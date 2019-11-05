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 Політика України
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Все про:референдум (313) Слуга народу (432) Віталій Безгін (1)

 У "Слузі народу" підтвердили інформацію про зустріч о 16:00 щодо законопроєктів про порядок проведення референдумів

Народний депутат від фракції "Слуга народу", член комітету з питань організації державної влади Віталій Безгін спростував інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський збирає термінову нараду щодо підготовки закону про народовладдя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як заявив депутат в ефірі телеканалу "Наш", зустріч, присвячена підготовці законодавчих ініціатив щодо порядку проведення референдумів в Україні, дійсно призначена на 16:00 у Верховній Раді.

Безгін підтвердив час і місце зборів, проте наголосив, що ні про яку термінову нараду, скликану президентом, не йдеться.

"Дійсно, напрацювання в цьому напрямі відбуваються, але ця ніяка не термінова нарада, яку збирає президент. Дійсно, буде робоча зустріч з експертним середовищем, з представниками депутатського корпусу, з представниками відповідальних міністерств. Це буде не перша зустріч щодо роботи в цьому напрямі, і, звісно, так, вона стосуватиметься теми народовладдя. Тобто, ми припускаємо, що це буде проєкт із чотирьох-п'яти законопроєктів", - пояснив нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук розробляє законопроєкти про народовладдя, які незабаром презентує, - Разумков

Безгін уточнив, що на зустрічі буде голова фракції "Слуга народу" Руслан Стефанчук, а також члени комітетів з питань організації державної влади та цифрової трансформації, представники уряду, експерти та громадські активісти.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157838
 
 
 Топ коментарі
 
Лохторат все 21 апреля показал.
73% в зоопарке показывать надо, а не право голоса ему давать.
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Якщо нарід обрав собі головнокомандувачем блазня, то чому не спробувати розвалити країну через плебісцид. Думаю, успіх гарантовано.
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И одесская обл тоже,так это цель зелюков
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От зараз збереться Харківська обл і оголосить рехверендум про відхід до росії.
Воно нам треба ?
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портнов випише закон так, що шпарина буде.
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"о порядке проведения референдумов"

Давайте! Как в Британии с BreShit'ом! У нас же основной л0хторат намного умнее, отцов демократии...
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Лохторат все 21 апреля показал.
73% в зоопарке показывать надо, а не право голоса ему давать.
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Якщо нарід обрав собі головнокомандувачем блазня, то чому не спробувати розвалити країну через плебісцид. Думаю, успіх гарантовано.
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Это ЗЕбилы насмотревшись телевизора выбрали монтаж, вот и получают...
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Після окупації Криму та частини Донбасу мене від слова "референдум" верне. Це ж як потрібно вивернути це гарне поняття, щоб так його спотворити?
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Хочуть щось прикрити референдумом. Наприклад капітуляцію референдумом "хто за мир"
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Насосы, смотрящие, предатели, просто идиоты. А под конец окажется, что они банальные пид...асты. Это не мое, это к Тищенко. Он на всем этом зоопарке знается. Теперь они обсуждают, как проводить в Украине референдумы.
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Ви даєте ссилку на сайт котрий немає довіри,суто - жовта преса.
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Еще раз ,ваша информация из помойного сайта, сама настоящая ложь.
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советую прогуглить авторов этого "времени" и все станет понятно...
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Да и так понятно то это утка от кацапов, не тот это сайт чтобы делать сенсации.
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единственное настораживает, вы посмотрите как кацапские прихвостни защищают зеленского,любыми методами это наводит на печальные размышления.
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Особенно, если взглянуть в новости шоу-бизнеса - там сплошная кацапскаю тусовка.
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а які ще закони можно чекати від капітулянта ,як він у СБНО посадив сепара Сівоху.
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Я категорически против любых "рехверендумов".
Это чистая манипуляция в пользу организаторов этой хрени.
90% ответов зависят от " правильно" поставленного вопроса.

Например будет вопрос: "Вы за то, что бы на донбассе был мир?".
Догадываетесь какие будут ответы?
И по результатам этой муйни власть может сдавать украину галоппом.
Типа " Вы ж сами хотели!".
( Я, кстати, тоже отвечу " да", ротому что другого ответа этот вопрос не подразумевает)
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Таки блаЗЄнське бидло розвалить Україну до кінця.
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