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 За тиждень втрати ворога на Донбасі становлять шість осіб, - ІС

У період із 29 жовтня по 5 листопада підтверджені втрати противника на Донбасі становлять шість осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні "Інформаційного спротиву".

"У період з 29 жовтня по 5 листопада підтверджені втрати російських окупаційних військ на Донбасі становлять шість осіб: 1 АК - 1 ОМСБр (Кальміуське) один військовослужбовець, 9 ОМСП (Новоазовськ) два військовослужбовці, 2 АК - 4 ОМСБр (Алчевськ) два військовослужбовці, 7 ОМСБр (Брянка) один військовослужбовець", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У жовтні втрати російських найманців на Донбасі становлять 96 осіб, з них 33 - безповоротні, - штаб ОС

Як повідомлялося раніше, за минулу добу, 4 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці 20 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157836
 
   
 Топ коментарі
 
забрасывайте их передовую водкой- будет тихо,как на кладбище...
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да, лучше чтобы все и подальше от окопов!
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Воно то чудово, але де там ІС "воєннослужащіх" побачив? Це терористи і бандюки.
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Та до сраки як вони себе називають, головне що ми їх називаємо трупами.
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Со смеху что ли подохли...глядя на разведение？
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забрасывайте их передовую водкой- будет тихо,как на кладбище...
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коментар відмічено як спам  
 
Информационное сопротивление все знает. Вся информация из сепарских профилей вконтакте. Созданных самим "сопротивлением". Главное чтобы песики бабки продолжали платить.
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хорошая новость на фоне общей чернухи...
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Большинство местных травится суррогатом - алкоголя.
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Это перепечатка сепарской новости из Вконакте ополчения. Называйте вещи своими именами.
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здесь нужно давать информацию
на каком расстоянии от окопов погибли херои
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да, лучше чтобы все и подальше от окопов!
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Всім зашквареним їхтамнетутям - міцного здоров'я, скаженої турбоерекції та карколомних пригод у статевому житті!
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