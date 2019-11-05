 "Укрзалізниця" перестане зберігати паливо на складах, щоб його не розкрадали під час зберігання, - Кравцов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

"Що хочемо зробити: новий експериментальний ланцюг. Щоб вантажити пальне не на склад, а в бензовоз і потім – одразу у локомотив. Причина банальна: аби його не розкрадали під час переміщення та зберігання", - повідомив Кравцов.

За його словами, постачальник погодився відвантажувати дизпаливо не в цистернах на склади, а в автозаправниках ц депо.

"Думаю, такий "поворот" в логістичному ланцюжку ставить заслін розкрадачам", - зазначив Кравцов.

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"Наразі плануємо щодоби в обертовому локомотивному депо в Запоріжжі екіпірувати в такий спосіб 6 локомотивів: порівну магістральні та маневрові. Якщо пілотний проєкт себе виправдає, поширимо це і на інші депо. Потенційно йдеться про зекономлені сотні мільйонів гривень на рік", - підсумував він.