 В "Укроборонпромі" на сьогодні вже замінили ТОП-10 чиновників, - Абромавичус

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив генеральний директор ДК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус, передає Цензор.НЕТ.
"На цьому етапі можу сказати, що практично ТОП-10 осіб у концерні - всі нові люди. Ми поміняли, звичайно ж, першого заступника, керівника юридичної служби, голову служби безпеки, фінансового директора. Це просто класика: коли заходиш в будь-яку нову компанію, ти міняєш цих людей. І тут ми нічого нового не зробили, просто потрібно було їх якнайшвидше поміняти. Також поміняли координатора роботи спецекспортерів – це ключове", - підкреслив Абромавичус.
Він також наголосив, що є посадовці в концерні, які спокійно сприймають зміни, але є й такі, хто хоче "перечекати", "пересидіти" або ж погрожують подзвонити своїм кураторам у Верховну Раду чи в Офіс Президента. "Звичайно, моє бажання звільнити їх в рази зростає", - зазначив Абромавичус.
Крім того, за його словами, звільнення торкнулись і керівників ключових підприємств, де є дуже великі проблеми, в тому числі з державним оборонним замовленням (ДОЗ).
"Найбільші проблеми у нас є в бронетанковому дивізіоні, і тому там відразу звільнили генеральних директорів, які не тягнуть. Я кажу про Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені Морозова, Київський бронетанковий завод, Житомирський бронетанковий, де є виконувач обов'язків, і завод ім. Малишева. Ось на цих чотирьох підприємствах ми першочергово оголосили конкурс", - поінформував гендиректор.
Наразі номінаційний комітет розглядає кандидатури на посади керівників підприємств, де були оголошені конкурси.
Просто чем дальше...тем будет больше...
Хоча у Айвараса Абромавічуса є квартира на Хрещатику, литовець з сім'єю проживає в заміському будинку під Києвом в селищі Лебедівка.
Особняк з 7-ми кімнат площею 302 кв. м знаходиться в котеджному містечку Riviera Villas. Ця нерухомість і земельна ділянка в 13 соток оформлені на дружину Абромавічуса Катерину.
Котеджне селище Riviera Villas розміщене в природоохоронній лісовій території і отримати законно землю для будівництва котеджів тут неможливо. Проте котеджі були побудовані.
Правоохоронці вважають, що земля раніше була видана незаконно.
Зампрокурора Київської області Ігор Грабець і. скаржився своєму начальнику на міністра економічного розвитку Айвараса Абромавічуса, який чинив на прокурора тиск.
2 июня 2015 года Айварас Абромавичус совершил беспрецедентный поступок - позвонил первому заместителю Прокурора Киевской области Игорю Грабцу и потребовал полностью прекратить разбирательство. Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua
Для цього вирішено було залучити на український ринок литовську компанію Baltic Ground Services (BGS). . У зв'язку з цим СБУ навіть відкрило досудове розслідування.
Останній фінансовий звіт як державний службовець Айварас Абромавічус надав в 2016 році. Як випливає з декларації екс-міністра велика частина активів належить його дружині Катерині Рибаченко.
Жінка володіє двома квартирами в Києві, квартирою в анексованому Криму і квартирою в окупованому Донецьку. На Катерину записаний згаданий вище котедж в Лебедівці Київської області та земельні ділянки.
Загальний дохід дружини Абромавічуса в 2016 році склав 11 786 536 грн. Крім іншого у сім'ї є великі грошові вклади.
Мажоритарным акционером и фактическим собственником компании является Альфа-Групп Михаила Фридмана (близкого к лидеру Самопомощи Андрею Садовому - дорогого стоят его джазовые фестивали, которые щедро финансируются российским олигархом). В числе его партнеров, миноритарных акционеров компании, мы находим East Capital Айвараса Абромавичуса.