать украину галоппом.
Типа " Вы ж сами хотели!".
( Я, кстати, тоже отвечу " да", ротому что другого ответа этот вопрос не подразумевает)