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Все про:злодійство (286) Укрзалізниця (840) паливо (231)

 "Укрзалізниця" перестане зберігати паливо на складах, щоб його не розкрадали під час зберігання, - Кравцов

В "Укрзалізниці" вирішили боротися з розкраданням палива. Його планують не зберігати на складах, а відразу доставляти заправляти локомотиви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

"Що хочемо зробити: новий експериментальний ланцюг. Щоб вантажити пальне не на склад, а в бензовоз і потім – одразу у локомотив. Причина банальна: аби його не розкрадали під час переміщення та зберігання", - повідомив Кравцов.

За його словами, постачальник погодився відвантажувати дизпаливо не в цистернах на склади, а в автозаправниках ц депо.

"Думаю, такий "поворот" в логістичному ланцюжку ставить заслін розкрадачам", - зазначив Кравцов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" планує вдвічі збільшити кількість швидкісних поїздів, - Кравцов

"Наразі плануємо щодоби в обертовому локомотивному депо в Запоріжжі екіпірувати в такий спосіб 6 локомотивів: порівну магістральні та маневрові. Якщо пілотний проєкт себе виправдає, поширимо це і на інші депо. Потенційно йдеться про зекономлені сотні мільйонів гривень на рік", - підсумував він.

Укрзалізниця перестане зберігати паливо на складах, щоб його не розкрадали під час зберігання, - Кравцов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157834
 
 
 Топ коментарі
 
А самі машиністи вже перестали соляру зливати?
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У нас, например, главный слив дизелюхи- всегда был именно в тепловозном депо.
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Решили бороться с кражей. До этого не решались. Вопрс склько сот млн украли у народа?
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Звичайно, тепловози будуть підїзджати до бензоколонок і заправлятися. "Укрзализныця" перестанет хранить топливо на складах, чтобы его не разворовывали во время хранения, - Кравцов - Цензор.НЕТ 4524
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А с воровством бороться не пробовали? Хотя, наверняка, воруют свои же с "укржелезки"
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"Чтобы грузить горючее не на склад, а в бензовоз и потом - сразу в локомотив. Причина банальна: чтобы его не разворовывали во время перемещения и хранения"

Нужно и на склады по кассовому аппарату...

"Укрзализныця" перестанет хранить топливо на складах, чтобы его не разворовывали во время хранения, - Кравцов - Цензор.НЕТ 3222
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А самі машиністи вже перестали соляру зливати?
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У нас, например, главный слив дизелюхи- всегда был именно в тепловозном депо.
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А на пустующих складах будете выращивать грибы. А то как то не симпатично, когда они в вагонах прорастают.
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то бишь, лицензирование складов и отслеживание всей цепочки на уровне каждого чиха (слива) в чудесной электронной системе налоговой уже не помогает?
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Так,что нет у вас методов против Кости Сапрыкина (С)
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Почему не воруют у поставщиков - потому что частный бизнес. В этом направлении и надо идти
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"Всьо вакруг народнає, всьо вакруг майо... "
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воруют везде. всё зависит от желания бороться с воровством.
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Про электронные датчики, удаленные системы учета ГСМ, на УЗ еще не слышали.
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правильно!...все надо хранить в офшорах!))
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Решили бороться с кражей. До этого не решались. Вопрс склько сот млн украли у народа?
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за 30 лет очень много
и интересно что правители и менеджмент сами в этом участвовали - в том числе пецриот особенно ))
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А может сразу локомотивы на заправку подгонять на НПЗ ? А может НПЗ построить при локдепо ? А может перевести локомотивы на ядреное топливо ? Тогда точно воровать не выйдет...Новаторы - реформаторы, блин.
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