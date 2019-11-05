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Все про:кадри (160) Укроборонпром (537) Абромавичус (93)

 В "Укроборонпромі" на сьогодні вже замінили ТОП-10 чиновників, - Абромавичус

Генеральний директор ДК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус заявив, що в концерні на сьогодні вже замінили ТОП-10 посадових осіб.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив генеральний директор ДК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус, передає Цензор.НЕТ.

"На цьому етапі можу сказати, що практично ТОП-10 осіб у концерні - всі нові люди. Ми поміняли, звичайно ж, першого заступника, керівника юридичної служби, голову служби безпеки, фінансового директора. Це просто класика: коли заходиш в будь-яку нову компанію, ти міняєш цих людей. І тут ми нічого нового не зробили, просто потрібно було їх якнайшвидше поміняти. Також поміняли координатора роботи спецекспортерів – це ключове", - підкреслив Абромавичус.

Він також наголосив, що є посадовці в концерні, які спокійно сприймають зміни, але є й такі, хто хоче "перечекати", "пересидіти" або ж погрожують подзвонити своїм кураторам у Верховну Раду чи в Офіс Президента. "Звичайно, моє бажання звільнити їх в рази зростає", - зазначив Абромавичус.

Читайте також: В "Укроборонпромі" середня зарплата коливається від 3,5 до 59 тис. грн, - Абромавичус

Крім того, за його словами, звільнення торкнулись і керівників ключових підприємств, де є дуже великі проблеми, в тому числі з державним оборонним замовленням (ДОЗ).

"Найбільші проблеми у нас є в бронетанковому дивізіоні, і тому там відразу звільнили генеральних директорів, які не тягнуть. Я кажу про Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені Морозова, Київський бронетанковий завод, Житомирський бронетанковий, де є виконувач обов'язків, і завод ім. Малишева. Ось на цих чотирьох підприємствах ми першочергово оголосили конкурс", - поінформував гендиректор.

Наразі номінаційний комітет розглядає кандидатури на посади керівників підприємств, де були оголошені конкурси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні порушено 583 кримінальні справи стосовно учасників концерну "Укроборонпром", - Абромавичус

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157837
 
 
 Топ коментарі
 
Замінили на ТОП-10 клоунів? Прикольно. В "Укроборонпроме" на сегодня уже заменили ТОП-10 чиновников, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 1421
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Откуда такая уверенность？ чел имеющий офшоры открытые с целью уменьшения налогов...чел который способствовал выводу денег из привата на свои офшоры....уже не модет быть честным...это аксиома..
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А где же деньги？ новый топ-10 тоже усиленно ворует？
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Ну так 100 дней еще не прошло, чтобы отчитываться про "реформы". А так хоть койки переставили, персонал освежили и отчитались сразу.
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Чуть не написал "освежевали"... по Фрейду...
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А где же деньги？ новый топ-10 тоже усиленно ворует？
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Сторонники нового президента доказывают, что Зе-команда не ворует. Я согласен на все 100%. Но с оговоркой "пока не ворует". Все просто. Для того чтобы начать воровать, надо перераспределить и "сесть" на потоки. И команда шута сейчас активно этим и занимается. Кадровые смены в "Укроборонпроме" таможне, администрации морских портов Украины это и есть перераспределение финансовых потоков. Причем самых лакомых "кусочков"
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Да воруют они...с первого дня воруют...
Просто чем дальше...тем будет больше...
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Несомненео что в окружении Зеленского есть и будут казнокрды, но это не тот случай, когда сам Президент воровал и давал повод остальным это делать.
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Откуда такая уверенность？ чел имеющий офшоры открытые с целью уменьшения налогов...чел который способствовал выводу денег из привата на свои офшоры....уже не модет быть честным...это аксиома..
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Я бы не стал так расписываться. Ни за кого. Украина уже видела и "честного" директора и "правильного" банкира и "крепкого" хозяйственника. В ближайшее время мы все увидим. Депутат Ткаченко на Трухановом острове это только запевка
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Он воровал из бюджета налоги, когда шел в президенты, он зарабатывал используя страну-агрессор, он поносил худшими словами свою страну, он устроил повальное кумовство в правительстве, он обманывал всё время за время предвыборной компании. С чего это он сейчас станет честным и порядочным? Может вы опять его спутали с Голобородько?
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Четыре склада во время войны было взорвано Свыней и подельниками .Будите расследовать ?
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Нахер нам замены,их сажать нужно,замена - это не работа,это аферизм.
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Будучи мажоритарним акціонером «Сбербанка» (Росія) АБРОМАВИЧУС співпрацює з найбільшими російськими корпораціями«Газпром» і «РусГідро».
Хоча у Айвараса Абромавічуса є квартира на Хрещатику, литовець з сім'єю проживає в заміському будинку під Києвом в селищі Лебедівка.
Особняк з 7-ми кімнат площею 302 кв. м знаходиться в котеджному містечку Riviera Villas. Ця нерухомість і земельна ділянка в 13 соток оформлені на дружину Абромавічуса Катерину.
Котеджне селище Riviera Villas розміщене в природоохоронній лісовій території і отримати законно землю для будівництва котеджів тут неможливо. Проте котеджі були побудовані.
Правоохоронці вважають, що земля раніше була видана незаконно.
Зампрокурора Київської області Ігор Грабець і. скаржився своєму начальнику на міністра економічного розвитку Айвараса Абромавічуса, який чинив на прокурора тиск.
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14 февраля 2015 года в Хозяйственном суде Киевской области, по заявлению первого заместителя Прокурора Киевской области (Грабец) начато рассмотрение по делу №911/541/15 и 16 февраля по делу №911/542/15, в котором в интересах Государства, обвиняющая сторона просит расторгнуть договор о предоставлении лестных участков частным предприятиям «Лебедивский лесовичок» и «Лебедивский лесовичок плюс» в связи с нарушением условий эксплуатации этих участков и неправомерности Решений, по которому эти земли были переданы в эксплуатацию.
2 июня 2015 года Айварас Абромавичус совершил беспрецедентный поступок - позвонил первому заместителю Прокурора Киевской области Игорю Грабцу и потребовал полностью прекратить разбирательство. Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua
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Литовський міністр-«реформатор» відзначився в Україні і відстоюванням інтересів свого бізнесу.
Для цього вирішено було залучити на український ринок литовську компанію Baltic Ground Services (BGS). . У зв'язку з цим СБУ навіть відкрило досудове розслідування.
Останній фінансовий звіт як державний службовець Айварас Абромавічус надав в 2016 році. Як випливає з декларації екс-міністра велика частина активів належить його дружині Катерині Рибаченко.
Жінка володіє двома квартирами в Києві, квартирою в анексованому Криму і квартирою в окупованому Донецьку. На Катерину записаний згаданий вище котедж в Лебедівці Київської області та земельні ділянки.
Загальний дохід дружини Абромавічуса в 2016 році склав 11 786 536 грн. Крім іншого у сім'ї є великі грошові вклади.
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X5 Retail group - вторая по величине РОССИЙСКАЯ мультиформатная продуктовая розничная компания, участвует в российских государственных тендерах, контрагент Минобороны, ФСБ, МВД, ФСИН РФ.
Мажоритарным акционером и фактическим собственником компании является Альфа-Групп Михаила Фридмана (близкого к лидеру Самопомощи Андрею Садовому - дорогого стоят его джазовые фестивали, которые щедро финансируются российским олигархом). В числе его партнеров, миноритарных акционеров компании, мы находим East Capital Айвараса Абромавичуса.
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ни хрена себе, сумашедшие результаты за полгода правления))))
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За пол года всё что смогла зелёная сопля уволить десять человек? Потужно!
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